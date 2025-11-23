Samsung Galaxy A77 ortaya çıktı: Galaxy A7X serisi geri dönebilir!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A73’ün çıkışından sonra Galaxy A7x serisini rafa kaldırmıştı. Aradan geçen dört yılın ardından Samsung seriyi yeniden devam ettirebilir. Çünkü Galaxy A77’ye ait ilk izler internette ortaya çıkmaya başladı.

Samsung Galaxy A77, Exynos tabanlı güçlü bir işlemciyle gelebilir

Geekbench veri tabanında SM-A776B model numarasına sahip duyurulmamış bir Samsung telefon görüntülendi. Samsung’un model numarası geleneğine bakılırsa, bu cihaz piyasaya Galaxy A77 adıyla çıkabilir.

Tam Boyutta Gör Sızan ekran görüntüsünde, Galaxy A77’nin Samsung’un System LSI ekibi tarafından tasarlanan Exynos (S5E9865) yongasını kullandığı görünüyor. Bu işlemci, altı adet yüksek performanslı ve dört adet verimlilik odaklı olmak üzere toplam 10 çekirdekten oluşuyor. Grafik tarafında ise AMD’nin RDNA mimarisini temel alan Xclipse 940 GPU bulunuyor. Cihazın ayrıca 8 GB RAM ile geleceği ve Android 16 / One UI 8.x çalıştırdığı görülüyor.

İşlemcinin çekirdek yapısı ise şu şekilde:

Prime çekirdekler: 3 × 2.78 GHz

Performans çekirdekleri: 3 × 2.30 GHz

Verimlilik çekirdekleri: 4 × 1.82 GHz

Geekbench sonuçlarına göre cihaz tek çekirdekte 1.673, çok çekirdekte ise 5.597 puan alıyor. İşlemcinin, Galaxy S24 ve Galaxy S24 FE’deki Exynos 2400’ün daha düşük frekanslı bir versiyonu olduğu tahmin ediliyor.

Eğer bu Geekbench kaydı gerçekse, Galaxy A77’nin önümüzdeki yılın ilk yarısında, Galaxy A37 ve Galaxy A57 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

