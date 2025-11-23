Giriş
    Samsung Galaxy A77 ortaya çıktı: Galaxy A7X serisi geri dönebilir!

    Galaxy A73’ün çıkışından sonra sonra kaldırılan Galaxy A7X serisi geri dönebilir. Geekkbench platformunda Galaxy A77 olduğunu tahmin edilen bir model ortaya çıktı.

    Galaxy A77 ortaya çıktı: Galaxy A7X serisi geri dönebilir! Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A73’ün çıkışından sonra Galaxy A7x serisini rafa kaldırmıştı. Aradan geçen dört yılın ardından Samsung seriyi yeniden devam ettirebilir. Çünkü Galaxy A77’ye ait ilk izler internette ortaya çıkmaya başladı.

    Samsung Galaxy A77, Exynos tabanlı güçlü bir işlemciyle gelebilir

    Geekbench veri tabanında SM-A776B model numarasına sahip duyurulmamış bir Samsung telefon görüntülendi. Samsung’un model numarası geleneğine bakılırsa, bu cihaz piyasaya Galaxy A77 adıyla çıkabilir. 

    Galaxy A77 ortaya çıktı: Galaxy A7X serisi geri dönebilir! Tam Boyutta Gör
    Sızan ekran görüntüsünde, Galaxy A77’nin Samsung’un System LSI ekibi tarafından tasarlanan Exynos (S5E9865) yongasını kullandığı görünüyor. Bu işlemci, altı adet yüksek performanslı ve dört adet verimlilik odaklı olmak üzere toplam 10 çekirdekten oluşuyor. Grafik tarafında ise AMD’nin RDNA mimarisini temel alan Xclipse 940 GPU bulunuyor. Cihazın ayrıca 8 GB RAM ile geleceği ve Android 16 / One UI 8.x çalıştırdığı görülüyor.

    İşlemcinin çekirdek yapısı ise şu şekilde:

    • Prime çekirdekler: 3 × 2.78 GHz
    • Performans çekirdekleri: 3 × 2.30 GHz
    • Verimlilik çekirdekleri: 4 × 1.82 GHz

    Geekbench sonuçlarına göre cihaz tek çekirdekte 1.673, çok çekirdekte ise 5.597 puan alıyor. İşlemcinin, Galaxy S24 ve Galaxy S24 FE’deki Exynos 2400’ün daha düşük frekanslı bir versiyonu olduğu tahmin ediliyor.

    Eğer bu Geekbench kaydı gerçekse, Galaxy A77’nin önümüzdeki yılın ilk yarısında, Galaxy A37 ve Galaxy A57 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. 

