ZTE'nin akıllı telefonları ülkemize geliyor: İşte merak edilen detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|T40 T50 T60 voda smart 6 vs vs daha nicelerinden farksız bir telefon olacağına inanıyorum.
Konuşan yetkili bir abi ye benziyor ama dediklerinden hiç bir şey annamadım.
|Samsung belki fiyatlarını aşağı çeker
|ZTE nerdeydin aga sen bu zaman kadar
|İnsanların büyük bir kısmının beklentisi en son işlemci değil, en son yazılımsal yeniliklere sahip olabilmek, tabii sevgili Android üreticileri bunları 2 ayda bir yeni telefonları ile sundukları için piyasa telefon çöplüğüne döndü. Daha 1 yıl geçmeden yeni telefon çıkarıp , yazılımsal özellikleri kısıtlayarak eski telefona verip üstüne de donanım olmadı diyince tüketici ister istemez yeni telefona yöneliyor. Bir tüketici olarak sürekli yeni telefon değil , daha güvenli, daha güncel, daha stabil ve sorunsuz bir telefon istiyorum. ZTE bunu yaparsa piyasada başarılı olur yapmazsa iyi yada kötü piyasadaki marka algısını kırması imkansız değil ama zor
|Zte tr gelince, türksele veya diğer etiket bastığı firmalarla, arası nasıl olur bir muamma..
|güncelleme yoksa türkiye de gelecek yok malesef . Huawei güzel tasarım ama yazılım yok. meizu dedik tamam donanım dolu ama yazılım yine fiyasko. Samsung ve sony yazılım desteğinde kötü değiller diğer markalara nazaran . htc malzeme kalitesi tamam yazılım da tamam ama fiyat o biçim. apple için söyleyecek birşey yok onu alam kesim belli zaten. Zte gelsin gelmesine de yazılım desteğin yoksa boşuna yorulmayın sayın zte çalışanları .
|adam telefon tamircisi mi acaba loto cikmisda zte turkiye temsilciligini almis gibi
|"Bıleyd serisine fokus olduk." Hay dilini eşek arısı soksun.
|ben bişey anlamadım yayını bidaha izlicem :S
|Bence geç bile kaldılar. Zira piyasayı alt üst edebilecek bir firma.
|Bu adamın getirdiği cihaz iPhone olsa alinmaz
Ztye global bir firma, birçok ülkede lokal faaliyette olan bir firma.
Türkiye Zte için ayrı bir yerde.
bla bla bla...
"Üzülerek belirtmek isteriz ki ülkemizde yaşanan doviz fiyatlarındaki dalgalanma ve belirsizlikten ötürü Z9 Mini lansmanı beklemeye alınmıştır. Buna istinaden Eylul ayinda öncelik ile Blade V6 modelinin lansmani yapilacak olup ardından ekim ayı içerisinde Blade V6 modelimize birçok noktadan ulaşabileceksiniz. Z9 Mini modelinin durumu ilerleyen günlerde tekrar sayfamızdan duyurulacaktir.
Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz."