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A-Data'dan dizüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı SO-DIMM bellekler

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data'dan dizüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı SO-DIMM bellekler
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Yüksek performanslı bellek kitleri ve depolama çözümleriyle tanınan A-Data, dizüstü bilgisayarlarda ve bazı mini-bilgisayarlarda kullanılmak üzere yeni bellek çözümleri hazırladı. Firmanın XPG yani Xtreme Performance Gear serisi dahilinde tanıttığı yeni bellek çözümleri tercihe veya ihtiyaca göre 1GB/2GB'lık modüller veya 2GB/4GB'lık kitler halinde satın alınabilecek. Kullanılan soğutucu ile dikkat çeken bellek çözümlerinin 800MHz'de çalıştığı açıklandı.

6 katmanlı baskılı devre kullandığı belirtilen belleklerin 64-bit işletim sistemleri için optimize edildiği belirtiliyor. DDR2-667MHz veya DDR2-533MHz bellek desteği sunan sistemlerde de kullanılabileceği belirtilen bellekler 800MHz'de, 5-5-5-15 zamanlamalarıyla geliyor ve 1.7v geriliminde görev yapıyorlar. JEDEC standartları eksenin geliştirilen ve ömür boyu garanti ile satşa sunulacağı belirtilen SO-DIMM formundaki belleklere ait fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.


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Vuze 10 yıl
cok iyi bir haber fiyatı hakkında bilgiyi nerden ögrenebiliriz ?
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tolgaciik 10 yıl
artık laptoplarda masaüstü sistemlere yaklaşıyorlar.. Küçülüyor fakat hızlanıyorlar...
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OverClocK1ng 10 yıl
İyi ki çıkartmışlar. Notebookları düşünen yoktu zira.
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