ABD'li Invus AirTies'a Yatırım Yaptı

4 milyar dolarlık bir fonu yöneten ABD’li bağımsız özel sermaye fonu Invus, Türkiye’deki ilk yatırımını AirTies’a yaptı. Böylece Türkiye’de “yüksek teknolojiye” yapılan ilk yabancı yatırımlardan biri gerçekleşmiş oldu.

Dünyada devrim yaratacak işlere ve şirketlere yatırım yapan ABD merkezli Invus, Türkiye’ye AirTies ile adım attı! Invus, dünya çapında ileri teknoloji geliştiren birçok şirket arasında potansiyelin AirTies’ta olduğuna karar verdi. AirTies’ın çizdiği kablosuz yaşam vizyonu, televizyon izleme deneyiminde büyük bir değişim yaratacağına inanılan “internet tabanlı TV teknolojisi” (IPTV) alanındaki gücü ve tüketici odaklı iş modeli, yatırım kararındaki en önemli etkenler oldu.

AirTies bu yatırımla birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesine yönelik çalışmalarını hızlandıracak. Şirket bulunduğu bölgenin dinamiklerine özel çözüm üretme prensibine dayanan yerelleştirme stratejisini IPTV ve ev içi internet ağı teknoloji ürünleriyle yurtdışına taşıyacak.

Invus, bağımsız bir özel sermaye fonu olarak 1985’te New York’ta kuruldu. New York, Londra, Paris ve Hong Kong’daki ofislerinden 4 milyar dolarlık bir fonu yönetiyor. Tüketici ürünleri, sağlık, yazılım, biyoteknoloji gibi farklı sektörlerde ve ağırlıklı olarak ABD ve Batı Avrupa’da yatırım yapıyor. Gelişen ekonomiler içerisinde ise Brezilya ve Türkiye’ye odaklanıyor. Ortak olacağı şirketleri belirlerken çok seçici davranan Invus, rakiplerinden farklı olarak yatırım yaptığı şirketlere stratejik danışmanlık da yaparak büyümelerine destek veriyor. Bu yaklaşımla Invus, 30 milyon dolarlık sermayesini 25 yılda organik olarak 4 milyar dolara yükseltti. Grup, AirTies ile de uzun soluklu bir ortaklıkla şirketi sektörün global liderlerinden biri yapmayı hedefliyor.



“TÜRK İNTERNET KULLANICILARI ŞANSLI”

Invus Group Ortağı Evren Bilimer, konuyla ilgili açıklamasında ev içi internet ağı teknolojilerinde önümüzdeki birkaç yıl içinde devrimsel bir değişim yaşanacağını belirtti. Potansiyel vaat eden bu pazara yatırım yapmak için son birkaç yıldır ABD’nin ünlü Silikon Vadisi’nden ve daha birçok teknoloji merkezinden onlarca şirketi araştırdıklarını söyledi: “Önümüzdeki 5-10 yıl içinde başta IPTV olmak üzere ev içi internet temelli teknolojilerde büyük bir devrim yaşanacak. Bu devrimin sonuçlarının nereye uzanacağını şimdiden kesin olarak tahmin edebilmek mümkün değil. Böylesine hızlı gelişen ve sürekli değişen bir alanda başarılı olabilmek için gerçekten tüketici odaklı olmak ve gerçekleşebilecek değişik senaryolara uyarlanabilecek esnek bir teknoloji platformu geliştirmek gerekiyor. İncelemelerimizde birçok şirketin bu konuda ancak kısıtlı çözümler sunabildiğini gördük. AirTies ise yarattığı yüksek teknolojinin yanında Ar-Ge ve mühendislik gücü, yerel pazarlara uyarlanan ürünleri ve müşteri memnuniyetine odaklılığı ile ön plana çıktı. Türkiye’deki internet kullanıcıları 2004’ten beri AirTies’ın ürünlerinden ve hizmet anlayışından yararlanabildikleri için çok şanslılar. Danimarka’dan Dubai’ye telekom şirketleri de bu farkı şimdiden gördüler ve AirTies’ın ürünlerini müşterilerine sunmaya başladılar. Bu sadece bir başlangıç… Biz AirTies’ın bu modeli birçok ülkeye taşıyabileceğine inanıyoruz. AirTies takımı vizyonu, teknik becerisi ve yenilikçi iş modeliyle, ev içi internet teknolojileri ve IPTV sektöründe dünya çapında en başarılı birkaç şirketten biri olmaya aday. AirTies takımı ile ortaklık yaparak bu hedefe ulaşmalarına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.”

AirTies CEO’su Bülent Çelebi ise Invus ile yapılan ortaklık sayesinde yurtdışında daha hızlı büyüyeceklerini belirterek şöyle devam etti: “AirTies için her zaman en öncelikli konu kullanıcıların beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve çözümlerler sunmak oldu. Rakiplerimiz gibi sadece uzakdoğudan standart çip ve yazılımları alıp fason olarak paketletmedik. Ar-Ge’ye ciddi yatırımlar yaparak kendi teknolojimizi geliştirdiğimiz için gerek Türkiye’de, gerekse liderlik hedefimizin bulunduğu EMEA bölgesinde pazarın ihtiyaçlarını tespit ederek ürün ve çözümlerimizi yerelleştirebiliyoruz. Bununla da yetinmeyip, 24 saat hizmet veren çağrı merkezimiz aracılığıyla müşterilerimize tam teknik destek vererek onları yalnız bırakmayıp, sorunlarını çözüyoruz. Kısa bir sürede Türkiye’de ev içi internet teknolojilerinde global dev firmaları geride bırakarak açık farkla liderliği yakalamış olmamız da tüketicinin bu farkı gördüğünün ispatı. Invus ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık sayesinde Ar-Ge, satış ve pazarlama yatırımlarımızı daha da artırarak yurtdışına açılmaya hız vereceğiz ve bu pazarlarda da tüketicilerin güvenini kazanmaya gayret edeceğiz. Bu dönemde Türk tüketicimize de internet ve televizyon kullanımlarını kolaylaştıracak ve zenginleştirecek ürünler sunmaya devam edeceğiz. Bizim tüketicimiz yeniliğe çok açık ve küresel pazar için geliştirdiğimiz ürünlerde bize yol gösteriyor.”

Yatırım kararı süresince, Sardis Menkul Değerler, Yılmaz & Ciner, Ernst & Young AirTies’a; 3Seas Capital Partners, Esin Hukuk Bürosu ve PwC, Invus’a danışmanlık hizmetleri sundu. Bunun yanında, AirTies’ın Endeavor girişimcisi olması ve bu sayede yurtdışında güçlü bağlantılarının bulunması bu yatırımın gerçekleşmesinde olumlu etki sağladı.

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