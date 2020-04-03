SilentiumPC Corona HP Evo ARGB fanlarını duyurdu

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Polonyalı soğutucu, kasa ve PSU üreticisi SilentiumPC Corona HP Evo ARGB fanlarıyla adreslenebilir RGB ledleriyle sistemini özelleştirmek isteyenleri de hedef alıyor.

1200 RPM'de 45 CFM

120 ve 140 mm boyutlarda sunulan fanlar 25 mm kalınlığıyla bazı kompakt sistemleri es geçiyor. 140 mm çapındaki seçenek 1200 RPM’de çalışırken 45 CFM havayı itebilirken 180 gr ağırlığında.

120 mm ebatındaki çözümde ise hız 1500 RPM’e çıksa da 35 CFM seviyesine düşülmüş. 3 pin konnektör üzerinden anakartınıza bağlanan fanların hızı bu nedenle 5V-12V arasında daha geniş adımlara sahip gerilim düzeyleri ile kontrol ediliyor.

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Hidrolik rulmana sahip statik basınç fanları bu sayede uzun ömür ve sessizlik vadederken, vida yuvasının çevresine titreşim önleyici kauçuk konumlandırılması sistemini masanın üzerinde kullananları sevindirecek bir detay.

Diğer taraftan fan çemberine yerleştirilmiş 18 RGB LED, 3 pin RGB konnektörü ile anakartınızın yazılımı tarafından özelleştirilebildiği gibi harici kontrolcü üzerinden de kontrol edilebiliyor.

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50 000 saat ömür biçilen fanların gürültü düzeyi ise paylaşılmamış. Muhtemelen içinde bulunduğumuz pandemiden önce geliştirilmeye başlanan Corona HP Evo ARGB ismiyle antipatiye neden olsa da yıkanabilir yaprak bölümüyle gönülleri kazanabilir. Son olarak 2 yıl garanti altında satışa sunulan fanların fiyat bilgisi ise paylaşılmamış.

https://www.guru3d.com/news-story/silentiumpc-releases-corona-hp-evo-argb-ring-frame-based-fans.html

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