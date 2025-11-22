Samsung Galaxy A57: Exynos 1680 işlemcili yeni model Geekbench'te ortaya çıktı

İşte Samsung Galaxy A57'nin beklenen özellikleri:
Samsung Galaxy A57'nin Geekbench 6.5 test sonuçları cihazın tek çekirdekte 1.311, çok çekirdekte ise 4.347 puan elde ettiğini gösteriyor. Bu skorlar prototip donanımda alınmış olsa da önceki modelle kıyaslandığında belirgin bir performans iyileşmesine işaret ediyor. Özellikle çok çekirdek performansındaki artış, günlük kullanımda daha hızlı uygulama açılışı ve daha akıcı bir arayüz deneyimi sağlaması açısından önemli kabul ediliyor.
Ayrıca Samsung Galaxy A57 prototipinin 12 GB RAM ile test edilmesi, cihazın çoklu görev konusunda iddialı olduğunu gösteriyor. Android 16 işletim sisteminin yeni güvenlik altyapısı ile yapay zeka optimizasyonları ve sistem genelindeki iyileştirmeler, donanımın sunduğu gücü daha da verimli kullanmayı hedefliyor. Bu da kullanıcı deneyiminin günlük hayatta daha akıcı olmasına katkı sağlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Her eline ehliyeti alan şöför olsaydı, böyle olmazdı zaten!