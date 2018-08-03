Yerli Milli Kripto Para için ne yapmalıyız?

Türkiye kendi Kripto Para birimini geliştirmek için ne yapmalı? Kripto Paraya geçişte alınması gereken yolları ve ülkeye olası katkılarını Kripto Para Günlüğü özel bölümünde Onur Gözüpek ile konuştuk.

Türkiye'nin kendi kripto parasını yapması için hangi şartların oluşması lazım. Kripto Para dönüşümünün ülkemize katkıları ne olabilir?

Kripto Para Günlüğü'nün özel bölümünde bu dönüşümün nasıl olabileceğini ve olası faydalarını konuştuk.