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Yerli savaş gemilerine yerli sonar üretiliyor

1 yıl
5,2b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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TÜBİTAK MAM'ın Malzeme Enstitüsüne bağlı olarak faaliyet gösteren Su altı Akustik Laboratuvarı üretimi milli sonar sistemi MİLGEM projesinin ilk gemisi olan TCG Heybeliada'da kullanılıyor.
Bu videomuzda TÜBİTAK MAM'a bağlı faaliyet gösteren Malzeme Enstitüsünün Su altı Akustik Laboratuvarının ürünü olan yerli sonarı TÜBİTAK yetkililerinden dinliyoruz.
Menzil vb. teknik konularda bilgi verilmeyen sonar sistemi, yerli savaş gemilerindeki yerlilik oranını artırmanın yanı sıra dışa bağımlılığı da bitiriyor. Gerek maliyet gerekse güvenlik açısından sıkıntı doğurabilecek olan yabancı sonarlardan farklı olarak tamamen yerli üretim olan ve maliyeti düşük olan sonar sistemi inşa edilmesi planlanan diğer savaş gemilerine de entegre edilecek. 

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deniz_sea 1 yıl
Kesin erken seçim olacak....
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12 Angry Men 1 yıl
Wi-fi denen üye,öncelikle bu projenın hukumetle bır alakası yok. Buraya gelıp siyaset ıcerıklı mesaj atıp polemık ıcın zemın hazırlıyorsun, hemde ınsanlara hakaret edıyorsun.
Umarım yonetım gereken cezayı verir.

