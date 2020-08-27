ABD’li Abbott, 15 dakikada sonuç veren ve 5 dolara satılacak bir Kovid-19 kiti geliştirdi

Kovid-19 hastalığının teşhisinde laboratuvar ortamında uygulanan PCR testlerine ilaveten çok daha hızlı sonuçlar veren antijen testleri de kullanılıyor. Yanlış-negatif sonuçlar vermeye daha çok yatkın olan bu testler, hızlı sonuç vermeleri nedeniyle tercih ediliyor.

Kişinin hasta olup olmadığını, yani akut enfeksiyonun varlığını tanımlayan testler olan antijen testlerine bir yenisi ABD merkezli Abbott tarafından eklendi. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nca da onaylanan BinaxNOW COVID-19 Ag Card isimli test, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç verirken beş dolar gibi bir fiyattan satılacak.

İlginizi Çekebilir

Bill Gates: “Kovid-19 aşısının dağıtımı, parayı verenin düdüğü çaldığı bir sürece dönüşmemeli”

Ayrıca Bkz. "Yeni vaka sayısı 1500’ün altında (26 Ağustos)"

Abbott, Navica adını verdiği bir mobil uygulama ile test yaptıran ve sonuçları negatif çıkan kişilere bir hafta süre geçerli, “geçici digital sağlık onayı” verecek. Bu sayede test sonuçları negatif çıkan kişiler bu durumunu belgelendirmiş olacak. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ise bir mesaj yardımıyla uyarılacak ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları istenecek.

Bir burun çubuğu ve kredi kartı boyutundaki test kartından oluşan kit, SARS-CoV-2’nin nükleokapsid protein antijenini tespit edecek şekilde geliştirilmiş. Herhangi bir sağlık çalışanı tarafından uygulanabilen test, PCR testleri yüzünden oluşan uzun bekleme sürelerinin önüne geçmek adına tasarlanmış.

Abbott ilaç şirketinin açıklamalarına göre BinaxNOW COVID-19 Ag Card, Kovid-19 şüphesi olan ve hastalık semptomlarının ilk haftası içinde olan kişilerde %97.1 hassasiyet (hastalığı taşıyan kişiler) ve %98.5 özgüllük (virüs şüphesi olan ancak hasta olmayan) oranına sahip.

https://www.engadget.com/binaxnow-covid-19-test-card-navica-034507602.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.