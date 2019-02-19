Uzay İstasyonu Ay'ın önünden geçiyor: İşte müthiş görüntüler

Londra'da yaşayan amatör bir astronom, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) muhteşem bir görüntüsünü yakaladı. YouTube üzerinden yayınlanan videoda ISS'i yalnız uydumuz Ay'ın önünden geçerken görüyoruz. Uzay İstasyonu ve Ay'ın net görüntüleri gerçekten de epey etkileyici.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Ay'ın önünden geçtiği bir videosunu yakalamak oldukça zor bir iş. Zira bunun için birçok koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Konuyla ilgili konuşan Szabolcs Nagy isimli astronom,"Şartlar tam anlamıyla kusursuz olmalı. Ay'ın net bir şekilde görülebilmelisi, ISS'in uygun bir pozisyonda olması, ışık seviyesinin yeterli olması, hava şartlarının iyi olması gibi birçok şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor." sözlerini kullandı.
Yakaladığı fotoğraf ve videoları kendi internet sitesi üzerinden paylaşan Nagy, yayınladığı görüntülerin özellikle de komplo teorilerine inanan bazı şüpheci insanlar tarafından da epey ilgi gördüğünü söylüyor.
Macaristan asıllı astronom,"Benden onlara Uluslarası Uzay İstasyonu'nun (veya onların sözüyle 'Uluslararası Sahte İstasyon') varlığına dair kanıt sunmamı istiyorlar. Ben de onlara çıkarıp kendi yakaladığım video ve fotoğrafları gösteriyorum. Bu seferse cevapları 'sahte', 'CGI', 'hologram' vs. oluyor. Favorimlerimden birisi bu." ifadelerini kullanmış.
Nagy son olarak,"Şüpheci insanlar sadece bir kaç kez teleskopla uzaya baksalar zaten gerçeği kendileri görecek. Gece göğünü keşfetmek inanılmaz bir şey ve amatörce yapılan bir astronomluk bile insanların evren hakkındaki görüşlerini tamamıyla değiştiriyor." şeklinde konuştu.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Ay'ın önünden geçtiği bir videosunu yakalamak oldukça zor bir iş. Zira bunun için birçok koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Konuyla ilgili konuşan Szabolcs Nagy isimli astronom,"Şartlar tam anlamıyla kusursuz olmalı. Ay'ın net bir şekilde görülebilmelisi, ISS'in uygun bir pozisyonda olması, ışık seviyesinin yeterli olması, hava şartlarının iyi olması gibi birçok şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor." sözlerini kullandı.
Yakaladığı fotoğraf ve videoları kendi internet sitesi üzerinden paylaşan Nagy, yayınladığı görüntülerin özellikle de komplo teorilerine inanan bazı şüpheci insanlar tarafından da epey ilgi gördüğünü söylüyor.
Macaristan asıllı astronom,"Benden onlara Uluslarası Uzay İstasyonu'nun (veya onların sözüyle 'Uluslararası Sahte İstasyon') varlığına dair kanıt sunmamı istiyorlar. Ben de onlara çıkarıp kendi yakaladığım video ve fotoğrafları gösteriyorum. Bu seferse cevapları 'sahte', 'CGI', 'hologram' vs. oluyor. Favorimlerimden birisi bu." ifadelerini kullanmış.
Nagy son olarak,"Şüpheci insanlar sadece bir kaç kez teleskopla uzaya baksalar zaten gerçeği kendileri görecek. Gece göğünü keşfetmek inanılmaz bir şey ve amatörce yapılan bir astronomluk bile insanların evren hakkındaki görüşlerini tamamıyla değiştiriyor." şeklinde konuştu.
https://www.cnet.com/news/this-is-a-real-view-of-the-iss-transiting-the-moon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Adamın bahçesine kurduğu teleskop amatör bir hobby için oldukça pahalı olsa gerek. Şimdilerde dövizin alıp başını gittiği, ancak maaşların kuşa döndüğü bir dönemde mesela oyuncakçıdan alınacak bir ekipmanın sözde 100X büyütme ile bunu yakalaması, netlemesi, hele bir de kayıt altına alması... Durumumuz hayallere bile engel olması...
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Unutmadan söyleyeyim: Düz!
Buradan şunu anlıyoruz. Boşuna kendinizi yormayın, şans eseri buna denk geldim bir daha çek deseniz bile şartlar uygun olmadığı için yapamam.
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