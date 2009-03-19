A-Data'dan dizüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı SO-DIMM bellekler

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Yüksek performanslı bellek kitleri ve depolama çözümleriyle tanınan A-Data, dizüstü bilgisayarlarda ve bazı mini-bilgisayarlarda kullanılmak üzere yeni bellek çözümleri hazırladı. Firmanın XPG yani Xtreme Performance Gear serisi dahilinde tanıttığı yeni bellek çözümleri tercihe veya ihtiyaca göre 1GB/2GB'lık modüller veya 2GB/4GB'lık kitler halinde satın alınabilecek. Kullanılan soğutucu ile dikkat çeken bellek çözümlerinin 800MHz'de çalıştığı açıklandı.

6 katmanlı baskılı devre kullandığı belirtilen belleklerin 64-bit işletim sistemleri için optimize edildiği belirtiliyor. DDR2-667MHz veya DDR2-533MHz bellek desteği sunan sistemlerde de kullanılabileceği belirtilen bellekler 800MHz'de, 5-5-5-15 zamanlamalarıyla geliyor ve 1.7v geriliminde görev yapıyorlar. JEDEC standartları eksenin geliştirilen ve ömür boyu garanti ile satşa sunulacağı belirtilen SO-DIMM formundaki belleklere ait fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.