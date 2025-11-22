Giriş
    Samsung Galaxy A57: Exynos 1680 işlemcili yeni model Geekbench'te ortaya çıktı

    Samsung Galaxy A57, Exynos 1680 işlemcisiyle Geekbench’te ortaya çıktı. Yeni model, performans artışı ve Android 16 desteğiyle dikkat çekiyor. İşte detaylar:   

    Samsung Galaxy A57: Exynos 1680 ile Geekbench'te ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, yılın başında piyasaya sürdüğü Galaxy A56’dan sonra serinin bir sonraki üyesi üzerinde hızla çalışmaya devam ediyor. Samsung Galaxy A57'nin Geekbench testlerinde görünmesiyle birlikte ilk performans verileri de böylece gün yüzüne çıktı. 

    İşte Samsung Galaxy A57'nin beklenen özellikleri:

    Samsung Galaxy A57'nin Geekbench 6.5 test sonuçları cihazın tek çekirdekte 1.311, çok çekirdekte ise 4.347 puan elde ettiğini gösteriyor. Bu skorlar prototip donanımda alınmış olsa da önceki modelle kıyaslandığında belirgin bir performans iyileşmesine işaret ediyor. Özellikle çok çekirdek performansındaki artış, günlük kullanımda daha hızlı uygulama açılışı ve daha akıcı bir arayüz deneyimi sağlaması açısından önemli kabul ediliyor.

    Samsung Galaxy A57: Exynos 1680 ile Geekbench'te ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan test sonuçları, cihazın Exynos 1680 gibi yeni bir yonga setinden güç aldığını doğruluyor. CPU mimarisi incelendiğinde, 2,91 GHz hızında çalışan güçlü bir Prime çekirdeğinin yanında, 2,6 GHz seviyesinde dört performans çekirdeği bulunuyor. Bunlara ek olarak, 1,95 GHz hızında çalışan üç verimlilik çekirdeği, işlem gücünün farklı kullanım senaryoları için optimize edildiğini gösteriyor.

    Ayrıca Samsung Galaxy A57 prototipinin 12 GB RAM ile test edilmesi, cihazın çoklu görev konusunda iddialı olduğunu gösteriyor. Android 16 işletim sisteminin yeni güvenlik altyapısı ile yapay zeka optimizasyonları ve sistem genelindeki iyileştirmeler, donanımın sunduğu gücü daha da verimli kullanmayı hedefliyor. Bu da kullanıcı deneyiminin günlük hayatta daha akıcı olmasına katkı sağlayabilir.

    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Profil resmi
    DarkAngelll 9 saat önce

    Her eline ehliyeti alan şöför olsaydı, böyle olmazdı zaten!

