Yeni bir iPad katili mi doğuyor: Samsung Galaxy Tape detaylandı

Apple iPad ile üzerindeki ölü toprağını atan ve teknoloji dünyasındaki öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı başaran tablet bilgisayar pazarında tansiyonun yükselmesi bekleniyor. Apple'ın sadece 59 gün içerisinde 2 milyondan fazla iPad satması, diğer üreticileri de bu pazara sevk ederken, endüstri devi isimlerden Samsung, en dişli rakiplerden biri olacak gibi görünüyor. Güney Kore merkezli firmanın, hazılıklarına devam ettiği Galaxy Tape isimli 7-inç tablet bilgisayarına ait detaylar netleşmeye başladı.

Dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S'in tasarımı baz alınarak hazırlanan tablet bilgisayar, 7-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran kullanıyor. Froyo kod adlı Android 2.2 sürümüne sahip olan tablet, 1.2GHz'de çalışan Cortex A8 tabanlı işlemcisi ile işlem gücü açısından ARM tabanlı diğer rakipleri karşısında liderliğ zorlayacak gibi görünüyor. 16GB entegre depolama alanına sahip olan ve 32GB'a kadar MicroSD kart desteği sunan Galaxy Tape, ihtiyaç duyduğu gücü 4000 mAh kapasiteli pilden alacak.

TouchWiz ara birimini kullanması ve 370 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy Tape'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.