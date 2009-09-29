A-Data'dan sunucular için 8GB kapasiteli DDR3 RDIMM bellek modülü

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, sunucu sistemler için hazırladığı yüksek kapasiteli yeni DDR3 bellek modülünü duyurdu. Firmanın Registered DIMM formunda olan 8GB kapasiteli yeni bellek modülü Fly-by mimarisini temel alıyor ve bu sayede gelişmiş sinyal doğruluğu sağlayabildiğinin altı çiziliyor. 1333MHz'de çalışan ve 1.5v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla gelen yeni bellek modülünde entegre termal sensörüne yer verildiği de yine A-Data tarafından açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

Intel'in Nehalem tabanlı Xeon 5500 işlemci ailesinin kullanıldığı sunucular için hazırlanan yeni bellek modülünün ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı açıklandı.