Gigabyte yeni Radeon RX 5700 serini duyurdu

AMD’nin yeni Radeon RX 5700 ekran kartı serisi piyasaya çıkmaya devam ediyor. Asus’un ardından Gigabyte da kendi ekran kartlarını duyurdu. Firma şimdilik iki model ile yoluna devam edecek.

Gigabyte Radeon RX 5700 XT özellikleri ve fiyatı

AMD’nin yeni Radeon RX 5700 serisi 7nm sürecinde Navi 10 grafik çekirdeğini temel alıyor ve RDNA teknolojisi ile performans konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. Ayrıca PCIe 4.0 desteği ile sektörde belirleyici bir rol oynuyor.

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Gigabyte Radeon RX 5700 XT ekran kartı tam Navi 10 grafik birimini temel alıyor. 2560 Stream işlemcisi, 9.75 TFLOPS performans değeri, 225W TDP değeri, 8GB GDDR6 bellek gibi özelliklere sahip olan Radeon RX 5700 XT ekran kartı normalde 399$ fiyat etiketi ile satılıyor.

Gigabyte Radeon RX 5700 özellikleri ve fiyatı

Gigabyte Radeon RX 5700 ekran kartı 2304 Stream işlemcisi, 8GB GDDR6 bellek, 180W TDP değeri gibi özelliklere sahip ve fiyatı 349$ olarak geçtiğimiz günlerde indirime girmişti.

Gigabyte ekran kartlarında görüntüleri iyileştiren FidelityFX teknolojisi ile keskinleştiren Contrast-Adaptive Sharpening (CAS) teknolojisine yer veriyor. AMD’nin Radeon Image Sharpening (RIS) teknolojisi de akıcı kare oranları sunuyor. Kartlar kısa süre içerisinde piyasada olacak.