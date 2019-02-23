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Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

Zebraların, neden çizgili olacak şekilde evrimleştikleri uzun yıllardır üzerinde düşünülen bir konu. Yeni bir araştırmaya göre bu çizgiler, at sineklerinin zebranın üzerine konmasına engel olabiliyor.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Yeni yapılan bir araştırmaya göre zebra çizgileri, ölümcül hastalıklar taşıyabilen at sineklerinin, üzerlerine konma sıklığını etkiliyor. Bristol Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmada, atların üzerine iki çeşit örtü örtüldü. Birinin deseni, aynen zebralardaki gibiydi. Diğeri ise tek renkten oluşuyordu. Araştırma heyetinin başkanı Profesör Tim Caro'ya göre, hayvanlara yaklaşan sinek sayılarında farklılık gözlenmedi.
Ancak at sineklerinin çoğunun zebra desenli atlara yaklaşırken yavaşlayamadığı ve yalpaladığı gözlemlendi. Bazı sinekler de son anda ata konmaktan vazgeçerek uçmaya devam etti. Çizgiler, sinekleri uzaktan caydıramıyordu. Fakat sineklerin zebra desenli atlara konma sıklıkları %25 oranında azalmıştı.
Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?
 
Bilim insanları, zebra çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna uzun zamandır yanıt arıyor. Bugüne kadar bu çizgilerin, vücut ısısının ayarlanması, yırtıcılara karşı koruma sağlaması ya da bireysel tanınma gibi işlevleri olduğu ortaya atılmıştı. Yeni araştırmanın ortaya koyduğu sonuç ise çizgilerin, at sineklerini engellemeye yaradığını iddia ediyor. Ancak bu kez de yaklaşık 4'te 1'lik bir engelleme, ne kadar işlevsel olabilir sorusu akıllara geliyor.
Afrika at sinekleri, özellikle Latin Amerika'da her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan Rodezya uyku hastalığı ve kasları eriten Afrika at vebası gibi hastalıklara neden oluyor. Dr. Martin How, "Hayvanlar için ısırılmaya karşı ölüm kalım meselesi olacak bir konuda gerçekten güçlü bir seçilim baskısı söz konusu" dedi.
Araştırma sonuçlarının insanlar için de faydalı olabileceğini söyleyen How, "Araştırma esnasında sineklerin çizgili desenli kıyafetler giyen ekip üyelerine, koyu kıyafetlilere oranla daha az saldırdıkları gözlendi" dedi. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47329104 Yorum Yaz
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Mrxy81 2 ay en beğenilen
Dingilin biri tez yazıcam diye; sonuçtan neden çıkarmış, başka biri de haber yapıcam diye evrimle bağdaşlaştırmış. 743 kişi de ne yazıyor diye bakmış. Sayfanın özeti budur !
Dingilin biri tez yazıcam diye; sonuçtan neden çıkarmış, başka biri de haber yapıcam diye evrimle bağdaşlaştırmış. 743 kişi de ne yazıyor diye bakmış. Sayfanın ...
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Piêr Dé Sans 2 ay
Aynı zebra deseninin daha önce " kalabalık halde bulunduklarında halüsinatif bir hal aldığı ve düşmanlarının aklını karıştırdığı" için bu şekilde olduğu araştırılmış ve bulunmuştu.
yarın bir gün başka bir şey çıkacak ki bana en yatkın ihtimal yine avlanma konusunda kendini kamufle edebilmesi yönünde. Bir arada durduklarında cidden göz yanıltan bir hali oluyor hayvanın.
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Mrxy81 2 ay en beğenilen
Dingilin biri tez yazıcam diye; sonuçtan neden çıkarmış, başka biri de haber yapıcam diye evrimle bağdaşlaştırmış. 743 kişi de ne yazıyor diye bakmış. Sayfanın özeti budur !
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scorpion20 2 ay Mrxy81
diyemediklerim
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lzerk 2 ay
Evrimleşince yazınca bir bilimsellik mi katıyor yazıya Editör bey?
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Mugetsuga 2 ay
Zebralara torpil yapıldığının göstergesi değil midir bu şimdi
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Bukalemun 2 ay
Dünya ' da yaşamış ve yaşayan yada sonra dan keşfedilecek canlıların tamamı incelemesinden sonra bu tarz şeyler boş ! Bugün bilinen bir doğru yarın yanlış olabilir ! Yada bilinmeyen bir şey için yorum yapılamıyorsa " o " yok diye geri plana itilemez. Zebra haberi toz tanesi kadar bilgi içermiyor.
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fuckulteli 2 ay
Tarz
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