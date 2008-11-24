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A-DATA, XPG serisi performans odaklı yeni SSD'lerini kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-DATA, XPG serisi performans odaklı yeni SSD'lerini kullanıma sunuyor
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Vitesta serisi yüksek perforemanslı bellek çözümleriyle tanınan A-DATA'nın başta flash tabanlı katı hâl diskleri olmak üzere bellek ve depolama çözümlerinde performans tutkunlarının beklentileri doğrultusunda hazurladığı yeni ürünlerini Xtreme Performance Gear (XPG) çatısı altında kullanıma sunacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik.

Firma geçtiğimiz günlerde gün ışığına çıkardığı XPG serisi USB belleklerinden sonra şimdi yeni SSD çözümlerini pazara sunuyor. A-DATA'nın 2.5" boyutundaki yeni SSD'lerden oluşan yeni serisi dahilinde 32, 64, 128 ve 192GB'lık kapasite alternatifleri kulalnıma sunuluyor. SATA-II veya USB 2.0 arabirimi üzerinden PC'ler ile bağlantı kuran SSD modellerinin 170MB/sn'lik okuma ve 100MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olduğu bildiriliyor.

Alüminyum tabanlı kasanın kullanıladığı SSD'lerin 1.7 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu bildirilirken fiyatları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.


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mertekin 11 yıl
Teşekkürler.

192 nerden çıktı ya.Hadi ekran kartlarında Nvidia yüzünden ara değerlere alıştk bari ssdlere sıçratmayın şunu.(Belkide 200gb hddlerin muadilidir.)

Okuma hızı iyi ve usb portu olmasıda ayrı bir avantaj ama inşallah fiyatlara yansımaz.
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KanKoKan 11 yıl
Son zamanlarda duyrulan pek çok SSD nin fiyatı açıklanmıyor yada belli değil deniyor, fiyatları belirlemek için birbirlerini kolluyorlar sanırım.
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