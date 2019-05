Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

Yeni yapılan bir araştırmaya göre zebra çizgileri, ölümcül hastalıklar taşıyabilen at sineklerinin, üzerlerine konma sıklığını etkiliyor. Bristol Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmada, atların üzerine iki çeşit örtü örtüldü. Birinin deseni, aynen zebralardaki gibiydi. Diğeri ise tek renkten oluşuyordu. Araştırma heyetinin başkanı Profesör Tim Caro'ya göre, hayvanlara yaklaşan sinek sayılarında farklılık gözlenmedi.

Ancak at sineklerinin çoğunun zebra desenli atlara yaklaşırken yavaşlayamadığı ve yalpaladığı gözlemlendi. Bazı sinekler de son anda ata konmaktan vazgeçerek uçmaya devam etti. Çizgiler, sinekleri uzaktan caydıramıyordu. Fakat sineklerin zebra desenli atlara konma sıklıkları %25 oranında azalmıştı.

Bilim insanları, zebra çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna uzun zamandır yanıt arıyor. Bugüne kadar bu çizgilerin, vücut ısısının ayarlanması, yırtıcılara karşı koruma sağlaması ya da bireysel tanınma gibi işlevleri olduğu ortaya atılmıştı. Yeni araştırmanın ortaya koyduğu sonuç ise çizgilerin, at sineklerini engellemeye yaradığını iddia ediyor. Ancak bu kez de yaklaşık 4'te 1'lik bir engelleme, ne kadar işlevsel olabilir sorusu akıllara geliyor.

Afrika at sinekleri, özellikle Latin Amerika'da her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan Rodezya uyku hastalığı ve kasları eriten Afrika at vebası gibi hastalıklara neden oluyor. Dr. Martin How, "Hayvanlar için ısırılmaya karşı ölüm kalım meselesi olacak bir konuda gerçekten güçlü bir seçilim baskısı söz konusu" dedi.

Araştırma sonuçlarının insanlar için de faydalı olabileceğini söyleyen How, "Araştırma esnasında sineklerin çizgili desenli kıyafetler giyen ekip üyelerine, koyu kıyafetlilere oranla daha az saldırdıkları gözlendi" dedi.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47329104