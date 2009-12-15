A-Data kurumsal sınıf SSD'ler için SandForce ile iş birliğine gidiyor

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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, üst seviye sunucularda ve iş istasyonlarında kullanılmak üzere iki yeni SSD çözümü hazırlıyor. Mevcut modellerinden farklı olarak SSD kontrolcüleri geliştiren SandForce firmasıyla çalışma kararı alan A-Data, SandForce'un SF-1500 ve SF-1200 kod adlı SSD kontrolcülerini kullanarak yüksek performans elde etmeyi hedefliyor.

A-Data üzerinde çalıştığı çok sayıda yeni depolama sürücüsüyle birlikte SandForce kontrolcü kulanan kurumsal sınıf SSD nmodellerini de CES 2010 fuarında tanıtmayı planlıyor.