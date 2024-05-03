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    Yeni Nokia 3210'un yüksek kaliteli görselleri ve fiyatı ortaya çıktı

    Efsanevi Nokia 3210'un modern bir çehreyle geri döneceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun yüksek kaliteli görselleri, bazı teknik detayları ve muhtemel fiyatı internete sızdı.

    Yeni Nokia 3210'un kaliteli görselleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Nokia'nın efsane 3210 modelini geri getirmeye hazırlandığını duymuştuk. Sağlam yapısı, sadeliği ve içerdiği yılan oyunu ile hafızalarımıza kazınan telefon modern bir çehreyle tekrar piyasaya sürülecek. Sızıntıları ile tanıdığımız Roland Quandt, cihazın yüksek kaliteli basın görsellerini ve bazı teknik detaylarını paylaştı.

    Nokia 3210 2024 olarak anılan modelin 320 x 240 piksel çözünürlükte 2.4 inç IPS ekran ve Unisoc T107 işlemciyle geleceği bildiriliyor. Telefon microSD kart ile 32 GB'a kadar genişletilebilir 64 MB hafıza içerecek. Pil kapasitesi ise 1.450 mAh olarak açıklandı.

    Yeni Nokia 3210'un kaliteli görselleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ne kadar olacak?

    Ayrıca cihazın 2 megapiksel kamera, USB Type-C girişi ve çift SIM kart yuvasına sahip olacağı söyleniyor. Fiyat etiketinin 90 euro civarında olması beklenen yeni Nokia 3210, Nokia 2XX serisindeki diğer modellerden daha pahalı olacak.

    Quandt henüz bir çıkış tarihi vermese de HMD Global, Nokia 3210 2024'ün bu ay içerisinde piyasaya çıkacağını ima etti. Kesin tarihi ilerleyen günlerde hep birlikte öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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