2004 yılında istanbul tersanesi komutanlığı bünyesinde bir tasarım ofisi kurulmasıyla başlayan, sadece askerlerin yer almadığı, projeye iştirak eden şirketlerin mühendislerinin de onlara omuz vererek destek verdiği, 7 senelik hummalı bir çalışma neticesinde ortaya çıkan gemi.
Wi-fi denen üye,öncelikle bu projenın hukumetle bır alakası yok. Buraya gelıp siyaset ıcerıklı mesaj atıp polemık ıcın zemın hazırlıyorsun, hemde ınsanlara haka...
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xDarkAngelx 1 yıl
olay; daha düne kadar neredeyse hicbir gelisim yokken,
olay; bugünlerde yerden mantar gibi biten birsürü gelisim haberleri almamiz,
olay; eski yönetimler gelisimleri binbir bahanelerle rafa kaldirirken,
olay; simdiki yönetimin tüm zorluklara ve hor görüslere ramen, gelisimin arkasinda durmasi.
sonuc; neyazikki kim nederse desin suan akpnin bir rakibi yok.
yazik, güclü muhalifet daha güclü bir yönetim demek, ama malesef.
olay; daha düne kadar neredeyse hicbir gelisim yokken,olay; bugünlerde yerden mantar gibi biten birsürü gelisim haberleri almamiz,olay; eski yönetimle...
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synchyall 1 yıl
testtt
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synchyall 1 yıl
test1234
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erturkcan2 1 yıl
Çok kritik ve önemli çalışmalar savunma sanayindeki bu yüksek teknolojili çalışmalar ülkemiz teknolojisine yön verecek gerçekten çok kritik emeği geçenler var olsun minnettarız.
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axesis 1 yıl
tübitakk kanat takmış harika bişi yapmış helal olsun.
KGK 82/83
Mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş ve uzun menzil yeteneği kazandıran KGK, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen KGK silah sistemi, sahip olduğu özelliklerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma, savunma sanayisinin millileşme çalışmalarının önemli bir örneğini oluşturuyor. Mevcut güdümsüz 1000 lb'lik MK-83 ve 500 lb’lik MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya atılan uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren KGK'nın üretim faaliyetleri başta Kale Grubu olmak üzere birçok savunma sanayisi kuruluşu ile birlikte yürütüldü. TÜBİTAK SAGE, bu üretimlerde rol alan alt yükleniciler ile savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulundu. KGK silah sistemi tasarımı, entegrasyonu ve üretimlerini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK SAGE, ayrıca KGK'da kullanılan ısıl pil ve bazı piroteknik bileşenler gibi kritik alt sistemlerin tasarım ve üretimlerini de milli imkanlar ile kendi altyapılarında gerçekleştirdi.
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aybey 1 yıl
Yaw bu gelişme, yenilik diye sunduğunuz her şey 90'larda Ulusalcı/Millici Devlet Memuru, askerlerce ortaya atılan fikirlerin günümüzde meyve vermesidir! Akp'nin bir süre fetö ile birlikte engel olmaya çalıştığı gelişmelerdir!
Adı Ulusal/Milli -arapça- olan ne varsa, bu işlerde çalışan mühendisine kadar hepsini içeri tıktılar, şimdide akp yapıyor alkış...Yavaş!!! derler, Yok öyle yağma!
Ulusal/Milli Alp/Asker -farsça- tüfeğinden, saldırı uçağına; helikopterinden, gemisine; uydusundan kıyafetine, tankına ne varsa geçmişte darbeci ilan ettiğiniz adamların tasarıları. Kimse kusura bakmasın, yapılabilirlik araştırmaları sonuçlanıp üretime geçecek bu teknolojiler akp iktidarına denk geldiyse bu akp2nin başarısı değildir! Glge etmesin başka bir şey istemeyiz...
Milgemi sırf yandaş bir iş adamına vermek için nasıl çıkmaza sokup rmk işin içindeyken engelledikleri, tank işini nasıl batırdıkları -motoru kim yapacak, nasıl yapacak belli değildi, herkes birbirine top atıyor, bireyler döndü orda ses kesildi- ortada. Basın-yayın bunların haberini yapıyor -yandaş ve yalakalar hariç-
Bunlar yapılıyor diye illa bir tarafına kulp takmak ne kadar aptallıksa; övünmek de aptallığın daniskasıdır! Lan bir devlet bunları yapmayacaksa (seni korumak, sağlıklı bir yaşam sunmak için beslenmenden ilacına müdahale etmek, ihtiyacın olduğunda nitelikli sağlık hizmeti vermek, düzgün eğitim vermek, düzgün bir gelir ile iş sağlamak, kazandığın para ile satınalma gücünü üst seviyede tutmak ) daha ne yapacak?
Yandaşlık yapıp AKP'ye en çok zararı sevenleri verdi... Süresinde içinizden bir Allah'ın kulu çıkıp, adam akıllı yapıcı bir eleştiri yapsaydı, iktidar bu kadar rayından çıkmazdı! Adamlar da ne yapsak ses çıkmıyor deyip , ayarlarını şaşırdılar... Ben onlardan çok seçmenine kızıyorum. Kimse kusura bakmasın yaw...
Bunlar yapılmalı, yarısı yurtdışından gelmiş bilmem ne olmuş. beni abd, ab yani emperyalizmin bağından kurtarın, beni ateşe süren zaten bunlar, bu adamlar beni önce kendi şerlerinden korusunlar!
Ben donanım haberden artık bir 'yüksek kalite petrol, doğalgaz bulundu'' haberi bekliyorum. Bunu da yapınca altın dil ödülünü kendilerine takacağım...
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Spider_hip 1 yıl
Bu sene asgari ücrete zam yok mu? Hatta artan vergilerden ötürü düşmesin diye çalışma yapılıyormuş falan deniyor, tam olarak anlayamadım. Her sene artan eflasyon karşısında, enflasyon oranı kadar olmasa da zam yapılmıyor mu? 1400TL yapacağız diye hava atarlarken arkasından bir kaç sene zam yapmayacağız dememişti kimse? Dolar aldı başını gitti. Asgari ücret sadece 350$ kaldı.
Asıl parasal gücü gösteren değer altındır. 99 depremi öncesi asgari ücretle 12 altın alınabiliyorken, 2001 de son hükümet öncesi 10 altın alınabiliyorken, bugün asgari ücretle 6 altın alınabiliyor. Yani ekonomik olarak işin tartışmasız tek gerçeği altın kıyaslamasıdır ve biz ne yazık ki 99 yıllarındaki ekonomiye 15 senedir ulaşamamışız.
İnşallah bu savunma sanayii nin falan ürettiği şeyler satılır da ülkeye para kazandırır. Tabi savunma sanayii sini de özelleştirmesinler. Sadece ürettiklerini satsınlar. Zira ülkede yapılan barajlarla falan tarım hayvancılık pek kalmadı. En basit meyve sebzeleri bile abuk sabuk ülkelerden ithal eder olduk. Yani bize üretim lazım. Ekonomik güç lazım. Ama sadece başlardakilerin ailelerine, ceplerine değil. Milletin doğrudan cebine de değil. Ülkenin kasasına. Zaten o ileride milletin cebine katkı sağlar. Bugün kaç seferdir aralıksız akp'ye oy veriyorum diyen bir ton adam tanıyorum vergi kaçırıyor. Bunu gayet doğal sanıyor. Ula hem devletinden hem de zaten çok seviyorum dediğin hükümetinden vergi kaçırıyorsun. Bir de sözde aşırı bağlı olduğun inançlarına da ters, günah. Ama enerji bakanı diyorki, eğitim seviyesi arttıkça bize gelen oylarda düşüş görüyoruz. Yani bize eğitimsiz cahil insan oy veriyor diye kendisi söylüyor. Hal böyle olunca ne vergi kaçırmayı anlatabiliyorsunuz ne de onların çocuklarına torentten oyun indirmenin hırsızlık olduğunu.
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pCkOpAtuS 1 yıl Spider_hip
Spider_hip

Bu sene asgari ücrete zam yok mu? Hatta artan vergilerden ötürü düşmesin diye çalışma yapılıyormuş falan deniyor, tam olarak anlayamadım. Her sene artan eflasyon karşısında, enflasyon oranı kadar olmasa da zam yapılmıyor mu? 1400TL yapacağız diye hava atarlarken arkasından bir kaç sene zam yapmayacağız dememişti kimse? Dolar aldı başını gitti. Asgari ücret sadece 350$ kaldı.

