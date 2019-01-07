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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zarif ve taşınabilir iş istasyonu Asus StudioBook S duyuruldu

İnce ve zarif bir taşınabilir iş istasyonu arıyorsanız CES 2019 fuarında tanıtılan Asus StudioBook S tam size göre. Asus StudioBook S özellikleri haberimizde.
4 ay
3,9b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün iş istasyonlarında artık taşınabilirlik de önemli bir unsur durumunda. Sürekli seyahat etmek zorunda olan profesyoneller taşınabilir iş istasyonlarına daha çok ilgi gösteriyor. Asus da yeni taşınabilir iş istasyonunu buna göre tasarlamış.

Asus StudioBook S özellikleri

Sektör profesyonellerinden alınan geri bildirimler ile tasarlanmış Asus StudioBook S, güçlü donanımı kompakt ve ince bir kasa ile buluşturmuş. 382 x 286 x 18.4 mm ölçülerdeki kasa 2.3Kg ağırlığında. Ayrıca askeri standartlarda darbelere karşı da dayanıklı.

17 inçlik NanoEdge ekranın ince üç kenarı sayesinde 15 inçlik bir dizüstü boyutları elde edilmiş. PANTONE teknolojisi ile akıcı renkler elde edilirken DCI-P3 renk gamının yüzde 97’si karşılanıyor. Menteşe 180 dereceye kadar ekranı eğebiliyor.

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Intel Core i7-8750H veya Xeon E-2716M işlemci tercihleri sunulan kasada NVIDIA Quadro P3200 ekran kartına yer veriliyor. ECC uyumlu 64GB DDR4 RAM hata düzeltme özelliğine sahip. RAID 0 diziliminde 4TB’a kadar birden fazla PCIe SSD sürücü kullanılıyor.

Çift fan ve 5 adet ısı borusu ile kasa en verimli şekilde soğutuluyor. Yoğun yüklerde dahi sıcaklık korunurken gürültü seviyesi de 35 desibeli geçmiyor. Böylece kullanım sürelerine olumlu katkı yapıyor.

Panelde bir HD web kamera yer alırken klavyede tuş mesafesi 1.4mm olarak ayarlanmış. Ayrıca bir tuş takımı da trackpad içerisine entegre edilmiş. Aydınlatmalı tuş takımı ihtiyaca göre rakam veya hesap makinesi şeklini alabiliyor.

Kasada HDMI 2.0, Thunderbolt 3, USB 3.1 girişleri ile daha verimli WiFi 6 kablosuz bağlantı standardına yer veriliyor. Ayrıca UHS-II standardında bir SD kart okuyucu da mevcut. Asus StudioBook S için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.businesswire.com/news/home/20190106005156/en/ASUS-Announces-StudioBook-W700 Yorum Yaz
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_bluescream_ 4 ay en beğenilen
siyaset yapalımmı? 1200 dolarlık teklonoyi satın almıştım 10 yıl önce hala o bilgisayardan yazıyorum, dolar 2 lira değildi, şimdi 1200 dolarlık bir teklonoji daha almak istiyorum, sadece istiyorum
siyaset yapalımmı? 1200 dolarlık teklonoyi satın almıştım 10 yıl önce hala o bilgisayardan yazıyorum, dolar 2 lira değildi, şimdi 1200 dolarlık bir teklonoji da...
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_bluescream_ 4 ay en beğenilen
siyaset yapalımmı? 1200 dolarlık teklonoyi satın almıştım 10 yıl önce hala o bilgisayardan yazıyorum, dolar 2 lira değildi, şimdi 1200 dolarlık bir teklonoji daha almak istiyorum, sadece istiyorum
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