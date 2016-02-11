Yıldırımlar uzaydan nasıl görünüyor? Uzay İstasyonu'ndan muhteşem görüntüler

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildiği günden bu yana çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı haline gelen Tim Peake, Dünya'nın uzaydan çekilen muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.
İngiltere tarafından ISS'ye fırlatılan ilk ingiliz astronot ünvanını taşıyan Peake, şimdi de Dünya'yı vuran yıldırımların muhteşem bir videosunu paylaştı. Kuzey Afrika'nın görüntüleriyle başlayan videoda sonlara doğru Türkiye dahi görülebiliyor.
Tim Peake'in uzay istasyonundan paylaştığı görüntüler kullanıcılar tarafından da çok olumlu tepkiler alıyor. Çocuklarına ilham verdiğini söyleyen ebeveynlerden, kendi ülkelerini uzaydan görme fırsatı yakaladığı için şükranlarını sunanlara kadar birçok internet kullanıcısı Peake'in paylaşımlarından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.
Haziran ayında Yeryüzü'ne dönmesi beklenen Peake'in bu videosunu ve diğer birkaçını daha alttaki pencelerden izleyebilirsiniz.
Amazing how much lightning can strike our planet in a short time #Principia #timelapsehttps://t.co/XijV5E1pI0— Tim Peake (@astro_timpeake) 9 Şubat 2016
Flying over #Italy and the #Alps in 10 seconds. #Principia #timelapsehttps://t.co/qbUYcBb6a9— Tim Peake (@astro_timpeake) 7 Şubat 2016
Small #aurora shows how thin our atmosphere is. #Principia #timelapsehttps://t.co/1PPRkUph8W— Tim Peake (@astro_timpeake) 10 Şubat 2016
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youtube.com/...
ESA (European Space Agency) sayfalarını inceleyiniz.
esa.int/...
haber için teşekkürler ,
antropologlara göre günümüze kadar yeryüzünde 106 milyar insan yaşayıp göçmüş kaçı bu tür görüntüleri görebilmiş ,
ya bizden sonraki nesiller diyelim ki 200 sene sonra neler tecrübe edecekler ?
ilimle ,emekle geçen hayat ne güzeldir , Allah'ın sevgisi ve merhameti aklı selim ve masum, üreten insanlarla olsun...
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