Asıl parasal gücü gösteren değer altındır. 99 depremi öncesi asgari ücretle 12 altın alınabiliyorken, 2001 de son hükümet öncesi 10 altın alınabiliyorken, bugün asgari ücretle 6 altın alınabiliyor. Yani ekonomik olarak işin tartışmasız tek gerçeği altın kıyaslamasıdır ve biz ne yazık ki 99 yıllarındaki ekonomiye 15 senedir ulaşamamışız.

İnşallah bu savunma sanayii nin falan ürettiği şeyler satılır da ülkeye para kazandırır. Tabi savunma sanayii sini de özelleştirmesinler. Sadece ürettiklerini satsınlar. Zira ülkede yapılan barajlarla falan tarım hayvancılık pek kalmadı. En basit meyve sebzeleri bile abuk sabuk ülkelerden ithal eder olduk. Yani bize üretim lazım. Ekonomik güç lazım. Ama sadece başlardakilerin ailelerine, ceplerine değil. Milletin doğrudan cebine de değil. Ülkenin kasasına. Zaten o ileride milletin cebine katkı sağlar. Bugün kaç seferdir aralıksız akp'ye oy veriyorum diyen bir ton adam tanıyorum vergi kaçırıyor. Bunu gayet doğal sanıyor. Ula hem devletinden hem de zaten çok seviyorum dediğin hükümetinden vergi kaçırıyorsun. Bir de sözde aşırı bağlı olduğun inançlarına da ters, günah. Ama enerji bakanı diyorki, eğitim seviyesi arttıkça bize gelen oylarda düşüş görüyoruz. Yani bize eğitimsiz cahil insan oy veriyor diye kendisi söylüyor. Hal böyle olunca ne vergi kaçırmayı anlatabiliyorsunuz ne de onların çocuklarına torentten oyun indirmenin hırsızlık olduğunu.

Altının ONS u 1999 yılında 278 dolardı . Bugün 1300 dolar. Sadece Türkiye de değil tüm dünya da ki maaşlar Altın bazında düştü.hemen hemen 4 kat eridi maaşlar dünyada.Amerikalının da İngilizin de almanın da maaşları altın oranında eridi.Bu sadece Türkiye de olan bir argüman değil.
Savunma Sanayinde İthalatçı durumunda ihracatcı durumuna ulaştık.yeterli tabi ki değil ama artacak.
twitter.com/...

Asgari ücret değil alım gücü artırılmalı. Ürünlerin fiyatlarının düşmesi için. üretilen ürünlerin en büyük giderleri olan Elektrik , Yakıt gibi giderlerdeki Vergi oranları düşürülmeli.yoksa asgari ücret yarın 5.000 tl olsa ekmekde ertesi gün 5. TL olur. herşeye zam gelir. Bu kısır döngü. bunu bir anlamadı millet ve yöneticiler önemli olan asgari ücrete zam değil.Şu milleti aşağılamayı da bırakın haddinize değil.
Türk milleti kadar kendini aşağılayan bir milet yok yok yapamayız yok cahiliz yok aptalız . sıktı artık.
Birde en aptal halimiz bu ise 1938 * 2002 arası neydik.Bayrak ipini üretince manşet olan ülkem neydi.bu hakaretler can sıkmaya başladı. Cahil adamın oyuyla benim ki bir mi demeler. Demokrasi bu . ister beğen ister beğenme bu ülkenin yönetim biçimi Cumhuriyet . Onunda kuralları belli.
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pCkOpAtuS 1 yıl
Yerli üretim bir ürün geliştiriliyor , millete çok kötü koyuyor , ilginç ,DEVRİM in koyduğu , ATAK T-129 un koyduğu gibi , MİLGEM lerin koyduğu gibi , CİRİT in koyduğu gibi , ANKA nın koyduğu gibi , KHAN ın koyduğu gibi, HÜRKUŞ un koyduğu, MPT 76 nın koyduğu gibi, KİRPİ lerin koyduğu , NUROL EJDER lerin kkoyduğu gibi daha da çok koyacak ürün geliştiriliyor.TB' silahlı ihalar , motoru yerli değil dediğiniz Atak T-129 ne güzel terörist avlıyor.
Öyle hoşuma gidiyor ki böyle böyle savunma sanayinde bir ilerleme olunca , milletin zoruna gidince .Anlatamam. Demek ki doğru yolda savunma sanayi.
Rus uçağını düşürdüğümüzde Rusya bize savaş açsa diye sevinenler , Bugün Amerika bize ambargo koysa diye sevinenler , Amerikan mandalığını savunanlarla aynı.Doğru yoldayız demek ki.
Demişken daha çok fazla proje var savunma sanayinde. twitter.com/... turksavunmasektoru.com/... twitter.com/... twitter.com/... twitter.com/... twitter.com/...
Siz ne kadar delirseniz ben o kadar sevineceğim.
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FIRAT_G_ 1 yıl
Ledli ekmek dolabı mı o?
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kobra90 1 yıl
haberi yapan adamın soyadına bakın "yurtsever" sonra susun.
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freedom007 1 yıl
A habere hoş geldiniz
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