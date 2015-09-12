ZTE'nin akıllı telefonları ülkemize geliyor: İşte merak edilen detaylar

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden ZTE, ülkemizde daha çok operatör telefonlarını üretmesiyle tanınıyor. Şimdiyse kendi telefonlarıyla ülkemize adım atıyor, üstelik yerli üretim konusundaki planlarıyla birlikte. Merak edilen önemli detaylar videomuzda, iyi seyirler.

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