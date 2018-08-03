Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Yerli Milli Kripto Para için ne yapmalıyız?

9 ay
14,3b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye kendi Kripto Para birimini geliştirmek için ne yapmalı? Kripto Paraya geçişte alınması gereken yolları ve ülkeye olası katkılarını Kripto Para Günlüğü özel bölümünde Onur Gözüpek ile konuştuk.
Türkiye'nin kendi kripto parasını yapması için hangi şartların oluşması lazım. Kripto Para dönüşümünün ülkemize katkıları ne olabilir? 
Kripto Para Günlüğü'nün özel bölümünde bu dönüşümün nasıl olabileceğini ve olası faydalarını konuştuk. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LittleHawk 9 ay en beğenilen
Ne yapmamanız gerektiğini anlatayım
Doviz ve Altınlarınızı yatırmayın yeter
EstCoin bile sürünüyor
Önce Gerçek paramızı değerlendirmeye baksak çok daha iyi olacak
Ne yapmamanız gerektiğini anlatayımDoviz ve Altınlarınızı yatırmayın yeterEstCoin bile sürünüyorÖnce Gerçek paramızı değerlendirmeye baksak çok ...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekin-71 9 ay
Dolandırilmak isteyen buyursun gelsin
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 9 ay tekin-71
tekin-71
Dolandırilmak isteyen buyursun gelsin


Vah şu halimize biz ne diyoruz arkadaş Türkçe konuşulan videoyu anlamadan ya da anlamaya çalışmadan ne diyor.
tekin-71Dolandırilmak isteyen buyursun gelsinVah şu halimize biz ne diyoruz arkadaş Türkçe konuşulan videoyu anla...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
thearcherion 9 ay
piyasacilar.com/... ben kripto para yapmak disinda kripto paralarla ilgili bir data hizmeti saglayan site kurdum isinize yararsa bakabilirsiniz su an icin tum koinler yok ama yakinda ekleyecegim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 9 ay
yapın işte şu dolar illetine bir çözüm bulun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atmin 9 ay
Basit birşey ama gerenk yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektrontan 9 ay
Yerli ve Milli ne ya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 9 ay
Fazla cabaya gerek yok, uzak dursak yeter.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsyn2802 9 ay
Gerçek bankalardaki paraları korumak zor iken, herkese açık olan, elle tutulamıyan vede sana ait olmayan sanal dünyada para üretme aşkınına anlam vermek çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay
dolandırılmaktan ve kazıklanmaktan öyle bir hale geldim ki, türkler bildiğin tenekeyi bildiğin orjinal altına dönüştüren makine yapmışlar, tüm testlerden geçmiş, gerçekten çalışıyormuş deseler, gözümün önünde çalıştırıp gösterseler
yine de almam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İşkolik. 9 ay
türk coin diye bir coin vardı milleti dolandırmişlardı galiba
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 9 ay
Bence bir şey yapmaya gerek yok. TL Bulgar levasının karşısında bile çökmüş. Dijitaline ne hacet?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 9 ay
Bu milletin saflığına bayılıyorum, her "yerli ve milli" diyenin arkasına takılıyor. Daha 2 ay olmadı mı yerli ve milli kripto para çıkaran dolandırıcı paraları toplayıp kaçalı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
16:19
Türkiye, Bitcoin üreterek krizleri aşabilir mi?
15,3b izlenme · 7 ay
29:24
En güvenli blok zinciri hangisi? Kripto Para Günlüğü
8,3b izlenme · 1 yıl
25:26
Cepte taşınabilir Bitcoin | Kripto Para Günlüğü
6,8b izlenme · 1 yıl
08:00
Kripto Para Sözlüğü | Borsa terimleri ve anlamları
12,7b izlenme · 10 ay
26:50
Bitcoin'de düşüş ne kadar sürecek? | Kripto Para Günlüğü Bölüm:1
9,3b izlenme · 1 yıl
14:34
Dijital Dolar Tether, çöküyor mu?
9,2b izlenme · 7 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
746 izlenme · 3 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
18:48
Uluslararası arenada kripto para | Kripto Para Dünyası
11,2b izlenme · 8 ay
19:39
Ethereum'da çatallanma | Kripto Para Günlüğü
7,9b izlenme · 1 yıl
05:08
Bitcoin neden yükseldi? Kripto Para Günlüğü
16,1b izlenme · 9 ay
12:01
Ethereum nereye gidiyor? | Güncellemeler ve son durum
10,3b izlenme · 6 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
773 izlenme · 3 sa. yeni video
22:42
Kripto Para Günlüğü b:2 | Petro, Ripple, BlockChain Venture Summit ve fazlası
7,2b izlenme · 1 yıl
18:21
Ethereum'daki büyük açık sonrası ne olacak? | Kripto para günlüğü
8,3b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 4 gün
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim