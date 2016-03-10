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Zotac'dan oyunculara yönelik MAGNUS EN980 Mini PC

Oyun tutkunu olup da, kompakt bilgisayar sistemlerine ilgi duyuyorsanız, Zotac, MAGNUS adındaki mini PC serisine şimdiye kadar ki en güçlü sistemini entegre ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
1
3
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar pazarında oyuncular için dizüstü bilgisayarları ve kasa sistemleri büyük ilgi görüyor. Bunun yanında, mini PC üreticileri de kendi çaplarında oyunculara güçlü alternatifler sunmaya çalışıyor. Zotac, en güçlü mini PC sloganıyla, yeni cihazını duyurdu.

MAGNUS EN980 mini PC modeli, en iyi soğutma ve hava akışını sağlamak amacıyla dizayn edilmiş. Kasa içerisinde sıvı kanalları, ısı boruları ve yapraklardan oluşan sıvı soğutma sistemi, en iyi ısı değerlerini yakalamaya çalışırken, ayrıca çok sessiz çalışıyor. Sistem, fabrika çıkışı doldurulmuş olarak geliyor.

Ayrıca Bkz. "Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli satışa sunuluyor"
Metal kasa tasarımı ile, sıcaklığın atılmasına yardımcı olan MAGNUS EN980, Skylake tabanlı Intel Core i5 işlemci ile geliyor ve NVIDIA GeForce GTX 980 ekran kartı barındırıyor. Oyunların yanısıra, sanal gerçeklik gözlükleri için de ideal bir cihaz diyebiliriz. Cihazda, HDMI ve DP portları ile 4 ekrana kadar görüntü aktarımı yapılabiliyor.

Kablolu bağlantı tarafında Gb LAN, USB 3.0 ve USB 3.1 Type-C yer alırken, kablosuz tarafında ise WiFi AC yer alıyor. Yeni model, GDC 2016 ve CeBIT 2016 fuarlarında boy gösterecek. Ardından da satışa sunulacak.
 

http://hexus.net/tech/news/systems/91178-zotac-claims-most-powerful-mini-pc-title-magnus-en980/ Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl
Fiyatı çok kazık olmazsa tutar bu. Genelde böyle ufak PClerde ekran kartı namına bişi olmuyor ya on board ya gtx 950 oluyor :) Bu Hem VR destekli hem steam machine olarak oturma odalarına girer... Yüksek kalite oyun oynanır.
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Basteryus 3 yıl
Ya şu boyutuyla ön plana çıkan ürünlerin ölçülerini yazmamaya yeminli misiniz?
Kaç seferdir denk geliyorum böyle haberlere, eğer kesin bi bilgi yoksa da haberde belirtin en azından
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idombayci 3 yıl
Bi araba para çıkar fiyatı. Makul seviyelerde olsa iyidi. Zotac gamebook işine de girip fiyatları düşürtse.
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