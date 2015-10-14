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Yerli otomobil analizi "Gerekli mi? Ne kadar yerli?"

4 yıl
29,6b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yerli otomobil projesinin ilk prototipleri sergilendikten sonra çıkan tartışmaları ve nedenlerini de ele aldığımız bu söyleşide nereye nasıl gidilebilir konusunu da tartışıyoruz.
Yerli otomobil projesinin ilk prototipleri sergilendikten sonra çıkan tartışmaları ve nedenlerini de ele aldığımız bu söyleşide nereye nasıl gidilebilir konusunu da tartışıyoruz.

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Deve Katili 4 yıl en beğenilen
Gerekli
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ozzy55ozzy 4 yıl
Devlet bu arabadan ötv almazsa görün o zaman otomobilin hasını
3 Yanıt Yanıtla +67
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Hobar 4 yıl
Konuya güzel değinilmiş. Ben ülkede otomobil yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sizin de dediğiniz gibi otomobiller bir değişim içinde bu pazara girilmek isteniyorsa bu bir fırsat olabilir. Başarı kesin değil ama denemeye değer diye düşünüyorum. Tesla bugün petrolle çalışan bir araba yapsa kimse yüzüne bakmazdı ama adamlar kendi pazarını oluşturdu ve onlar olmasa belki bu kadar elektrikli otomobili konuşuyor olmazdık. Adamlar insanların kafasındaki elektrikli arabanın performansı düşük olur algısını yıktı. Pahalı olmasına rağmen almak için sıraya girmeniz lazım ve bir çok ülkede o fiyat seviyesinde en fazla satılan arabalardan biri. Mesut çevikin dediğinden farklı olarak tek başına tek model satarak piyasada var olabiliyor. Çünkü arabaları farklı.

Yapılacak araç sadece iç pazar için de yapılabilir. En azından otomotiv için dışarıya harcanan para içerde kalmış olur. Ve bu araçlar elektrikli olacağı için petrolden de muazzam bir tasarruf edilecek. Hindistanda bunun bir örneği olarak TATA var mesela. Dışarı sattıkları da oldu ama daha çok kendi ülkelerine satıyorlar.

Mesut Çevik'in teknoloji geliştirmeliyiz fikrini gerçekçekleştirilmesi çok daha zor buluyorum. Yapabilsek iyi ama bunu yapacak adamlar yurtdışına gidiyor genelde. Yapmaya çalışsa kaynak bulamıyor. Bulsa bile bürokrasiden anası ağlıyor. Yeni bir far, pil, motor, tekerlek, şarj etme teknolojisi geliştirsen tüm dünyaya satarsın ama yapılması çok zor. Forumda linea yı elektrikli arabaya çeviren biri var onun konusuna bir bakın hatta konu sahibinin konuya yazdığı mesajları bir okuyun. Adam tüm zorluklara rağmen somut birşey çıkarabilmiş ortaya şu an satıyor. İçinde özellikle yazılımda kendi geliştirdiği çözümler de var.
forum.donanimhaber.com/...

Devletin açıklamaları da acemiceydi. Araba ilk çıktığında durumu düzgünce anlatmaları lazımdı. Yeterince iyi anlatamadılar. Bu tip geliştirme çalışmalarında başka arabanın şasi ve kaportasının kullanılması normal ama bunu bizimkiler yapmış gibi anlatmaya çalıştılar. Araba bu deyip göstermeleri bir hata. Milletin diline düşmeden geliştirdiğimiz teknolojiyi bu araçlarda deniyorz ama bittiğinde özgün tasarım yapacağız falan diye açıklama yapsaydı bunlar olmazdı. Millet kamuflajı model piyasaya çıkmadan görülmesin diye kullanıyor. Bizimkiler başka model olduğu belli olmasın diye kullandı. Lan zaten araba piyasada neyi gizliyorsun.


