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Zorlu şartlar için hazırlanan Recon Jet gözlük modelinin fiyatı belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zorlu şartlar için hazırlanan Recon Jet gözlük modelinin fiyatı belli oldu
Google Glass sonrası büyük popülerlik kazanan akıllı gözlük piyasasına Recon Instruments tarafından eklenen Recon Jet isimli gözlüğün piyasaya çıkış fiyatı belli oldu.
Recon Jet ismine sahip olan gözlük, Google Glass ile benzer bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Sağ gözün altına denk gelecek ufak bir ekran üzerinden kullanıcıların farklı içeriklere erişmesine imkan verebilen cihaz, ivmeölçer, jiroskop, altimetre, termometre gibi sensörler ile farklı veriler hakkında bilgi verebiliyor ve daha çok zor koşullarda kullanılmak üzere geliştiriliyor. Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi kablosuz bağlantı seçenekleri yanında, sporcular için hazırlanan ANT+ fitness cihazlarıyla da bağlantı kurabilen Recon Jet, önünde yer alan HD kamera ile video çekim yapabiliyor. Gücünü dahili çift çekirdekli 1 GHz ARM Cortex-A9 işlemciden alan gözlük (Ayrıca 1GB Ram ve 8GB dahili depolama alanı), dokunmatik kontrol seçenekleriyle yönetilebiliyor ve ayrıca gövdesinde hoparlör ve mikrofon da yer alıyor.  
Bağlandığı tablet ya da akıllı cep telefonları ile ortak olarak çalışabilen ve Android tabanlı olarak açık kaynak koduyla geliştirilen Recon Jet, kullanıcıların gözleri önüne 16:9 WQVGA 30-inç HD sanal görüntü getirebiliyor. 21 Temmuz tarihinde kadar "Jet Pilot" isimli özel versiyonu 499$'a satın alınabilen Recon Jet, bu tarihin bitiminden sonra 599$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün önümüzdeki Aralık ayında piyasada olması bekleniyor.
 
Zorlu şartlar için hazırlanan Recon Jet gözlük modelinin fiyatı belli oldu

http://jet.reconinstruments.com Yorum Yaz
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Farwynd 6 yıl
El_domingo
ekranın alt tarafa konumlandırılması bence sıkıntılı bi iş bence google glass daki gibi ust tarafa konumlandırılmalıydı...bide bu gozluklere sim kart ı artık yerleştirmeleri lazım ...yani aksesuardan ziyede cep telefonu yerine tamamen kullanılabilmeli..

Cep Telefonu olarak kullansın da beynin pişsin değil mi? GSM ağlarına bağlanması çok sakıncalı bu tip ürünlerin bence.
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wamad 6 yıl
bu gözlükler çok güzel, açıkçası fiyatıda pahalı değil. Ama şöyle bir sorun var, bu gözlükleri gözleri bozuk olanlar kullanabilecek mi? Yoksa önce lens takıp sonra mı gözlüğü takabilecekler?
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El_domingo 6 yıl
ekranın alt tarafa konumlandırılması bence sıkıntılı bi iş bence google glass daki gibi ust tarafa konumlandırılmalıydı...bide bu gozluklere sim kart ı artık yerleştirmeleri lazım ...yani aksesuardan ziyede cep telefonu yerine tamamen kullanılabilmeli..
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_bluescream_ 6 yıl
bu gidişle 5 sene sonra gözlerimi bolca bozan bir çok cihazla karşılaşacağız
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Sebastian Shaw 6 yıl
wqvga dusuk bir cozunurluk olmus birde micro sd girisi olabilirdi yeni versiyonlarinda bunlar umarim duzeltilir
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