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    Yeni vaka sayısı 1500’ün altında (26 Ağustos)

    26 Ağustos tarihli koronavirüs (Covid-19) vaka tablosu yayınlandı. Bugünkü günlük vaka sayısı düne göre azaldı. .
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısı 1500’ün altında (26 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ağustos tarihli vaka tablosunu paylaştı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1313, yeni vefat sayısı ise 20.

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    Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.“ dedi.

    Yeni vaka sayısı dün 1500'ü aşmıştı. 15 Haziran'dan 25 Ağustos'a kadarki süreçte günlük vaka sayısı 1500'ün altında seyrediyordu. Bugün itibariyle yeniden 1500'ün altına düştüğü görülüyor.

    Aşağıdaki galeriden önceki günlere ait vaka tablolarını görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Whippoorwill 1 sa. en beğenilen
    Sadece tarih doğrucular gelmeden.



    İşin kötü yanı sadece tarih doğru.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Whippoorwill 55 dk. Mars Portakalı
    Maalesef bu tablonun daha vahim olduğunu düşünüyorum. Dileğim yanılmaktan yana elbette.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 1 sn.
    forum doktor kaynıyor
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    tartara32 (Mehmet Seyhan) 1 dk.
    Dolar da 8'in altında
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 2 dk. (düzenlendi)
    Hepsi hikaye.... Geçen hafta Yedikule göğüs hastalıkları hastanesine gittim bir süre önce de Bakırköy Sadi Konuk'a gittim herşey normal salgından eser yok... Bu nasıl bir salgın acaba?



    Kısa bir süre önce de Gaziosmanpaşa da bir mahallenin karantinaya alındığını öğrendim ve sırf bunu öğrenmek için oraya gittiğimde karantinadan eser yoktu.
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    startedatfx5200 43 dk.
    100 bin mi test?inanan var mı
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    deoks 45 dk.
    Test sayısını yazmasalar da olur. Artık pcr ile tanı konulmuyor. Parası olan yaptırıyor bu testi.
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    Jeroww (Ali Temiz) 49 dk.
    Fahrettin koca kendi ağzıyla vaka sayılarını yalanladı. Şöyle anlatayım:

    Normalde 100 bin teste 1300 vaka çok normal bir durum. Çünkü 900 vaka falan çıkarken 50 bin test yapılıyordu 100 bin test yapılınca 1300 vaka çıkması vakanın arttığını göstermez normal bir artıştır, panik yapacak tedbir arttıracak bişey yoktur. Demekki kendileri de inanmıyor vakaya ki o yüzden tedbirler arttırılıyor, panik ortamı oluyor, kontroller sıklaşıyor.
    Yanıtla +1
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    MERNEPTAH 1 sa.
    Hergun böyle giderse ne olcak birde bu rakamlar palavra gibi çok daha fazladır
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    emin14265 1 sa.
    Tabi canım 1300dür o kesin ...
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    Max Kruse 1 sa.
    Bitmez bu pandemi? Her kezin ağzı açık geziyor.
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    MegaWolt38 (dmrtAS dmrtAS) 1 sa.
    Yersen
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