Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli satışa sunuluyor

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'ın performans olarak şimdiye kadar ki en iyi ürünü olmaya adaymodeli, nihayet piyasaya çıkıyor. Model beklendiği gibi, aynı zamanda Zotac'ın ürün gamındaki en pahalı SSD olma özelliğine de sahip.Zotac, yeniserisi için Toshiba'nınfabrikasyon süreci ile üretilen MLC NAND bellek modüllerini kullanıyor. NVME 1.2 PCIe Gen3 x4 üzerinden bağlanan ürün,kontrolcüsü ve 512MB DDR3 tampon bellek ile desteklenmiş. Bu sayede, okuma hızları 2600MB/s, yazma hızları da 1300MB/s seviyesine çıkabiliyor.Hücre başına 3000 yazma-silme döngüsü sunan ürün, 698TB yazma ömrüne ve hatalar arasında 2 milyon saat oranına sahip. Bellek yongaları sağlam ve şık metal plakalar ile korunurken, uçtan uca veri alanı koruması da sağlanıyor. Kutu içerisinde hem standart hem de düşük profilli raflar yer alacak.Zotac'ın yeni ürünü için belirlediği fiyat 349 Avro ve Avrupa'da kısa süre içerisinde satışa başlayacak. Firmanın aynı kapasiteye sahip önceki premium SSD modeli 160$ civarındaydı. Neredeyse iki kattan daha fazla bir artış yaşanmış. SONIX 480GB PCIe SSD daha çok sunucu veya veri merkezleri gibi büyük çaptaki sistemleri hedefliyor. Bu bakımdan, son kullanıcı için oldukça uzak bir ürün.