ZOTAC yeni mini iş istasyonlarını duyurdu

Mini PC kavramı geçmişte gündelik işlemler için tasarlanan küçük boyutlu bilgisayar modellerini kapsıyordu ancak bugün oyun bilgisayarından iş istasyonuna kadar çok güçlü bir yelpaze edinmiş durumda.

ZOTAC Q Series Mini Creator PC özellikleri

ZOTAC tarafından duyurusu yapılan Q Series Mini Creator PC serisi barındırdığı donanım ile iş istasyonlarından aşağı kalmıyor. Seri güçlü donanımı ve iş istasyonlarına göre yüzde 50 daha az yer kaplaması ile içerik üreticilerini hedefliyor.

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"AMD işlemciler son açıklardan etkilenmedi"

Yeni seride iki farklı model bulunuyor. 6 çekirdekli Intel Xeon E-2136 işlemcisi ve 64GB’a kadar DDR4 2666MHz RAM bellek ortak. İlk modelde Pascal tabanlı NVIDIA Quadro P5000 16GB GDDR5X hızlandırıcı, diğer modelde ise NVIDIA Quadro P3000 6GB GDDR5 hızlandırıcı yer alıyor.

Bağlantı tarafında ise 1x Gigabit ve 1x 2.5Gbps Killer Ethernet, WIFI 6 Killer 1650AX, Bluetooth 5, 6x USB 3.1, 4x HDMI 2.0, NVMe/SATA M.2 ve 2.5" yuva ile Thunderbolt 3 yer alıyor. Henüz serinin fiyatları açıklanmadı.