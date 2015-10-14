Yerli otomobil analizi "Gerekli mi? Ne kadar yerli?"

Genel Yayın Yönetmeni
Yerli otomobil projesinin ilk prototipleri sergilendikten sonra çıkan tartışmaları ve nedenlerini de ele aldığımız bu söyleşide nereye nasıl gidilebilir konusunu da tartışıyoruz.
Yerli otomobil projesinin ilk prototipleri sergilendikten sonra çıkan tartışmaları ve nedenlerini de ele aldığımız bu söyleşide nereye nasıl gidilebilir konusunu da tartışıyoruz.
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Yapılacak araç sadece iç pazar için de yapılabilir. En azından otomotiv için dışarıya harcanan para içerde kalmış olur. Ve bu araçlar elektrikli olacağı için petrolden de muazzam bir tasarruf edilecek. Hindistanda bunun bir örneği olarak TATA var mesela. Dışarı sattıkları da oldu ama daha çok kendi ülkelerine satıyorlar.
Mesut Çevik'in teknoloji geliştirmeliyiz fikrini gerçekçekleştirilmesi çok daha zor buluyorum. Yapabilsek iyi ama bunu yapacak adamlar yurtdışına gidiyor genelde. Yapmaya çalışsa kaynak bulamıyor. Bulsa bile bürokrasiden anası ağlıyor. Yeni bir far, pil, motor, tekerlek, şarj etme teknolojisi geliştirsen tüm dünyaya satarsın ama yapılması çok zor. Forumda linea yı elektrikli arabaya çeviren biri var onun konusuna bir bakın hatta konu sahibinin konuya yazdığı mesajları bir okuyun. Adam tüm zorluklara rağmen somut birşey çıkarabilmiş ortaya şu an satıyor. İçinde özellikle yazılımda kendi geliştirdiği çözümler de var.
forum.donanimhaber.com/...
Devletin açıklamaları da acemiceydi. Araba ilk çıktığında durumu düzgünce anlatmaları lazımdı. Yeterince iyi anlatamadılar. Bu tip geliştirme çalışmalarında başka arabanın şasi ve kaportasının kullanılması normal ama bunu bizimkiler yapmış gibi anlatmaya çalıştılar. Araba bu deyip göstermeleri bir hata. Milletin diline düşmeden geliştirdiğimiz teknolojiyi bu araçlarda deniyorz ama bittiğinde özgün tasarım yapacağız falan diye açıklama yapsaydı bunlar olmazdı. Millet kamuflajı model piyasaya çıkmadan görülmesin diye kullanıyor. Bizimkiler başka model olduğu belli olmasın diye kullandı. Lan zaten araba piyasada neyi gizliyorsun.
Mesut Çevik de Türk sinemasına da iyi geçirdi