A-Data kurumsal sınıf SSD'ler için SandForce ile iş birliğine gidiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, üst seviye sunucularda ve iş istasyonlarında kullanılmak üzere iki yeni SSD çözümü hazırlıyor. Mevcut modellerinden farklı olarak SSD kontrolcüleri geliştiren SandForce firmasıyla çalışma kararı alan A-Data, SandForce'un SF-1500 ve SF-1200 kod adlı SSD kontrolcülerini kullanarak yüksek performans elde etmeyi hedefliyor.
A-Data üzerinde çalıştığı çok sayıda yeni depolama sürücüsüyle birlikte SandForce kontrolcü kulanan kurumsal sınıf SSD nmodellerini de CES 2010 fuarında tanıtmayı planlıyor.
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hala kurumsal müşterilerin peşindeler...
bana göre bunun nedeni kurumsal müşterilerden yüksek kar elde etmeleridir ayrıca kişisel bilgisayar pazarında yaygınlaşmak içinde çok iyi reklam ve satış strateji izlemeleri gerekir ki bu da yüksek bütçe gerektirir...