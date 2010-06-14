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Yeni bir iPad katili mi doğuyor: Samsung Galaxy Tape detaylandı

8 yıl
20,3b
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35
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPad ile üzerindeki ölü toprağını atan ve teknoloji dünyasındaki öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı başaran tablet bilgisayar pazarında tansiyonun yükselmesi bekleniyor. Apple'ın sadece 59 gün içerisinde 2 milyondan fazla iPad satması, diğer üreticileri de bu pazara sevk ederken, endüstri devi isimlerden Samsung, en dişli rakiplerden biri olacak gibi görünüyor. Güney Kore merkezli firmanın, hazılıklarına devam ettiği Galaxy Tape isimli 7-inç tablet bilgisayarına ait detaylar netleşmeye başladı.

Dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S'in tasarımı baz alınarak hazırlanan tablet bilgisayar, 7-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran kullanıyor. Froyo kod adlı Android 2.2 sürümüne sahip olan tablet, 1.2GHz'de çalışan Cortex A8 tabanlı işlemcisi ile işlem gücü açısından ARM tabanlı diğer rakipleri karşısında liderliğ zorlayacak gibi görünüyor. 16GB entegre depolama alanına sahip olan ve 32GB'a kadar MicroSD kart desteği sunan Galaxy Tape, ihtiyaç duyduğu gücü 4000 mAh kapasiteli pilden alacak.

TouchWiz ara birimini kullanması ve 370 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy Tape'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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shimoda 8 yıl
Killer terimini yabancılar çıkardııysa bize ne canım. Onları taklit etmek zorunda mıyız. İğrendirdi artık bu iphne katili, ipad katili vs. televole başlıkları. DH nin ciddiyetine ve imajına yakışmayan bu tip ifadeleri kınıyorum. Her çıkan ürün (aynı kategorilerde)diğerinin katili olmak zorunda mı? Herkes kendi çıkardığı ürünü yüceltmeli tüketici değil.
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chupacabra 8 yıl
Samsung kadar para canlısı özenti bi firma görmedim batarlar inşallah.Gıcık oluyorm.
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sahafiec 8 yıl
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androideolog 8 yıl
iyi de bu terimi yabancilar cikardilar, bizimkilerin bi kabahati yok, her dokunmatik telefona "iphone killer" diyolar, demekki iphone gercekten zirvedeki teknoloji idi =)
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Erasmus78 8 yıl

androideolog

iyi de bu terimi yabancilar cikardilar, bizimkilerin bi kabahati yok, her dokunmatik telefona "iphone killer" diyolar, demekki iphone gercekten zirvedeki teknoloji idi =)


Orası öyle.
Taklit ediliyorsan en iyisin demektir.
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almila1299 8 yıl
abi bu apple ne yaptı biliyonuz mu? adam akllı bir yazılım yazdı çok üstün multi touch özellikli vs. sonrada bu yazılımın arkasında durdu appstore'u açtı ve ultra taşınabilir pazarının lideri oldu. yani iphone, ipad vs. katili oolması için bi ürürnün önce iki şeyi geliştirmesi lazım yazılım ve yazılım dükkanı. yoksa gerisi hikaye. şahsen apple kendi standartlarını oluşturma çabasından dolayı (işte flash'ı koymamak, ipad'e USB girişi koymamak gibi) ürünlerine karşı biraz telkinli yaklaşsamda, "adam haklı beyler" demekden başka bir şey kalmıyor. adamlar yaptı abi kralından mobil işletim sistemi yazdılar karlından yazılım dükkanı açtılar bu işi bitirdiler. Apple bunu yaptı, donanımda işin bonusu oldu, yoksa aynı donanımda hatta daha iyi bir sürü cihaz bulabilirsiniz ama içi boş. En kısası; iPhone'nun iPad'in ruhu güzel gerisini boşver. Ama hala iPad almak için hiç bir nedenim yok. :)
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CaSsErDoDo 8 yıl
samsung un bu tür cihazlarını kesinlikle almam anca lcd lerini falan alırım yok böyle telefonmuş tabletmiş bir kere bile tercih etmem daha yazılım güncelleme özürlüsü bu samsung denilen firma ne katil olmasından bahsediyoruz bu tableti alırsınız 2 gün sonra güncelleme ihtiyacı duysanız atın çöpe bundan daha dandirik bir model çıkartıp onu güncellerler samsung bu herşey beklenir
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sahafiec 8 yıl
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Tyson Granger 8 yıl

sahafiec

elindeki imkan ve teknolojilerle bence Samsung bu pazarda en iddaalı isimlerden biri...


Yaptıkları telefonların arkalarında çok durmuyorlar destekleri çok yok. Bence bu yüzden biraz gözüküyor dediğiniz her zaman telefon çıkartıyorlar hem samsung un yeni telefon haberleri oluyor. Yeni çıkanı bi sonraki çıkana kadar destekliyorlar sonra resmen tüketiciyi yarı yolda bırakıyorlar. Benim şahsi görüşüm bu yönde.
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Mr. Jingles 8 yıl
Elbette kimsenin tekelinde değil. Ben böyle birşey belirtmedim. Neticede çok iyi bir cihaz zaten bunu en üstteki mesajımda belirttim ama Samsung bu aralar Apple'ı fazla taklit etmeye başladı bunu belirttim.
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Mr. Jingles 8 yıl
Galaxy S'deki menü efektlerinden geçişlere kadar herşey taklit olmuş. Kamerasında da tıpkı Apple gibi flaş koymuyor. Üstelik de 5MP gibi bir kameraya. Apple bile flaş koydu artık. Onu da geçiyorum ismi bile taklit. Apple 3G'den sonra onun geliştirilmiş versiyonu olan 3G"s" çıkardı. Samsung da daha önce çıkardığı Galaxy modelinin gelişmiş versiyonu olarak Apple'ın yaptığı gibi Galaxy'nin yanına "S" harfi koyarak Galaxy S çıkardı. Bu kadar taklit yapması bence kendisini Apple karşısında küçültüyor.
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marvinous 8 yıl
Başlık yanlış olmuş;
Yeni bir "sözde" iPad katili mi doğuyor?
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anelka39 8 yıl
Abi soyle demeyin artik ya yeminle nazar degdiriyorsunuz yenicikacak her urune iphone katili ipad katili diyerek
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