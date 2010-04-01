ABD'de bir üniversite öğrencilerine iPad dağıtmaya başlıyor

Apple iPad'in satışa sunulmasına 2 gün kala iPad ile ilgili haberler artmaya başladı. ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Seton Hill Üniversitesi öğrencilerine iPad dağıtmaya hazırlanıyor. Türkiye'de de Sabancı Üniversite'sinin de öğrencilerine dizüstü bilgisayar dağıttığını biliyoruz. ABD'deki üniversite öğrencileri bu konuda biraz daha şanslı görünüyor zira Seton Hill Üniversite'sindeki hizmetin yaygınlaşacağı düşünülüyor. Öğrencilerin kitaplar defterler yerine iPad'lerini kullanarak gerekli notlara ulaşacağı ve notlar alacakları söyleniyor. Dosya paylaşımı gibi uygulamalardan da faydalanabilecekleri belirtilen öğrenciler için beklemek zorunda oldukları tek şeyin bütün Dünya'nın merakla beklediği ürünün üniversitlerine ulaştırılmış olması ve iBookStore'un gerekli kitaplara sahip olması olduğu belirtiliyor. Benzer uygulamaların ülkemizde de yaşanmasını dileyerek Apple iPad'in ilk amatör tanıtım (unboxing) videolarından birini paylaşalım.