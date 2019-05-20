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ZOTAC yeni mini iş istasyonlarını duyurdu

Masa üstünde bir iş istasyonu isteyen ancak boyutlarından dolayı uzak duran tüketiciler için ZOTAC tarafından mini PC konseptinde Xeon işlemcili bilgisayarlar piyasaya çıkıyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,5b
1
4
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Mini PC kavramı geçmişte gündelik işlemler için tasarlanan küçük boyutlu bilgisayar modellerini kapsıyordu ancak bugün oyun bilgisayarından iş istasyonuna kadar çok güçlü bir yelpaze edinmiş durumda.

ZOTAC Q Series Mini Creator PC özellikleri

ZOTAC tarafından duyurusu yapılan Q Series Mini Creator PC serisi barındırdığı donanım ile iş istasyonlarından aşağı kalmıyor. Seri güçlü donanımı ve iş istasyonlarına göre yüzde 50 daha az yer kaplaması ile içerik üreticilerini hedefliyor.

Ayrıca Bkz. "AMD işlemciler son açıklardan etkilenmedi"

Yeni seride iki farklı model bulunuyor. 6 çekirdekli Intel Xeon E-2136 işlemcisi ve 64GB’a kadar DDR4 2666MHz RAM bellek ortak. İlk modelde Pascal tabanlı NVIDIA Quadro P5000 16GB GDDR5X hızlandırıcı, diğer modelde ise NVIDIA Quadro P3000 6GB GDDR5 hızlandırıcı yer alıyor.

Bağlantı tarafında ise 1x Gigabit ve 1x 2.5Gbps Killer Ethernet, WIFI 6 Killer 1650AX, Bluetooth 5, 6x USB 3.1, 4x HDMI 2.0, NVMe/SATA M.2 ve 2.5" yuva ile Thunderbolt 3 yer alıyor. Henüz serinin fiyatları açıklanmadı.

 

https://www.techpowerup.com/255712/zotac-announces-the-zbox-qx-series-mini-pc-powered-by-xeon-and-quadro Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
Tr de satılıyor mu ki değerini bilelim? Sadece ekran kartları var piyasada...
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Bender B. Rodriquez 2 hf.
Zotac falan hikaye zamaninda zontak vardi biz onu kullanirdik
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Orange dragon 2 hf.
Zotacın tr de değeri bilinmiyor
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SequentiaL 2 hf.
İskandinavya'da yaşayacaksın, böyle çok basit bir teknolojik ürün ithal edeceksin yurt dışından, onun için de bir ofis açacaksın. Heh, işte o ofise bundan 5-6 tane alacaksın tam o kıvamda. Ah ulan ah...
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