Mesut Çevik de Türk sinemasına da iyi geçirdi
Konuya güzel değinilmiş. Ben ülkede otomobil yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sizin de dediğiniz gibi otomobiller bir değişim içinde bu pazara girilmek...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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Princess Leia 3 yıl
Zam yokmu bunlara daha?
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C.CEMİL 3 yıl
başkanlık tartışmaları başladı ,yakında yerli bir şeyler daha yapmaya başlarız :)
ama içlerinde en uçuk olanı uçak gemisi ,karada uçacak uçağın yok ,birde gemiye iniş kalkış yapan uçağı nereden bulacaksak ?
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asderty 3 yıl
Yapılsın yapısında, ülke yönetimi bundan ibaret değil. Sanayi-teknoloji işide bu kadar kolay birşey değil. Eğitimin ne kalitesi ne önemi kalmış, ilimi bilimi sallayan yok, herkes kısa yoldan zengin olma işine girmiş, elin oğlu 50 yıl sonrasının planını yapıyor, ona göre eğitimine, teknolojisine yön veriyor, biz araba yapalımmı diyoruz. Yapsan ne olur, yapmasan ne olur?
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ylmzsngl 3 yıl
Merhaba. Video açılmıyor. ilgilenmeniz mümkünse rica edelim sizden.
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Guest-02D0AD92F 3 yıl
beyler bu araba mevzusuna bir başka açıdan bakalım isterseniz. konuyu tekstil'e çekeceğim. Nedenini okuyunca göreceksiniz.

Zamanında tekstil Türkiye'nin anlı şanşı aşırı karlı sektörü idi. Tekstilciler yatırım üstüne yatırım yapıyor her yerde mantar gibi tekstil firmaları ve boyahaneler kuruluyordu. Hatta bazı tekstil firmaları dünyaca ünlü markalara fason üretim yapıyor ve bununla övünüyorlardı. O zamanlar Bursa'da bazı outlet'lerde bu meşhur markaların ürünlerini üzerinde marka olmadan onda bir fiyatına alabiliyordunuz. Tekstilciler paraya para demiyordu. bir de tabii Rusya ile bavul ticareti falan vardı. uzun lafın kısası Tekstil Türkiye'de para basma merkezi gibi çalışiyordu. O zaman tekstil patronları gelen güzle paradan gayet memnun idi ve hiçbiri kendi markasını oluşturma gibi bir olaya girmiyordu. hatta o dünyaca ünlü markalara fason mal yetiştiremeyen bu firmalar "ulan ileride ne olur ne olmaz yanında da kendi markamızı oluşturalım, arada marka yapalım" derdine girmek bir yana bunu düşünmek bile abes olarak gözüküyor idi. değil mi ekmek yediğin kaba işenmez, kendi markanı yaratıp kaymağını yediğin o ünlü dünya markalarını gücendirmek olmazdı. böyle böyle bir 10 sene geçti.

arada çin'de bir tarz devrim oldu ve Çin bu anlı şanlı firmalara senin ürettiğinin 10'da bir fiyatına fason mal temin edebileceklerini söylediler. Kalite olarak ta zaten adamların bir standardı var o standardı sağlayacaklardı. bir kaç sene geçmende Türkiye'De faason üretim yaptıran tüm bu ünlü markalar birden Çin'e kayıverdi. kendi markası olmayan bu çok çok kaliteli burnundan kıl aldırmayan tekstil firmaları yavaş yavaş kapandı. bu arada laleli bavul ticaretine de engel gelince yandı gülüm keten helva.

şimdi gelelim otomotiv'e. Ford-Otosan: çoğunluk hisse Ford'un, yanında kâr ortağı Koç, TOFAŞ-FIAT: çoğunluk hisse FIAT'ın Koç kar ortağı ki AR-GE teşviği olmasa bu yerli Agea falan hiç olmayacaktı. Renault: Adından belli Renault, oyak küçük hissedar. Toyota: Sabancı tamamen sattı fabrikayı %100 Japon. Honda, aynı hikaye, Hyundai, o da aynı. Peki bu adamlar neden bu ülkede üretim yapıyor? Bizi çok sevdikleri için değil herhalde. Bizzat fransız'ların sözü: sizin işçiliğiniz Fransa'nın 3'te biri. Yani biz bu adamların ameleliğini yapıyoruz. kalitede biraz üst seviyelerde. Hali ile adamlar için burada üretim yapmak kârlı. yani adamlar bizi çalıştırarak güzel paralar kazanıyorlar.

Yarın bir gün doğu avrupa'da veya dünyanın başka bir ülkesinde Hotonya diyelim bir ülkesinde (ulaşım gümrük gibi konularda sorun olmadığını düşünelim) sizin işçiliğinizin 5'te bir fiyatına araba üretilebilsin anında bu saydığım tüm firmalar Hotonya'ya yatırıma koşar. ve kademeli olarak sizin otomotiv sanayiniz tasviye edilir. Yani hadi olmaz ya, oldu diyelim bu firmalar kapanırsa senin yan sanayin ile birlikte tüm otomotiv firmaların bir anda sıfırı tüketir. büyük iflaslar, işsizlik vs ile karşı karşı kalırsınız ki bu bir gün gelecek olacak. tekstil bunun bir örneği idi. Otomotiv yan sanayinde çalışanlar bilir Fransa ile olan her kavgada bizim fransız firmada bazı yaptırımlar uygular ya neyse o konuya hiç girmeyelim.

