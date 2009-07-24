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A-Data SX95 serisi yeni SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data SX95 serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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Bir süre önce yüksek performans tutkunları ve sıkı oyuncular için hazırlayacağı yeni nesil bellek ve depolama çözümlerini XPG serisi altında konumlandıracağını açıklayan A-Data bu hedef doğrultusunda yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Son dönemde SSD üretimine giderek daha fazla önem vermeye başlayan firma SX95 kod adlı yeni XPG serisi yeni SSD ailesini duyurdu.

2.5-inç boyutundaki SSD modellerinden oluşan seri dahilinde 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunuluyor. MLC (Multi Levell Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni SSD'lerde ayrıca daha yüksek performans için kart üstü DRAM bellek kullanımına gidilmiş.

32GB ve 64GB'lık modelleri 210MB/sn okuma ve 140MB/sn yazma hızlarını destekleyen SX95 serisis yeni SSD'lerin 128GB ve 256GB kapasiteli üst modellerinde ise hızlar okuma için 230MB/sn ve yazma çiçin de 180MB/sn'ye yükseliyor. SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat eden yeni SSD'ler iki yıllık garanti ile satışa sunulacaklar.

Önümüzdeki günlerde raflardaki yerlerini alması beklenen SX95 serisi yeni SSD'ler için herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Eşref_37 10 yıl
Güzel SSD.

Haber için teşekürler.
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