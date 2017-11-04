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Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
6,9b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde yerli otomobili konuşuyor, Paris Oyun Haftasını değerlendiriyor, 1070Ti sonrası Nintendo Switch'i tartışıyoruz. Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeler bu programda
01:30 Ünlü Youtuber Cem Korkmaz hayatını kaybetti
03:35 Bilim insanları intihar düşüncesi içinde olanları tespit edebiliyor
06:09 Yerli otomobilde önemli adım atıldı. 2021'de yollarda olacak
11:41 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bitcoin üzerine çalışmaya başladı
14:19 Paris Oyun Haftası girişi
14:45 Ghost of Tusishima
17:03 Sony Playstation ekibi tek kişilik oyunlardan uzaklaşacak mı?
18:36 On Rush duyurusu
19:40 Spiderman yeni fragman
22:46 God of War yeni fragman
24:08 Razer'dan oyun odaklı telefon Razerphone
25:54 Enis Paris'ten hediye aldı mı?
28:52 Nvidia'nın 1070Ti ekran kartı test sonuçları
30:18 Detroit: Become Human oynadık
36:00 Shadow of the Colossus oynadık
39:57 Blood & Truth VR oynadık
44:44 Microsoft Hololens Türkiye'de satışa çıkıyor
47:18 Nvidia'nın yapay zekası gerçeğe çok yakın insan yüzleri oluşturuyor
48:58 Apple'ın yapay zekası iç çamaşırlı çekilmiş fotoğrafları ayrıca indeksliyor
50:49 Footbal Manager 2018'de eşcinsel oyuncular görebileceğiz
53:51 Metal Gear Survive'ın tek kişilik modu içinde sürekli internet bağlantısı gerekiyor
55:28 Enis, gelen bir kullanıcı yorumu sonrası sinirlerine hakim olamıyor
56:37 Selçuk İnan, Samsung'a dava açıyor
59:40 Facebook açıkladı "Sizi dinlemiyoruz, korkuya gerek yok"
 

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Speed-Step 1 yıl en beğenilen
Dostlar Merhaba,
Yeni tasarımı yazılım ekibi dahil kullanan olduğunu sanmıyorum.
Video eski tasarımda, mobilde ve forumda düzgün. Yeni tasarımda görünmüyor sadece.
Yıllardır yönetimin ısrarı ve zorlaması ile kendi sunucumuz kendi yazılımız dedik ama geldiğimiz noktada 10 yıldır düzgün video sunamıyoruz.
Ne deseniz haklısınız.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Dostlar Merhaba,Yeni tasarımı yazılım ekibi dahil kullanan olduğunu sanmıyorum.Video eski tasarımda, mobilde ve forumda düzgün. Yeni tasarımda görünmüy...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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MALTHAEL 1 yıl
İYİ bir program olmuş. Mesajı da verdik

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mortalblow28 1 yıl
enis kirazoğlu gelince program level atladı
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DH Misafiri 1 yıl
Sony 2018-2019 yıllarını rahatça kazanır efsane oyunları var. Xbox yine ölü doğdu sonunculuktan kurtulamaz
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DH Misafiri 1 yıl
İçerik oldukça dolu dolu ve eğlenceli olmuş. Fakat küçük bir noktaya dikkat etmenizi öneririm. Program içeriği iki yerde mobilite ile çakışmış. Bence razer phone ve s8 in patent olayını bu programda değil de mobilite içinde konuşmak daha sağlıklı olur. İleride de benzer durumlar olabilir bence ayrılmalı bu konular. Çünkü Mesut bey aynı diyalogları ve fikirleri tekrar kullanmış bu programda.
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javaprof 1 yıl
çok komikti yav.
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34sem 1 yıl
vr silah oyununda çok güldüm. :D
+abi konışucam
-abini senin (bam bam!)
+abi kunuşacaktı sende sus ! (bam bam!)
xD
program süper lütfen devam etsin enis hocamla. çok keyifli
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CILGIN_TURK_96 1 yıl
ulan ne güldüm ya, çok güzel bir bölümdü ellerinize saglik..
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hakanyurtseven 1 yıl
mükemmel olmuş mesut başkan
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Nevfel 1 yıl
Enisin olaya dahil olması çok iyi oldu gerçekten. Dh'in burak şolttan sonra yaptığı en iyi hamle bence Enis.
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gokg 1 yıl
Switch'de bir sürü oyun var ya, oyun alan hepsini oynamaya vakit bulamıyor
Zelda ve Mario'nun yanında Mario Kart, Splatoon, FIFA, Pokken, NBA 2k (bu fiyasko oldu diyolar gerçi) ve bi dünya indie oyun var. Indie'lerden özellikle çok beğenilen başlıklar var.

Bu ay da Rocket League, Doom, Skyrim, L.A. Noire geliyor. Aralık'ta Xenoblade Chronicles var. Kısacası oyun çok Enis. Keşke bir baksaydın
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CMteria 1 yıl
mesut abi o gomlekleri yollayan firmaya soyleyin bikaç renk chino kanvas
pantolonda yollasınlar guncel renklerde kot eskimiyor diye 10 sene önceki
pantolonları bari kamera karşısında giymeyin demode onnar demodeee
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