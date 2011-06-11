Yeston deniz kabuğu tasarımlı soğutucuya sahip Radeon HD 6950 modelini satışa sundu

Ekran kartı üreticisi Yeston ilk detayları Mayıs ayında ortaya çıkan deniz kabuğu tasarımlı soğutucuya sahip Radeon HD 6950 modelinin satışına başladı. Game Master R6950 adı altında sunulan ekran kartı, AMD'nin referans tasarımlı Radeon HD 6950 modelinde yer alan 80mm çapındaki fandan farklı olarak 1800 devir/dakika hızında çalışan 110mm çapında fanın kullanıldığı özel tasarımlı soğutucu ile geliyor.





Yeston tarafından açıklanan bilgilere göre 65mm2 çapında bakır tabana ve beş adet bakır ısı borusuna sahip olan soğutucuya çok sayıda alüminyum yaprak eşlik ediyor. Referans tasarımla kıyaslandığında çok daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartının Furmark testinde hiç bir zaman 60 derecenin üzerine çıkmadığı belirtiliyor. Soğutucuya ek olarak yeniden tasarlanan baskılı devre kartı ve daha kaslı PWM tasarımı gibi özel detaylara da sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor.





256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine, 1408x paralel işlem birimine ve 88x doku ünitesine sahip olan kart fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 5GHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartında, daha yüksek hız aşırtma denemeleri için NEC üretimi decoupling kapasitörlere ve daha iyi soğutma için alüminyum arka plakaya da yer veriliyor. Çin pazarında 309 dolar seviyesinden kullanıma sunulan Yeston Game Master R6950'nin Asya dışındaki pazarlara sunulup sunulmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.