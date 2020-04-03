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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SilentiumPC Corona HP Evo ARGB fanlarını duyurdu

    Soğutma çözümleriyle tanıdığımız SilentiumPC ismiyle dikkat çeken yeni fanlarını duyurdu.
    5 gün
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    8
    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    SilentiumPC Corona HP Evo ARGB fanlarını duyurdu
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    Polonyalı soğutucu, kasa ve PSU üreticisi SilentiumPC Corona HP Evo ARGB fanlarıyla adreslenebilir RGB ledleriyle sistemini özelleştirmek isteyenleri de hedef alıyor.

    1200 RPM'de 45 CFM

    120 ve 140 mm boyutlarda sunulan fanlar 25 mm kalınlığıyla bazı kompakt sistemleri es geçiyor. 140 mm çapındaki seçenek 1200 RPM’de çalışırken 45 CFM havayı itebilirken 180 gr ağırlığında.

    120 mm ebatındaki çözümde ise hız 1500 RPM’e çıksa da 35 CFM seviyesine düşülmüş. 3 pin konnektör üzerinden anakartınıza bağlanan fanların hızı bu nedenle 5V-12V arasında daha geniş adımlara sahip gerilim düzeyleri ile kontrol ediliyor.

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    Hidrolik rulmana sahip statik basınç fanları bu sayede uzun ömür ve sessizlik vadederken, vida yuvasının çevresine titreşim önleyici kauçuk konumlandırılması sistemini masanın üzerinde kullananları sevindirecek bir detay.

    Diğer taraftan fan çemberine yerleştirilmiş 18 RGB LED, 3 pin RGB konnektörü ile anakartınızın yazılımı tarafından özelleştirilebildiği gibi harici kontrolcü üzerinden de kontrol edilebiliyor.

    SilentiumPC Corona HP Evo ARGB fanlarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Kingmax PCIe 4.0 arayüzüne sahip PX4480 ZEUS SSD’lerini duyurdu"

    50 000 saat ömür biçilen fanların gürültü düzeyi ise paylaşılmamış. Muhtemelen içinde bulunduğumuz pandemiden önce geliştirilmeye başlanan Corona HP Evo ARGB ismiyle antipatiye neden olsa da yıkanabilir yaprak bölümüyle gönülleri kazanabilir. Son olarak 2 yıl garanti altında satışa sunulan fanların fiyat bilgisi ise paylaşılmamış.



    https://www.guru3d.com/news-story/silentiumpc-releases-corona-hp-evo-argb-ring-frame-based-fans.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SergeantMajorT 5 gün en beğenilen
    Bugünlerde bu ismi kullanmak...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 gün
    Corona diye isim mi olur virüs mü bu?
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün
    Bu kadar uzun ismi ya anakartta ya da grafik kartında görürdük.
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün
    Kötü bir pazarlama stratejisi seçmişler...
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 5 gün
    SilentiumPC Corona HP Evo ARGB, bu nasıl isim ya? ulan uzay mekiğine böyle isimler koymuyorlar. fansın olm sen alooooooo.
    Yanıtla +3
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    SergeantMajorT 5 gün en beğenilen
    Bugünlerde bu ismi kullanmak...
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