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Yıldırımlar uzaydan nasıl görünüyor? Uzay İstasyonu'ndan muhteşem görüntüler

ESA astronotu Tim Peake, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan paylaşımlarına devam ediyor. Yıldırımların uzaydan görünüşlerini paylaştığı son videosunda Türkiye de görülebiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yıldırımlar uzaydan nasıl görünüyor? Uzay İstasyonu'ndan muhteşem görüntüler

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildiği günden bu yana çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı haline gelen Tim Peake, Dünya'nın uzaydan çekilen muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

İngiltere tarafından ISS'ye fırlatılan ilk ingiliz astronot ünvanını taşıyan Peake, şimdi de Dünya'yı vuran yıldırımların muhteşem bir videosunu paylaştı. Kuzey Afrika'nın görüntüleriyle başlayan videoda sonlara doğru Türkiye dahi görülebiliyor.

Tim Peake'in uzay istasyonundan paylaştığı görüntüler kullanıcılar tarafından da çok olumlu tepkiler alıyor. Çocuklarına ilham verdiğini söyleyen ebeveynlerden, kendi ülkelerini uzaydan görme fırsatı yakaladığı için şükranlarını sunanlara kadar birçok internet kullanıcısı Peake'in paylaşımlarından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.

Haziran ayında Yeryüzü'ne dönmesi beklenen Peake'in bu videosunu ve diğer birkaçını daha alttaki pencelerden izleyebilirsiniz. 

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EmuMaster 3 yıl en beğenilen
Güzel animasyon.
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Captain_Ivy 2 yıl
Fake diyorlardı bunun için..
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StevenBayLouise 2 yıl
gerçekten hayran kaldım çok güzeller
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Nemaho 2 yıl
Türkiye'yi göremeyenler için :D 14.saniye
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ozgur26 2 yıl
anime mi bu :D
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onder748 2 yıl
Dangerous Lightning-Türkiye youtu.be/...
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GeraltofRivia 3 yıl
Hey Allahım animasyon felan diyenler olmuş :DBunlar istasyondan çekilen görüntülerdir ve gerçekler isteyen bunuda izleyebilir.
youtube.com/...
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veteriner69 3 yıl
Bunlar gerçek görüntüler, bilgisayar animasyonu değil, sadece hızlandırmaşlar.
ESA (European Space Agency) sayfalarını inceleyiniz.
esa.int/...
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kadirirdem 3 yıl
güzelmiş eğer ki doğruysa....
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sendemail 3 yıl
donanım haber içeriği sırf telefon kısırlığında kalmıyor şükür...
haber için teşekkürler ,
antropologlara göre günümüze kadar yeryüzünde 106 milyar insan yaşayıp göçmüş kaçı bu tür görüntüleri görebilmiş ,
ya bizden sonraki nesiller diyelim ki 200 sene sonra neler tecrübe edecekler ?
ilimle ,emekle geçen hayat ne güzeldir , Allah'ın sevgisi ve merhameti aklı selim ve masum, üreten insanlarla olsun...
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*siteci* 3 yıl
Güzel çizgifilm.
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