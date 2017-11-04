Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde yerli otomobili konuşuyor, Paris Oyun Haftasını değerlendiriyor, 1070Ti sonrası Nintendo Switch'i tartışıyoruz. Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeler bu programda
01:30 Ünlü Youtuber Cem Korkmaz hayatını kaybetti
03:35 Bilim insanları intihar düşüncesi içinde olanları tespit edebiliyor
06:09 Yerli otomobilde önemli adım atıldı. 2021'de yollarda olacak
11:41 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bitcoin üzerine çalışmaya başladı
14:19 Paris Oyun Haftası girişi
14:45 Ghost of Tusishima
17:03 Sony Playstation ekibi tek kişilik oyunlardan uzaklaşacak mı?
18:36 On Rush duyurusu
19:40 Spiderman yeni fragman
22:46 God of War yeni fragman
24:08 Razer'dan oyun odaklı telefon Razerphone
25:54 Enis Paris'ten hediye aldı mı?
28:52 Nvidia'nın 1070Ti ekran kartı test sonuçları
30:18 Detroit: Become Human oynadık
36:00 Shadow of the Colossus oynadık
39:57 Blood & Truth VR oynadık
44:44 Microsoft Hololens Türkiye'de satışa çıkıyor
47:18 Nvidia'nın yapay zekası gerçeğe çok yakın insan yüzleri oluşturuyor
48:58 Apple'ın yapay zekası iç çamaşırlı çekilmiş fotoğrafları ayrıca indeksliyor
50:49 Footbal Manager 2018'de eşcinsel oyuncular görebileceğiz
53:51 Metal Gear Survive'ın tek kişilik modu içinde sürekli internet bağlantısı gerekiyor
55:28 Enis, gelen bir kullanıcı yorumu sonrası sinirlerine hakim olamıyor
56:37 Selçuk İnan, Samsung'a dava açıyor
59:40 Facebook açıkladı "Sizi dinlemiyoruz, korkuya gerek yok"
03:35 Bilim insanları intihar düşüncesi içinde olanları tespit edebiliyor
06:09 Yerli otomobilde önemli adım atıldı. 2021'de yollarda olacak
11:41 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bitcoin üzerine çalışmaya başladı
14:19 Paris Oyun Haftası girişi
14:45 Ghost of Tusishima
17:03 Sony Playstation ekibi tek kişilik oyunlardan uzaklaşacak mı?
18:36 On Rush duyurusu
19:40 Spiderman yeni fragman
22:46 God of War yeni fragman
24:08 Razer'dan oyun odaklı telefon Razerphone
25:54 Enis Paris'ten hediye aldı mı?
28:52 Nvidia'nın 1070Ti ekran kartı test sonuçları
30:18 Detroit: Become Human oynadık
36:00 Shadow of the Colossus oynadık
39:57 Blood & Truth VR oynadık
44:44 Microsoft Hololens Türkiye'de satışa çıkıyor
47:18 Nvidia'nın yapay zekası gerçeğe çok yakın insan yüzleri oluşturuyor
48:58 Apple'ın yapay zekası iç çamaşırlı çekilmiş fotoğrafları ayrıca indeksliyor
50:49 Footbal Manager 2018'de eşcinsel oyuncular görebileceğiz
53:51 Metal Gear Survive'ın tek kişilik modu içinde sürekli internet bağlantısı gerekiyor
55:28 Enis, gelen bir kullanıcı yorumu sonrası sinirlerine hakim olamıyor
56:37 Selçuk İnan, Samsung'a dava açıyor
59:40 Facebook açıkladı "Sizi dinlemiyoruz, korkuya gerek yok"
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Yeni tasarımı yazılım ekibi dahil kullanan olduğunu sanmıyorum.
Video eski tasarımda, mobilde ve forumda düzgün. Yeni tasarımda görünmüyor sadece.
Yıllardır yönetimin ısrarı ve zorlaması ile kendi sunucumuz kendi yazılımız dedik ama geldiğimiz noktada 10 yıldır düzgün video sunamıyoruz.
Ne deseniz haklısınız.
Sevgiler,
Mesut Çevik