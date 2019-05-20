AMD işlemciler son açıklardan etkilenmedi

Geçen yıldan bu yana Intel işlemcilerde birbiri ardına yaşanan ve yamandıkça performansın düşmesine neden olan donanım seviyesinde açıklar adeta AMD’nin ekmeğine yağ sürüyor. Ryzen 3 arefesinde son yaşanan Intel açıkları AMD işlemcilerini öne çıkardı.

AMD avantajlı

Hatırlanacağı üzere 2011 yılından bu yana piyasaya sürülen Intel işlemcilerde verilerin çalınmasına kadar gidebilecek 4 önemli açık keşfedilmişti. Intel hemen yamasını yayınladı ancak yama sonrası yine performans düşüşü yaşandı.

Ayrıca Bkz.

"Enigmata: Stellar War kule savuma ve RPG türlerini bir araya getiriyor"

Açık daha çok çoklu izlek yani Hyper Threading durumunda etkili oluyor. Bu bakımdan yamaların tamamen stabil hale gelmesini beklemek isteyenler HT özelliğini kapatabiliyor ancak performans düşüşü yüzde 40 civarına kadar çıkıyor. Özellikle iş istasyonu ve sunucu tarafında HT kapatılması dezavantaj demek.

Eğer yamaları kurmak isteyenler olursa da yapılan bağımsız araştırmalara göre yüzde 16 civarına kadar çıkan performans düşüşü söz konusu. AMD işlemcilerde henüz bu açığın varlığı veya bir etkisi görülmedi zira firma donanım bazlı mimarileri kontrol altında tutuyor. Yine de güncelleme uygulandığında en fazla yüzde 2-3 civarında bir kayıp yaşanabileceği ifade ediliyor.

Son durumda AMD işlemcilerin avantajının artmaya başladığı ifade ediliyor. Örneğin Ryzen 7 2700X işlemcisi son yamalardan sonra Intel Core i7-8700K ile hemen hemen aynı performans değerlerine ulaşıyor. Zaten son dönemde AMD işlemcilere olan talep artmaya başlamıştı. Yaşanan son olaylarla birlikte Ryzen 3 işlemcilerin beklentilerin üzerinde ilgi görebileceği ifade ediliyor.