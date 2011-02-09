ZOTAC® Anakart ve Mini-PC Tarafındaki Yeni Distribütörü Denge Bilgisayar

Denge, ZOTAC®Distribütörü Oldu.

Türkiye'nin teknoloji ürünleri dağıtıcısı Denge, Dünya'nın önde gelen ve en büyük grafik kartı, ana kart ve mini-PC kanal üreticisi olan ZOTAC® anakart ürünlerinin Türkiye'deki yetkili distribitörü oldu. Mini-ITX anakart ve Mini PC ürünleriyle öne çıkan ZOTAC®, Intel, AMD ve NVIDIA ile lisans anlaşması olup bu markaların çipsetlerinin tamamına anakartlar üretmektedir.

2006 yılında PC Partner Grubu'nun çatısı altında sadece NVIDIA tabanlı ekran kartı, anakart ve Mini PC çözümleri üretmek amacı ile kurulan ZOTAC®, bu alanlardaki hızlı yükselişi ile dikkat çeken bir marka olmuştur. Özellikle yüksek performans ve kaliteyi bir arada arayan kullanıcılar ve oyuncular tarafından tercih edilen ZOTAC®, Denge ile Türkiye Anakart ve Mini PC pazarına hızlı bir giriş yapıp kısa sürede pazarda güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor.



2011'de Mini PC ürünlerine ilgi hızla artacak.

ZOTAC®Türkiye distribütörlüğü ile ilgili açıklama yapan Denge Bilgisayar Satış ve Pazarlama Koordinatörü Mustafa Molo, Denge Bilgisayar olarak, anakart ve Mini PC ürün gamında ev, ofis ve kurumsal kanalda ciddi bir talebin oluştuğunu ve tüketicinin artık performanslı , az yer kaplayan ve düşük enerji tüketimli ürünlere her geçen gün daha fazla ilgi ve talep gösterdiğini ve bu talebe karşılık vermek üzere geniş ürün yelpazesi, kaliteli ve performanslı ürünleriyle dünyanın önde gelenmarkası ZOTAC® ile anlaşma yaptıklarını belirtti. Her zaman iş ortaklarına ve tüketiciye en kaliteli ürün ve en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini ve Denge olarak ZOTAC® markasını bu yüzden tercih ettiklerini söyledi.

Denge Hakkında

1998 yılında Bilişim sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Denge Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti., sektördeki en son yenilikleri yakından takip ederek ithalatçı/distribütör kimliği ile bu yenilikleri Türkiye genelinde 2000'i aşan iş ortaklarıyla beraber 150'yi aşan markayı tüketiciyle buluşturan, güvenilir bir dağıtım kuruluşudur.

Denge Bilgisayar, bilgisayar bileşenlerinden çevre birimlerine, ağ ürünlerinden tüketici elektroniği ürünlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesi ile günümüzde ortak bir payda da toplanmaya başlayan bilişim ve elektronik sektörlerindeki çok çeşitli ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır. Denge Bilgisayar, sürekli artan ve büyüyen, başta üretimini ve dağıtımını gerçekleştirdiği Dente Bilgisayarları, Raidmax, Point of View, OZONE Gaming ve sektördeki belli başlı tüm markaların dağıtıcılığını üstün hizmet ve kalite anlayışıyla yapmaktadır.

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