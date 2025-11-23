Samsung Galaxy A77 ortaya çıktı: Galaxy A7X serisi geri dönebilir!

Samsung Galaxy A77, Exynos tabanlı güçlü bir işlemciyle gelebilir
Geekbench veri tabanında SM-A776B model numarasına sahip duyurulmamış bir Samsung telefon görüntülendi. Samsung’un model numarası geleneğine bakılırsa, bu cihaz piyasaya Galaxy A77 adıyla çıkabilir.
İşlemcinin çekirdek yapısı ise şu şekilde:
- Prime çekirdekler: 3 × 2.78 GHz
- Performans çekirdekleri: 3 × 2.30 GHz
- Verimlilik çekirdekleri: 4 × 1.82 GHz
Geekbench sonuçlarına göre cihaz tek çekirdekte 1.673, çok çekirdekte ise 5.597 puan alıyor. İşlemcinin, Galaxy S24 ve Galaxy S24 FE’deki Exynos 2400’ün daha düşük frekanslı bir versiyonu olduğu tahmin ediliyor.
Eğer bu Geekbench kaydı gerçekse, Galaxy A77’nin önümüzdeki yılın ilk yarısında, Galaxy A37 ve Galaxy A57 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: