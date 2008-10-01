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A-DATA X serisi (v2.0) aktif soğutmalı DDR3 kitlerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-DATA X serisi (v2.0) aktif soğutmalı DDR3 kitlerini duyurdu
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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan ve hazırladığı bellek kitleri ülkemiz pazarında da satılan A-DATA, X Serisi (v2.0) dahilinde hazırladığı yeni DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı 2GB (2x1GB) ve 4GB'lık (2x2GB) yeni DDR3 kitleri özellikle soğutma alternatifleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Hatırlanacağı üzere Foxconn, Quantum Force serisi dahilinde hazırladığı BlackOps kod adlı anakartında (X48 yonga setli) kullanıcılara 4 farklı soğutma alternatifini anakart üzerine kullanabilme fırsatı sunmuştu ki kullanıcılar ihityaçları doğrultusunda aktif,pasif,kuru buz ve sıvı azot gibi farklı soğutma yöntemlerini BlackOps ile deneyebiliyorlardı.

A-DATA'nın X Serisi (v2.0) dahilinde hazırladığı bellek kitleri için 4 farklı soğutma çözümünden herhangi biri tercih edilebiliyor. Standart olarak aktif soğutma ile gelen bellek kitlerinin talebe göre pasif soğutmalı, su soğutmalı ve sıvı azor soğutmalı versiyonları da hazırlanabiliyor fakat şimdilik sadece aktif soğutmalı model kullanıma sunuluyor.

1600MHz'de görev yapan yeni bellek kitlerini kapasiteli ayırıyor. Zira belirttiğimiz üzere kitlerden biri 2GB, diğer ise 4GB kapasiteli. 1.75V~1.85V geriliminde çalışan ve CAS7 zamanlamalarıyla gelen kitler 50mm'lik Mavi LED'li çift fan ile soğutuluyor. A-DATA'nın açıklamalarına göre 3500rpm'de çalışan fanlar 21.8dbA'lık gürültü yaratıyor.

64-bit'lik işletim sistemleri için optimize edilen ve geriye dönük DDR3-1333 ve DDR3-1066 uyumluluğu bulunan yeni kitlerin Intel'in P45, X48 ve Nvidia'nın nForce 790i platformlarında test edildiği belirtiliyor. Ömür boyu garanti ile kullanuma sunulan X Serisi (v2.0) aktif soğutmalı DDR3 bellek kitlerinin yurt dışı satış fiyatları 2GB'lık kit için 250$, 4GB'lık kit içinse 400$ olarak belirlenmiş.

* Önemli bir detay olarak, merak edenler için belleklerde kullanılan XPG isimli soğutma çözümünün sadece X Serisi (v2.0) DDR3 belleklerde kullanılan ısı emiciler ile uyumlu olduğunu belirtelim.


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mamad 11 yıl



Ekran kartlarını geçmiş!
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MavidevEx 11 yıl
Uu beybi
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serafon 11 yıl
oha, artık ramlere de fan gelirse yandık. Bu gidişle fandan geçilmeyecek kasanın içi. Toptan çözüm üretseler bari. Kasa yerine buzdolabı satarlar artık. Bir de göz yaparlar, içine içecek falan koyarız
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F.@.T.İ.H 11 yıl
tek kelime ile dehset...
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cengiz_vga 11 yıl

Orjinalden alıntı: CONSTANTİNE_8905

tek kelime ile dehset...




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