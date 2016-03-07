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Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli satışa sunuluyor

Zotac'ın CES 2016 fuarına lanse ettiği ve beğeni topladığı SONIX 480GB PCIe SSD modeli, nihayet piyasaya çıkıyor. Model, performansı kadar fiyatı ile de çok konuşulacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Zotac'ın performans olarak şimdiye kadar ki en iyi ürünü olmaya aday SONIX 480GB PCIe SSD modeli, nihayet piyasaya çıkıyor. Model beklendiği gibi, aynı zamanda Zotac'ın ürün gamındaki en pahalı SSD olma özelliğine de sahip.

Zotac, yeni SSD serisi için Toshiba'nın 10nm fabrikasyon süreci ile üretilen MLC NAND bellek modüllerini kullanıyor. NVME 1.2 PCIe Gen3 x4 üzerinden bağlanan ürün, Phison E7 kontrolcüsü ve 512MB DDR3 tampon bellek ile desteklenmiş. Bu sayede, okuma hızları 2600MB/s, yazma hızları da 1300MB/s seviyesine çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Baikal işlemcisini temel alan bilgisayarlar, Rusya'da boy göstermeye başladı"
Hücre başına 3000 yazma-silme döngüsü sunan ürün, 698TB yazma ömrüne ve hatalar arasında 2 milyon saat oranına sahip. Bellek yongaları sağlam ve şık metal plakalar ile korunurken, uçtan uca veri alanı koruması da sağlanıyor. Kutu içerisinde hem standart hem de düşük profilli raflar yer alacak.

Zotac'ın yeni ürünü için belirlediği fiyat 349 Avro ve Avrupa'da kısa süre içerisinde satışa başlayacak. Firmanın aynı kapasiteye sahip önceki premium SSD modeli 160$ civarındaydı. Neredeyse iki kattan daha fazla bir artış yaşanmış. SONIX 480GB PCIe SSD daha çok sunucu veya veri merkezleri gibi büyük çaptaki sistemleri hedefliyor. Bu bakımdan, son kullanıcı için oldukça uzak bir ürün.  

http://www.guru3d.com/news-story/zotac-sonix-480gb-pcie-ssd-announced.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
black_flood 3 yıl
Ürün iyi güzel ama kullanılan çipler düşündürücü pek kaliteli değil ocz' nin yeni nesil modellerinde de Toshiba çipleri var ve hiç ummadık anda ortada bırakabiliyor
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eXXeLanCCe 3 yıl
Vaybe okuma yazma hızı nerelere gelmiş.Ben 3 sene önce ssd aldım.Mükemmel hız diyordum.Corsair 128GB Force GS Serisi Sata 3.0 SSD (560MB Okuma / 535MB Yazma)
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Spiderhip 3 yıl eXXeLanCCe
Ama bu 1,5gb/s olanlar falan son kullanıcı için çok uçuk fiyatlardalar. Sizin hızda ssd'ler hdd lere göre devrim sayılır, gayet hızlı.
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