Yani bu yerli araç üretimi bir zorunluluk.

"geç kaldık efendim bu saatten sonra olmaz", "çakma lan bu", "ulan bu üretimin kaymağını kim yiyecek", "saab'ın aynısını lan bu", "zaten platformu saab'Dan almışlar, prototipler bile orada üretilmiş".... bunların hepsine katılıyorum. bununla birlikte bu yerli araç bir milli mücadeledir. yapılmak zorundadır. çalıntı, kopya, başkaları tarafından yapılması vs ne olursa olsun bir yerden başlamak lazımdır. bir başlasın hele, makyaj projesi ardından 2. nesil çalışmalarına sıra gelsin bakalım ne olacak.

Bakın bu proje seçim yatırımı da olabilir. ancak öyle bile olsa halk olarak bu projeye sahip çıkıp iktidarı zorlamamız gerektiğini düşünüyorum. bu proje Türkiye'nin can suyudur. Eğer hükümetin bu işte ağır davrandığını görürseniz, yada samimi olmadığını gezi parkı gibi çıkıp meydanlara eylem yapmak gerekir. BU konu o kadar ciddi bir konudur.
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derememo 4 yıl
cari açığın azaltılması ve dışa bağımlılığımızın azaltılması konusunda kesinlikle gerekli.
kuş serisini tekrar üretseler bile bence başarı ve artı değer.
en büyük cari açığımız enerjiden.
keşke fosil yakıtı kullanmayı tamamen bıraksak,
tüm taşımamız raylı sistemler ve elektirkli araçlarla olsa.
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SYE35 4 yıl
Gerekli olan yerli otomobil yapmak degil yerli marka sahibi olmak. Bugun Turkiye'de uretilen cogu aracin parcalari agirlikli olarak Turkiye'de uretilebiliyor zaten. Tabi karin cogunu firma alıyor.

Ote taraftan mercedes renault motoru kullanirken, ford peugeut motoru kullanirken, opel fiat motoru kullanırken... %100 yerli diye zorlamanin anlami yok.
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ufuk-34JD58 4 yıl
bu millete fadıllar şart ,kendi yemesinde şarlatanlar yesin
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Mephalay 4 yıl
Ya yerli arabayi birakin, yerli motor uretemeyiz biz. Uretsek de, muadilini satin almaktan daha pahaliya mal olacagi icin ucuza gelmez. Ancak vergilendirmeye bagli olabilir de, o baska mevzu, zira aldigimiz 2.0 motor bir aracin %66 si vergi neredeyse.
"Yerli" kavrami ekonomik olarak cok mantikli degil. Ancak bir gun ambargo olursa elimizdeki teknolojiyle ancak bisiklete bineriz o da orta-dogu ulkesi olmamizin getirdigi bir guzellik.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar yerli otomobil üretme amacı bu teknolojiyi ülkemize kazandırmak belki ilk çıktıklarında sıkıntılarla karşılaşabilirler ama ülkemize otomobil veya diğer araçların
patenti ülkemize ait bazı aksamları ve yazılımlarına sahip fabrikalar sahip olacağımıza inanıyorum.
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lordlombak 4 yıl
Görüldüğü üzere bir Fadıl Akgündüz taktiği denendi, söylediğim için eksi oy veren arkadaşlar acaba şimdi biraz olsun olayı sorgulama utanma duygusuna haizler mi ? Saab sözcüsü Sebastian Carlsson gayet net bir şekilde Saab ile Türkiye Hükümetinin bir işbirliği yapmadığını ilan etti. Utandınız mı ? böyle particilik oynadığınız insanları dolandırdığınız için zerre pişmanlık hissetiniz mi ? sanmıyorum.
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murat8361 4 yıl
Yerli araba yapılsa diğer araçlardan alınan ötv kdv yi çok daha az yansıtabilirde ucuza satılırsa tutar ..yani baya bir ucuza satmaları lazım ..yoksa bilindik matkaların fiyatına yakın olsa bile millet üç beş ekler yine kendini kanıtlamış markaları alırlar ..
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Xenom 4 yıl
Adamlar seçim öncesi hazır arabayı yerli diye yedirmeye çalıştı.

Burda sayfalarca muhabbeti yapılmış

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