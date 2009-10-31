A-Data yüksek performans segmenti için S596 serisi SSD sürücülerini duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri hazırlayan A-Data, S596 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki, NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerinin 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile lanse edileceği açıklandı. SATA-II ara birimine destek veren aynı zamanda mini USB portuna da sahip olan sürücülerde yüksek performans için entegre DRAM'da kullanılıyor.

A-Data'dan yapılan açıklamaya göre 250MB/sn okuma ve 180MB/sn yazma hızlarını destekleyen depolama sürücülerinin yüksek performans tutkunlarıyla birlikte başta grafik tasarımcıları olmak üzere çoklu uygulamalarla çalışan profesyonelleri hedef aldı belirtiliyor. A-Data'nın önümüzdeki günlerde satışa sunacağı S596 serisi yeni SSD sürücüleriyle ilgili olarak henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise verilmedi.