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ZTE'nin akıllı telefonları ülkemize geliyor: İşte merak edilen detaylar

4 yıl
22,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden ZTE, ülkemizde daha çok operatör telefonlarını üretmesiyle tanınıyor. Şimdiyse kendi telefonlarıyla ülkemize adım atıyor, üstelik yerli üretim konusundaki planlarıyla birlikte. Merak edilen önemli detaylar videomuzda, iyi seyirler.
 

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BarbaraPalvin 4 yıl en beğenilen
Adamın 3 lafından biri global :D
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nightsoldier 4 yıl
Yetkili beyin söylediği elle tutulur hiçbir şey yok. Erdi bey, adamı yönlendirmeye çalışıyor ama her sorunun cevabı aynı:
Ztye global bir firma, birçok ülkede lokal faaliyette olan bir firma.
Türkiye Zte için ayrı bir yerde.
bla bla bla...
Yetkili beyin söylediği elle tutulur hiçbir şey yok. Erdi bey, adamı yönlendirmeye çalışıyor ama her sorunun cevabı aynı:Ztye global bir firma, birçok ülke...
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QRX 4 yıl
Önce dürüst olun, sözünüzde durun. Güya Eylül ayı gibi Z9 mini Türkiye'ye gelecekti. Şimdi de dalga geçer gibi aşağıda paylaştığım açıklamayı yapmışsınız. Kur dalgalanmaları Blade V6'yı etkilemiyor mu?
Daha piyasaya doğru düzgün girmeden kullanıcıların güvenini sarsmayı başardınız. " 899-999 TL'ye Z9 miniyi satacağımıza Blade V6'yı satalım da daha çok kar ederiz" düşüncesi ile hareket edilmiştir kesin. F/P telefon çıkarmazsanız kimseye telefon satamazsınız.

"Üzülerek belirtmek isteriz ki ülkemizde yaşanan doviz fiyatlarındaki dalgalanma ve belirsizlikten ötürü Z9 Mini lansmanı beklemeye alınmıştır. Buna istinaden Eylul ayinda öncelik ile Blade V6 modelinin lansmani yapilacak olup ardından ekim ayı içerisinde Blade V6 modelimize birçok noktadan ulaşabileceksiniz. Z9 Mini modelinin durumu ilerleyen günlerde tekrar sayfamızdan duyurulacaktir.
Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz."
Önce dürüst olun, sözünüzde durun. Güya Eylül ayı gibi Z9 mini Türkiye'ye gelecekti. Şimdi de dalga geçer gibi aşağıda paylaştığım açıklamayı yapmışsınız. Kur ...
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DH Misafiri 4 yıl
T40 T50 T60 voda smart 6 vs vs daha nicelerinden farksız bir telefon olacağına inanıyorum.
Konuşan yetkili bir abi ye benziyor ama dediklerinden hiç bir şey annamadım.
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kandal_gr 4 yıl
Samsung belki fiyatlarını aşağı çeker
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mech19 4 yıl
ZTE nerdeydin aga sen bu zaman kadar
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tugares 4 yıl
İnsanların büyük bir kısmının beklentisi en son işlemci değil, en son yazılımsal yeniliklere sahip olabilmek, tabii sevgili Android üreticileri bunları 2 ayda bir yeni telefonları ile sundukları için piyasa telefon çöplüğüne döndü. Daha 1 yıl geçmeden yeni telefon çıkarıp , yazılımsal özellikleri kısıtlayarak eski telefona verip üstüne de donanım olmadı diyince tüketici ister istemez yeni telefona yöneliyor. Bir tüketici olarak sürekli yeni telefon değil , daha güvenli, daha güncel, daha stabil ve sorunsuz bir telefon istiyorum. ZTE bunu yaparsa piyasada başarılı olur yapmazsa iyi yada kötü piyasadaki marka algısını kırması imkansız değil ama zor
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Mr xXx 4 yıl
Zte tr gelince, türksele veya diğer etiket bastığı firmalarla, arası nasıl olur bir muamma..
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franky88 4 yıl
güncelleme yoksa türkiye de gelecek yok malesef . Huawei güzel tasarım ama yazılım yok. meizu dedik tamam donanım dolu ama yazılım yine fiyasko. Samsung ve sony yazılım desteğinde kötü değiller diğer markalara nazaran . htc malzeme kalitesi tamam yazılım da tamam ama fiyat o biçim. apple için söyleyecek birşey yok onu alam kesim belli zaten. Zte gelsin gelmesine de yazılım desteğin yoksa boşuna yorulmayın sayın zte çalışanları .
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derede 4 yıl
adam telefon tamircisi mi acaba loto cikmisda zte turkiye temsilciligini almis gibi
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kemalboran 4 yıl
"Bıleyd serisine fokus olduk." Hay dilini eşek arısı soksun.
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cellat87 4 yıl
ben bişey anlamadım yayını bidaha izlicem :S
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tasmaniaoscar 4 yıl
Bence geç bile kaldılar. Zira piyasayı alt üst edebilecek bir firma.
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DH Misafiri 4 yıl
Bu adamın getirdiği cihaz iPhone olsa alinmaz
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