Yerli otomobil analizi "Gerekli mi? Ne kadar yerli?"

Yerli otomobil projesinin ilk prototipleri sergilendikten sonra çıkan tartışmaları ve nedenlerini de ele aldığımız bu söyleşide nereye nasıl gidilebilir konusunu da tartışıyoruz.

Yerli otomobil projesinin ilk prototipleri sergilendikten sonra çıkan tartışmaları ve nedenlerini de ele aldığımız bu söyleşide nereye nasıl gidilebilir konusunu da tartışıyoruz.