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ABD'de bir üniversite öğrencilerine iPad dağıtmaya başlıyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Seton Hill Üniversite öğrencilerine iPad dağıtmaya hazırlanıyor.
9 yıl
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple iPad'in satışa sunulmasına 2 gün kala iPad ile ilgili haberler artmaya başladı. ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Seton Hill Üniversitesi öğrencilerine iPad dağıtmaya hazırlanıyor. Türkiye'de de Sabancı Üniversite'sinin de öğrencilerine dizüstü bilgisayar dağıttığını biliyoruz. ABD'deki üniversite öğrencileri bu konuda biraz daha şanslı görünüyor zira Seton Hill Üniversite'sindeki hizmetin yaygınlaşacağı düşünülüyor. Öğrencilerin kitaplar defterler yerine iPad'lerini kullanarak gerekli notlara ulaşacağı ve notlar alacakları söyleniyor. Dosya paylaşımı gibi uygulamalardan da faydalanabilecekleri belirtilen öğrenciler için beklemek zorunda oldukları tek şeyin bütün Dünya'nın merakla beklediği ürünün üniversitlerine ulaştırılmış olması ve iBookStore'un gerekli kitaplara sahip olması olduğu belirtiliyor. Benzer uygulamaların ülkemizde de yaşanmasını dileyerek Apple iPad'in ilk amatör tanıtım (unboxing) videolarından birini paylaşalım.

 

 


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sotoxs 9 yıl
elinizdekini alırlar, bir tanede borçlandırırlar only in T.
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artenis 9 yıl
Otobusler yenı karta gecıyor para yerıne + almak ıcın artı para ve kart yuklemekde herhangı bır ındırım olmuyor...( ISP )
bunlar olmasın yeter , bırakın elektırıklı aleti...
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deagle100 9 yıl
İnsallah burda da uygulanır böyle bir şey
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farukalyuz 9 yıl
birde bunları lise öğrencilerine dağıtsalar, her gün omzum çürüyor vallahi. :(
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K0rkunc 9 yıl
ipad okul için pek pratik değil aslında notebook daha mantıklı
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cihandark 9 yıl
bu seton hill üniversitesi %1500 paralı üniversite kimbilir bir yıl için kaç para alıyorlar o kadar parayı banada akıtsalar bende veririm ipad :P
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fotifoti 9 yıl
bence buradaki esas espri ,üniversitelerin üretim sektörüne verdiği destek. adamlar hem yapıyorlar, hem teş vik ediyorlar hem kullanıyorlar. Yani yerli üretim bir yeni nesil netbookumuz olsa bir üniversitemizde bunlardan hediye etse ne güzel olurdu değilmi :)
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Batuist 9 yıl
Çünkü o üniversitelere öğrencilerin verdiği para onların verdiği laptopların kaç katı artık siz biliyorsunuz...
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sendemail 9 yıl
mezun olunca da 3 un bırını verıorlar
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Erasmus78 9 yıl
Ne ilgisi var Chaghatai?
Bu haber gazete çıkmıştı oradan aklımda kalmış. İşim yok da Apple Türkiye'de hangi kurumlar tarafından tercih edilmiş diye bir araştırma yapacağım.
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Chaghatai 9 yıl
nasıl bir apple fanı takip ettiği habere bak, bravo erasmus :D lol
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elninom1 9 yıl
Kadir Has Üniversitesi de Macbook/Toshiba dağıtıyor.
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