Uzay İstasyonu Ay'ın önünden geçiyor: İşte müthiş görüntüler

Londra'da yaşayan amatör bir astronom, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) muhteşem bir görüntüsünü yakaladı. YouTube üzerinden yayınlanan videoda ISS'i yalnız uydumuz Ay'ın önünden geçerken görüyoruz. Uzay İstasyonu ve Ay'ın net görüntüleri gerçekten de epey etkileyici.Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Ay'ın önünden geçtiği bir videosunu yakalamak oldukça zor bir iş. Zira bunun için birçok koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Konuyla ilgili konuşan Szabolcs Nagy isimli astronom,"Şartlar tam anlamıyla kusursuz olmalı. Ay'ın net bir şekilde görülebilmelisi, ISS'in uygun bir pozisyonda olması, ışık seviyesinin yeterli olması, hava şartlarının iyi olması gibi birçok şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor." sözlerini kullandı.Yakaladığı fotoğraf ve videoları kendi internet sitesi üzerinden paylaşan Nagy, yayınladığı görüntülerin özellikle detarafından da epey ilgi gördüğünü söylüyor.Macaristan asıllı astronom,"Benden onlara Uluslarası Uzay İstasyonu'nun (veya onların sözüyle '') varlığına dair kanıt sunmamı istiyorlar. Ben de onlara çıkarıp kendi yakaladığım video ve fotoğrafları gösteriyorum. Bu seferse cevaplarıvs. oluyor. Favorimlerimden birisi bu." ifadelerini kullanmış.Nagy son olarak,"Şüpheci insanlar sadece bir kaç kez teleskopla uzaya baksalar zaten gerçeği kendileri görecek. Gece göğünü keşfetmek inanılmaz bir şey ve amatörce yapılan bir astronomluk bile insanların evren hakkındaki görüşlerini tamamıyla değiştiriyor." şeklinde konuştu.