Yeni vaka sayısı 1500’ün altında (26 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ağustos tarihli vaka tablosunu paylaştı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1313, yeni vefat sayısı ise 20.

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Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.“ dedi.

Yeni vaka sayısı dün 1500'ü aşmıştı. 15 Haziran'dan 25 Ağustos'a kadarki süreçte günlük vaka sayısı 1500'ün altında seyrediyordu. Bugün itibariyle yeniden 1500'ün altına düştüğü görülüyor.

Aşağıdaki galeriden önceki günlere ait vaka tablolarını görüntüleyebilirsiniz.

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