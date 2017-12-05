Yerli savaş gemilerine yerli sonar üretiliyor

TÜBİTAK MAM'ın Malzeme Enstitüsüne bağlı olarak faaliyet gösteren Su altı Akustik Laboratuvarı üretimi milli sonar sistemi MİLGEM projesinin ilk gemisi olan TCG Heybeliada'da kullanılıyor.
Bu videomuzda TÜBİTAK MAM'a bağlı faaliyet gösteren Malzeme Enstitüsünün Su altı Akustik Laboratuvarının ürünü olan yerli sonarı TÜBİTAK yetkililerinden dinliyoruz.
Menzil vb. teknik konularda bilgi verilmeyen sonar sistemi, yerli savaş gemilerindeki yerlilik oranını artırmanın yanı sıra dışa bağımlılığı da bitiriyor. Gerek maliyet gerekse güvenlik açısından sıkıntı doğurabilecek olan yabancı sonarlardan farklı olarak tamamen yerli üretim olan ve maliyeti düşük olan sonar sistemi inşa edilmesi planlanan diğer savaş gemilerine de entegre edilecek.
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Umarım yonetım gereken cezayı verir.
olay; bugünlerde yerden mantar gibi biten birsürü gelisim haberleri almamiz,
olay; eski yönetimler gelisimleri binbir bahanelerle rafa kaldirirken,
olay; simdiki yönetimin tüm zorluklara ve hor görüslere ramen, gelisimin arkasinda durmasi.
sonuc; neyazikki kim nederse desin suan akpnin bir rakibi yok.
yazik, güclü muhalifet daha güclü bir yönetim demek, ama malesef.