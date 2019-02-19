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Uzay İstasyonu Ay'ın önünden geçiyor: İşte müthiş görüntüler

Uzay İstasyonu'nun Dünya'dan çekilmiş görüntülerini sıklıkla görüyoruz. Ancak amatör bir astronomun paylaştığı yeni bir video diğerlerinden çok daha farklı ve etkileyici bir görüntü sunuyor.
3 ay
11,1b
1
24
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Londra'da yaşayan amatör bir astronom, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) muhteşem bir görüntüsünü yakaladı. YouTube üzerinden yayınlanan videoda ISS'i yalnız uydumuz Ay'ın önünden geçerken görüyoruz. Uzay İstasyonu ve Ay'ın net görüntüleri gerçekten de epey etkileyici.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Ay'ın önünden geçtiği bir videosunu yakalamak oldukça zor bir iş. Zira bunun için birçok koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Konuyla ilgili konuşan Szabolcs Nagy isimli astronom,"Şartlar tam anlamıyla kusursuz olmalı. Ay'ın net bir şekilde görülebilmelisi, ISS'in uygun bir pozisyonda olması, ışık seviyesinin yeterli olması, hava şartlarının iyi olması gibi birçok şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor." sözlerini kullandı.

Yakaladığı fotoğraf ve videoları kendi internet sitesi üzerinden paylaşan Nagy, yayınladığı görüntülerin özellikle de komplo teorilerine inanan bazı şüpheci insanlar tarafından da epey ilgi gördüğünü söylüyor.

Macaristan asıllı astronom,"Benden onlara Uluslarası Uzay İstasyonu'nun (veya onların sözüyle 'Uluslararası Sahte İstasyon') varlığına dair kanıt sunmamı istiyorlar. Ben de onlara çıkarıp kendi yakaladığım video ve fotoğrafları gösteriyorum. Bu seferse cevapları 'sahte', 'CGI', 'hologram' vs. oluyor. Favorimlerimden birisi bu." ifadelerini kullanmış.

Nagy son olarak,"Şüpheci insanlar sadece bir kaç kez teleskopla uzaya baksalar zaten gerçeği kendileri görecek. Gece göğünü keşfetmek inanılmaz bir şey ve amatörce yapılan bir astronomluk bile insanların evren hakkındaki görüşlerini tamamıyla değiştiriyor." şeklinde konuştu.

 

https://www.cnet.com/news/this-is-a-real-view-of-the-iss-transiting-the-moon/ Yorum Yaz
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K E N 3 ay en beğenilen
Güzel görüntüler. Yıldızları, samanyolunu, galaksileri kısaca uzayı görmek bile lüks oldu şehir insanına. Yapay ışıklar hapishanemiz oldu.
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Guest-E3B006F18 3 ay
Sahte görüntüler dünya düz aya gidilemez
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10ff 2 ay
Yav heeee heeeeeee
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Mesudum 2 ay
Cep telefonuyla 'ay selfie' yakalamaya çalışan biz için düzgün bir ay fotoğrafı çekmenin aslında ne kadar büyük bir yatırım gerektirdiğini gösteren bir makale olmuş, teşekkür ederim.
.
Adamın bahçesine kurduğu teleskop amatör bir hobby için oldukça pahalı olsa gerek. Şimdilerde dövizin alıp başını gittiği, ancak maaşların kuşa döndüğü bir dönemde mesela oyuncakçıdan alınacak bir ekipmanın sözde 100X büyütme ile bunu yakalaması, netlemesi, hele bir de kayıt altına alması... Durumumuz hayallere bile engel olması...
.
Unutmadan söyleyeyim: Düz!
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DH Misafiri 2 ay
Güzel GCI
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seglopsi 3 ay
100 x 100 metre olan bir istasyonun aslında ne kadar ufacık olduğunu gösteren bir çalışma. düşündüğümüzde evrenin boyutunun aslında ne kadar olduğunu aklımızın alamayacağını, görünen evrenin de sadece %8 olduğunu düşünecek olursak aslında gezegenimizin de; evreni kumsal olarak düşünürsek, evrende bir kum tanesi kadar bile yer kaplamayacağı sonucuna bir şekilde varıyoruz. neden bütün bu nefret, savaş, kin diye içerlemiyor değil insan.
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ozzzy222 3 ay
sorun şu , diğer yıldızlar nerede abi ,
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Gt95 3 ay
bildiğin sivri sinek bu vız diye geçti :)
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scorpion20 3 ay Gt95
E.T: olmasın
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Seyrim 3 ay
Sahtedir bunlar.. Hepsi kandırmaca..
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T Square 3 ay
Teleskopun önünden geçen sineği ISS diye kakalamak nedir.
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L.o.T.u.S 3 ay
Olur öyle
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TetraYazilim 3 ay
"Şartlar tam anlamıyla kusursuz olmalı. Ay'ın net bir şekilde görülebilmelisi, ISS'in uygun bir pozisyonda olması, ışık seviyesinin yeterli olması, hava şartlarının iyi olması gibi birçok şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor."
Buradan şunu anlıyoruz. Boşuna kendinizi yormayın, şans eseri buna denk geldim bir daha çek deseniz bile şartlar uygun olmadığı için yapamam.
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