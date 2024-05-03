Yeni Nokia 3210'un yüksek kaliteli görselleri ve fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Nokia'nın efsane 3210 modelini geri getirmeye hazırlandığını duymuştuk. Sağlam yapısı, sadeliği ve içerdiği yılan oyunu ile hafızalarımıza kazınan telefon modern bir çehreyle tekrar piyasaya sürülecek. Sızıntıları ile tanıdığımız Roland Quandt, cihazın yüksek kaliteli basın görsellerini ve bazı teknik detaylarını paylaştı.

WhatsApp yeni güncellemesinde önemli yenilik 1 gün önce eklendi

Nokia 3210 2024 olarak anılan modelin 320 x 240 piksel çözünürlükte 2.4 inç IPS ekran ve Unisoc T107 işlemciyle geleceği bildiriliyor. Telefon microSD kart ile 32 GB'a kadar genişletilebilir 64 MB hafıza içerecek. Pil kapasitesi ise 1.450 mAh olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör

Fiyatı ne kadar olacak?

Ayrıca cihazın 2 megapiksel kamera, USB Type-C girişi ve çift SIM kart yuvasına sahip olacağı söyleniyor. Fiyat etiketinin 90 euro civarında olması beklenen yeni Nokia 3210, Nokia 2XX serisindeki diğer modellerden daha pahalı olacak.

Quandt henüz bir çıkış tarihi vermese de HMD Global, Nokia 3210 2024'ün bu ay içerisinde piyasaya çıkacağını ima etti. Kesin tarihi ilerleyen günlerde hep birlikte öğreneceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Yeni Nokia 3210'un kaliteli görselleri ve fiyatı ortaya çıktı