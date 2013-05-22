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Yerçekiminden etkilenmeyen baskılar hazırlayabilen üç boyutlu yazıcı: MATAERIAL

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yerçekiminden etkilenmeyen baskılar hazırlayabilen üç boyutlu yazıcı: MATAERIAL

Üç yazıcı modelleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Geliştirilen yeni model yerçekiminden etkilenmeyen baskılar hazırlayabiliyor.
Barcelona Gelişmiş Mimarlık Enstitüsü'nden araştırmacılar Petr Novikov and Saša Jokic tarafından geliştirilen ve MATAERIAL ismine sahip olan yazıcı modeli, daha önce Kickstarter üzerinde başlatılan 3Doodler isimli üç boyutlu baskı kaleminin çok daha büyük hali olarak gösteriliyor. Endüstriyel robot kol üzerinde çalışma gösteren sistem, geleneksel yazıcıların aksine termoset polimer (Belirli bir sıcaklığın üzerinde kalıcı olarak sertleşen ve tekrar ısıtıldığında yumuşamayan) malzeme kullanıyor ve bu sayede yerçekiminden etkilenmeyen ya da herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan ayakta kalabilen baskılar ortaya çıkartabiliyor.

Bir metrelik baskıyı üç dakika içerisinde basabilen ve şimdilik sadece tek renk baskı yapabilen MATAERIAL, geliştirilmeye devam ediyor. Daha çok mobilya üretimi ve mimarlık çalışmalarında kullanılacağı belirtilen yazıcının, ticari anlamda herkesin satın alabileceği düzeye ne zaman geleceği de henüz bilinmiyor.
Ürünün gerçekte nasıl çalıştığını aşağıdaki video yardımıyla rahatça görebilirsiniz.
 
Yerçekiminden etkilenmeyen baskılar hazırlayabilen üç boyutlu yazıcı: MATAERIAL


http://www.dezeen.com/2013/05/17/mataerial-3d-printer-by-petr-novikov-sasa-jokic-and-joris-laarman-studio/ Yorum Yaz
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savinelli 6 yıl en beğenilen
Mantığı anladım da, "yer çekiminden etkilenmeyen" nasıl yanlış bir lanse edilme şeklidir. Sanki baskı havada duruyor (:
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doctor_bey 4 yıl
Ne oldu acaba, geliştirdiler mi?
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Carfreak 6 yıl
İçerik başlık uyumsuzluğu
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Illuminn 6 yıl
pek bir işe yaramaz, diğer 3d yazıcılar gibi her modeli basamıyor sonuçta. iki tel görürüm birincilik teli mutlu olurum diyenler için tasarlanmış
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alito 6 yıl
Güzel düşünce ama bunun kişisel kullanım için olan versiyonu biraz zor ortaya çıkar.
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savinelli 6 yıl en beğenilen
Mantığı anladım da, "yer çekiminden etkilenmeyen" nasıl yanlış bir lanse edilme şeklidir. Sanki baskı havada duruyor (:
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furkant1 6 yıl
Evlerimizden nesne isinlayabilmeye yaklasiyoruz.
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