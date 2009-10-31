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A-Data yüksek performans segmenti için S596 serisi SSD sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data yüksek performans segmenti için S596 serisi SSD sürücülerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri hazırlayan A-Data, S596 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki, NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerinin 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile lanse edileceği açıklandı. SATA-II ara birimine destek veren aynı zamanda mini USB portuna da sahip olan sürücülerde yüksek performans için entegre DRAM'da kullanılıyor.

A-Data'dan yapılan açıklamaya göre 250MB/sn okuma ve 180MB/sn yazma hızlarını destekleyen depolama sürücülerinin yüksek performans tutkunlarıyla birlikte başta grafik tasarımcıları olmak üzere çoklu uygulamalarla çalışan profesyonelleri hedef aldı belirtiliyor. A-Data'nın önümüzdeki günlerde satışa sunacağı S596 serisi yeni SSD sürücüleriyle ilgili olarak henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise verilmedi.


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yekoo 10 yıl
32gb yeterli bence bütün programları üstüne kurmaya gerek yok.
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suslu76 10 yıl
üzerinde çalışılan ve kurulan programları da içine alabilecek kapasite ortalama bir kullanıcı için 64-128 GB olur diye tahmin ediyorum
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Divinity 10 yıl
Fiyatlar ne zaman alınabilir seviyeye gelecek acaba? Yüksek kapasiteli ssd'ler yerine sadece işletim sisteminin kurulabileceği ve genel işleyişini hızlandıracak düşük kapasiteli ama yüksek performanslı ssd'lerin uygun fiyat ile piyasaya girmesini merakla bekliyorum.
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TELESCOPE 10 yıl
piyasaya girişindeki ücret politikasında alıcıları fazla etkilemeseler bari
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