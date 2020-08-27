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    ABD’li Abbott, 15 dakikada sonuç veren ve 5 dolara satılacak bir Kovid-19 kiti geliştirdi

    Kovid-19 hastalığının teşhisinde hızlı sonuçlar elde etmek için Abbott ilaç şirketi tarafından geliştirilen test, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'ndan onay aldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    ABD’li Abbott, 15 dakikada sonuç veren ve 5 dolara satılacak bir Kovid-19 kiti geliştirdi

    Kovid-19 hastalığının teşhisinde laboratuvar ortamında uygulanan PCR testlerine ilaveten çok daha hızlı sonuçlar veren antijen testleri de kullanılıyor. Yanlış-negatif sonuçlar vermeye daha çok yatkın olan bu testler, hızlı sonuç vermeleri nedeniyle tercih ediliyor.

    Kişinin hasta olup olmadığını, yani akut enfeksiyonun varlığını tanımlayan testler olan antijen testlerine bir yenisi ABD merkezli Abbott tarafından eklendi. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nca da onaylanan BinaxNOW COVID-19 Ag Card isimli test, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç verirken beş dolar gibi bir fiyattan satılacak.

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    Abbott, Navica adını verdiği bir mobil uygulama ile test yaptıran ve sonuçları negatif çıkan kişilere bir hafta süre geçerli, “geçici digital sağlık onayı” verecek. Bu sayede test sonuçları negatif çıkan kişiler bu durumunu belgelendirmiş olacak. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ise bir mesaj yardımıyla uyarılacak ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları istenecek.

    ABD’li Abbott, 15 dakikada sonuç veren ve 5 dolara satılacak bir Kovid-19 kiti geliştirdi

    Bir burun çubuğu ve kredi kartı boyutundaki test kartından oluşan kit, SARS-CoV-2’nin nükleokapsid protein antijenini tespit edecek şekilde geliştirilmiş. Herhangi bir sağlık çalışanı tarafından uygulanabilen test, PCR testleri yüzünden oluşan uzun bekleme sürelerinin önüne geçmek adına tasarlanmış.

    Abbott ilaç şirketinin açıklamalarına göre BinaxNOW COVID-19 Ag Card, Kovid-19 şüphesi olan ve hastalık semptomlarının ilk haftası içinde olan kişilerde %97.1 hassasiyet (hastalığı taşıyan kişiler) ve %98.5 özgüllük (virüs şüphesi olan ancak hasta olmayan) oranına sahip.



    https://www.engadget.com/binaxnow-covid-19-test-card-navica-034507602.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    erka1907 5 sa.
    10 aydır çalışıyorlar daha ne kadar beklemek gerekiyor acaba.ben kökten çözsünler demiyorum. bu hastalık grip türeviyse aynı şekilde grip aşısı gibi hafif atlatılmasını sağlayacak bir yöntem geliştirmek için kaç yıl geçmesi gerekiyor sizce?
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    deoks 4 sa. erka1907
    Şu an kullanımdaki aşıların geliştirme sürelerine bakarsan ortalama bir süre bulabilirsin. Aşıları çok basit şeylermiş gibi düşünüyorsunuz ama üretilmesi en zor tıbbi ürünlerden biridir. Büyük kitlelere uygulanacağı için hiçbir risk kabul edilemez.
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    Alqu 5 sa.
    ben kullanmam bunu milli kitleri kullanırım.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 5 sa.
    Aşıyı bulmak öyle laps diye yapılacak birşey değil, en az 4 sene sürmüş bir hastalığınki en uzun 60 kusur yıl süren hastalık var.Üstelik virüs gibi sürekli mutasyona uğrayan bir canlıya aşı olmaz, olsaydı yıllardır grip aşısı sayesinde kimse grip olmazdı onun da kesin bi aşısı yok daha rahat atlatmaya yönelik bağışıklılığı artıracak bir aşı daha çok bunun da öyle olur en fazla heralde.Hatta bakteriler öyle bi geliştilerki artık süper bakteriler var ve antibiyotikler hiç işe yaramıyor artık haliyle,o yüzden o kadar kolay değil bu işler yoksa yıllardır pekçok hastalığa tedavi bulunurdu,ama hala kanseri hücrelere zarar vermeden kesin olarak arındıran bir tedavi bile yok hala çalışılıyor üzerinde.
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    erka1907 5 sa.
    testlerden gına geldi artık, aşıyı bulmak için neyi bekliyorlar acaba?ölü sayısının 1 milyonu görmesini mi?
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    astegon (astegon CF) 5 sa. erka1907
    Sanırım Event 201'deki simulasyondaki 65 milyon ölü yerine 6.5 milyonu hedeflediler. Komplocu gibi konuştum sanırım
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