Zotac'dan oyunculara yönelik MAGNUS EN980 Mini PC

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"Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli satışa sunuluyor"

Bilgisayar pazarında oyuncular için dizüstü bilgisayarları ve kasa sistemleri büyük ilgi görüyor. Bunun yanında, mini PC üreticileri de kendi çaplarında oyunculara güçlü alternatifler sunmaya çalışıyor. Zotac, en güçlü mini PC sloganıyla, yeni cihazını duyurdu.mini PC modeli, en iyi soğutma ve hava akışını sağlamak amacıyla dizayn edilmiş. Kasa içerisinde sıvı kanalları, ısı boruları ve yapraklardan oluşan sıvı soğutma sistemi, en iyi ısı değerlerini yakalamaya çalışırken, ayrıca çok sessiz çalışıyor. Sistem, fabrika çıkışı doldurulmuş olarak geliyor.Metal kasa tasarımı ile, sıcaklığın atılmasına yardımcı olantabanlıişlemci ile geliyor veekran kartı barındırıyor. Oyunların yanısıra, sanal gerçeklik gözlükleri için de ideal bir cihaz diyebiliriz. Cihazda, HDMI ve DP portları ile 4 ekrana kadar görüntü aktarımı yapılabiliyor.Kablolu bağlantı tarafında Gb LAN, USB 3.0 ve USB 3.1 Type-C yer alırken, kablosuz tarafında ise WiFi AC yer alıyor. Yeni model, GDC 2016 ve CeBIT 2016 fuarlarında boy gösterecek. Ardından da satışa sunulacak.