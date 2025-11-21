Samsung ve BOE arasındaki OLED davası çözüme kavuştu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Samsung Display ile Çinli OLED ekran üreticisi BOE Technology, Apple cihazlarında kullanılan OLED panellerle ilgili uzun süredir devam eden patent ve ticari sır davalarını anlaşmayla sonlandırdı. Samsung Display, iki şirketin ekran teknolojilerinde adil rekabetin sektörü ilerletmek için kritik olduğu konusunda hemfikir olduğunu ve bu nedenle tüm devam eden davalardan vazgeçmeye karar verdiklerini bildirdi. Ayrıca, anlaşma kapsamında yürütülen tüm yasal işlemlerin de geri çekileceği belirtildi.

İki şirket anlaşmaya vardı

Anlaşmanın tüm detayları şimdilik belirsiz. Ancak anlaşma, Samsung’un ekran birimi ile BOE arasındaki üç yılı aşkın süren hukuk mücadelesine son noktayı koyuyor. Apple’ın iPhone’larında panel tedarik eden her iki şirket arasındaki gerilim, Aralık 2022’de Samsung Display’in ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (ITC) başvurarak BOE’nin OLED patentlerini ihlal ettiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Ekim 2023’te Samsung, Çinli şirketin OLED üretim süreçlerine erişim sağlamak amacıyla çalışanlarını cezbederek ticari sırlarını çaldığını ileri sürerek ikinci bir dava açtı.

Mart 2025’te ITC, BOE’nin Samsung Display’in üç OLED patentini ihlal ettiğini tespit etti. Ticari sırlarla ilgili olarak Temmuz ayında verilen ön karar ise BOE’nin Samsung Display’in OLED ticari sırlarını kötüye kullandığını ve Çinli şirketin ABD’ye OLED panel ihracatının yaklaşık 15 yıl süreyle yasaklanmasını tavsiye etti.

Android'in Quick Share özelliği artık AirDrop'u destekliyor 23 sa. önce eklendi

ABD ihracat yasağı, dünyanın en büyük LCD ve OLED panel tedarikçilerinden biri olan BOE için büyük bir darbe olabilirdi. Samsung Display, anlaşma kapsamında BOE’nin kendilerine patent lisans ücreti ödeyebileceği iddiaları hakkında ise bir yorumda bulunmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung ve BOE arasındaki OLED davası çözüme kavuştu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: