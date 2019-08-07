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Yüzücüler için ilk giyilebilir cihaz Swim Goggles oldu

Cama küçük bir ekran entegre eden Form Swim Goggles modeli yüzme esnasında yüzücülere anlık olarak bilgiler veriyor. Swim Goggles özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde giyilebilir cihazların yüzücülere yönelik olarak gelişmiş fonksiyonlar sunduğunu görüyoruz. Bununla birlikte sadece yüzücülere özel olarak geliştirilmiş giyilebilir cihazlar mevcut değil. Form bu alanda bir ilki başardı.

Swim Goggles özellikleri ve fiyatı

Form Swim Goggles adındaki giyilebilir cihaz bir yüzücü gözlüğünden çok farklı değil. Camların bir tanesinde yüzme esnasında ölçümleri anlık olarak kullanıcıya yansıtan bir ekran yer alıyor. Bu ekran da dış kısımdaki donanım modülü tarafına bağlanıyor. Modül içerisinde jiroskop ve batarya yer alıyor. Tek şarjla 16 saat giden modül iki pin ile şarj ediliyor.

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Modül yüzücünün stilini algılayarak kulaçlarını sayıyor ve gidilen mesafe ile süreyi ekrana yansıtıyor. Böylece yüzücü anlık olarak performansını görüyor ve ayarlamalar yapabiliyor. Ayrıca dinlenme sürelerini de algılayabiliyor.

Swim Goggles tüm bu bilgileri antrenman sonrasında akıllı telefon uygulaması ile paylaşıyor ve daha iyi dereceler için yapılması gerekenleri tavsiye olarak sunuyor. Ayrıca performans grafikleri de hazırlıyor. Form Swim Goggles modeli 199$ fiyat etiketine sahip.

 


https://www.engadget.com/2019/08/07/form-swim-goggles-hands-on/ Yorum Yaz
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