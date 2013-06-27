Zorlu şartlar için hazırlanan Recon Jet gözlük modelinin fiyatı belli oldu





Google Glass sonrası büyük popülerlik kazanan akıllı gözlük piyasasına Recon Instruments tarafından eklenen Recon Jet isimli gözlüğün piyasaya çıkış fiyatı belli oldu.

Recon Jet ismine sahip olan gözlük, Google Glass ile benzer bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Sağ gözün altına denk gelecek ufak bir ekran üzerinden kullanıcıların farklı içeriklere erişmesine imkan verebilen cihaz, ivmeölçer, jiroskop, altimetre, termometre gibi sensörler ile farklı veriler hakkında bilgi verebiliyor ve daha çok zor koşullarda kullanılmak üzere geliştiriliyor. Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi kablosuz bağlantı seçenekleri yanında, sporcular için hazırlanan ANT+ fitness cihazlarıyla da bağlantı kurabilen Recon Jet, önünde yer alan HD kamera ile video çekim yapabiliyor. Gücünü dahili çift çekirdekli 1 GHz ARM Cortex-A9 işlemciden alan gözlük (Ayrıca 1GB Ram ve 8GB dahili depolama alanı), dokunmatik kontrol seçenekleriyle yönetilebiliyor ve ayrıca gövdesinde hoparlör ve mikrofon da yer alıyor.

Bağlandığı tablet ya da akıllı cep telefonları ile ortak olarak çalışabilen ve Android tabanlı olarak açık kaynak koduyla geliştirilen Recon Jet, kullanıcıların gözleri önüne 16:9 WQVGA 30-inç HD sanal görüntü getirebiliyor. 21 Temmuz tarihinde kadar "Jet Pilot" isimli özel versiyonu 499$'a satın alınabilen Recon Jet, bu tarihin bitiminden sonra 599$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün önümüzdeki Aralık ayında piyasada olması bekleniyor.

http://jet.reconinstruments.com