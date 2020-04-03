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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Abkoncore T404B Hurricane soğutucusunu duyurdu

    Soğutma ve çevre bileşenleri üreticisi Abkoncore kule tipi yeni soğutucusunu lanse etti. Model stok halde taşıdığı fanların tasarımıyla ilgi çekici.
    5 gün
    1,7b
    1
    2
    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Abkoncore T404B Hurricane soğutucusunu duyurdu

    Farklı tasarımlara sahip fanlara imza atan Abkoncore kule tipi yeni soğutucusunu duyurdu. Model geniş uyumluluğun yanı sıra fanlarıyla dikkat çekerken RGB ledleriyle sisteminizi özelleştirme imkanı sunuyor.

    Abkoncore T404B

    X2 olarak da bilinen firma T404B soğutucusunda temel olarak 4 adet 6 mm bakır ısı borusuna ve 1 bloktan oluşan bloğa yer vermiş. IHS ile direkt temas halinde olan bakır ısı borularına bağlı alüminyum yapraklarsa yine firmanın HR120 fanları tarafından serinletiliyor. Tek kollu yapıdaki 120 MM fanlar tasarımı itibariyle oldukça özgün bir yapıda.

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    PWM fanlar ayrıca taşıdığı RGB ledler için de 3 pin 5V ARGB konnektörüyle geliyor. 800-1800 RPM aralığında 50 CFM’ye kadar hava itebiliyor. Bununla birlikte 33 dB gürültü seviyesine ulaşabilen 2 HR120 sayesinde T404B Hurricane 170 watt’a kadar TDP’nin üstesinden gelebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "SilentiumPC Corona HP Evo ARGB fanlarını duyurdu"

    Son olarak Intel tarafında LGA2011 / 1150/1151/1155/1156/1366/775 ve AMD tarafında AM2 / AM2 + / AM3 / AM3 + / AM4 / FM1 / FM2 soketleriyle uyumlu soğutucunun fiyatı ise 40 Euro olarak belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/265259/abkoncore-rolls-out-t404b-hurricane-cpu-cooler Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 2 gün
    video çekicek misiiz
    Yanıtla
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 4 gün
    Tek bir soru. Bu ürünü nasıl alacağız? Tanıtım yazısı var ancak Türkiye'de satılmayan bir marka ve ürün.
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