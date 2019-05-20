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AMD işlemciler son açıklardan etkilenmedi

Yaşanan kritik işlemci açıklarından AMD’nin etkilenmiyor oluşu pazarda ciddi bir avantaj haline gelebilir. Pek çok uzman AMD işlemcilere ilginin arttığını ifade ediyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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13
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıldan bu yana Intel işlemcilerde birbiri ardına yaşanan ve yamandıkça performansın düşmesine neden olan donanım seviyesinde açıklar adeta AMD’nin ekmeğine yağ sürüyor. Ryzen 3 arefesinde son yaşanan Intel açıkları AMD işlemcilerini öne çıkardı.

AMD avantajlı

Hatırlanacağı üzere 2011 yılından bu yana piyasaya sürülen Intel işlemcilerde verilerin çalınmasına kadar gidebilecek 4 önemli açık keşfedilmişti. Intel hemen yamasını yayınladı ancak yama sonrası yine performans düşüşü yaşandı.

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Açık daha çok çoklu izlek yani Hyper Threading durumunda etkili oluyor. Bu bakımdan yamaların tamamen stabil hale gelmesini beklemek isteyenler HT özelliğini kapatabiliyor ancak performans düşüşü yüzde 40 civarına kadar çıkıyor. Özellikle iş istasyonu ve sunucu tarafında HT kapatılması dezavantaj demek.

Eğer yamaları kurmak isteyenler olursa da yapılan bağımsız araştırmalara göre yüzde 16 civarına kadar çıkan performans düşüşü söz konusu. AMD işlemcilerde henüz bu açığın varlığı veya bir etkisi görülmedi zira firma donanım bazlı mimarileri kontrol altında tutuyor. Yine de güncelleme uygulandığında en fazla yüzde 2-3 civarında bir kayıp yaşanabileceği ifade ediliyor.

Son durumda AMD işlemcilerin avantajının artmaya başladığı ifade ediliyor. Örneğin Ryzen 7 2700X işlemcisi son yamalardan sonra Intel Core i7-8700K ile hemen hemen aynı performans değerlerine ulaşıyor. Zaten son dönemde AMD işlemcilere olan talep artmaya başlamıştı. Yaşanan son olaylarla birlikte Ryzen 3 işlemcilerin beklentilerin üzerinde ilgi görebileceği ifade ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2019/05/20/amd-chips-immune-to-mds-vulnerabilities/ Yorum Yaz
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CoreXXX 3 hf. en beğenilen
intelin tekelinden kurtuluyoruz ya buda yeter. düzgün bir rekabet ortamı olsun artık. 7 seri boyunca aynı mimariyi farklı soketlerde bize dayatmaya çalışan bir intelden bahsediyoruz
intelin tekelinden kurtuluyoruz ya buda yeter. düzgün bir rekabet ortamı olsun artık. 7 seri boyunca aynı mimariyi farklı soketlerde bize dayatmaya çalışan bir ...
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Spider_hip 3 hf.
Ben Sn. Cumhurbaşkanımızın zamanında fetö için söylediği sözleri amd ye söylemek istiyorum, kelime değiştirmeye gerek yok;
Bu sıla hasreti bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Doğrusu ben şu anki tavrınızla hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim.

Gel artık Ryzen 3 serisi, bitsin bu hasret.
Ben Sn. Cumhurbaşkanımızın zamanında fetö için söylediği sözleri amd ye söylemek istiyorum, kelime değiştirmeye gerek yok;Bu sıla hasreti bitmelidir. ...
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Wer0 3 hf.
intel kudurmuştur şimdi
ağlasın dursun, bize de izlemek kalır
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1 Avatar
Whippoorwill 3 hf.
Zamanında yaptığı kalleşlikler çıkıyor Intel'den yavaş yavaş.
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OnTEC 3 hf.
Şimdi haber biraz farklı verilmiş Intelin performans kaybı %16 ancak test severler üzerindeki sanal makineler üzerinde çalışan Linux işletim sistemleri üzerinde yapılmış. Testi yayınlayan Phoronix. %16lik kayıp meltdown ve spectre dahil edildiğinde ortaya çıkıyor ve AMD deki %3 lük kayıp buradan kaynaklanıyor. Ancak ryzen tabanli işlemciler için herhangi bir performans düşüşü rapor edilmediği söyleniyor. Haberin devamında ise yine özellikle Server pazarında 7nm ye geçecek olan AMD ye olan talebin artacağını söylüyor.
Oyunlar konusunda böyle bir test e atıf yok haberde.
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smart1978 3 hf.
AMD once USB 4.0 i kesinlestirsin yani Thunderbolt 3.0 i suana kadar bir sekilde desteklemesi gerekirdi. USB 4.0 2021- 2022 arasi filan resmiyetlenecekmis ( umarim daha da erken olur ) ki o zamana kadar Intel zaten herturlu yeni serilerinde aciklarin olmadigi modelleri cikartacaktir.
TB 3.0 ile isi olmayan icin ideal olabilir su aralar ...
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Mutlak.Sıfır 3 hf.
Diyoruz ya Amd'nin kırmızısına alışan başka renk göremez olur.
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Spider_hip 3 hf.
Ben Sn. Cumhurbaşkanımızın zamanında fetö için söylediği sözleri amd ye söylemek istiyorum, kelime değiştirmeye gerek yok;
Bu sıla hasreti bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Doğrusu ben şu anki tavrınızla hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim.

Gel artık Ryzen 3 serisi, bitsin bu hasret.
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Boragungoren 3 hf.
İnteldeki bilerek konulmuş açıklar bu açık açık ortada
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Wer0 3 hf.
intel kudurmuştur şimdi
ağlasın dursun, bize de izlemek kalır
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NexusElite 3 hf.
Şu haberleri görünce o kadar seviniyorum ki özellikle de intel fanboy hardboy ları düşününce daha çok seviniyorum.
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DH Misafiri 3 hf.
Zamanında 8400 yerine ryzen 5 1600 aldığım için o kadar mutluyum ki
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Tugrul_512bit 3 hf.
Amd daha da coşup çekirdek başına 4 thread açsın. Gel vatandaş çekirdeğe gel desin.
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