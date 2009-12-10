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Acer 24-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu: B243HA

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer 24-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu: B243HA
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Üçüncü çeyrek performansıyla Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını ele geçiren Acer, ürün gamını yeni bir monir ile genişletmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce oyuncular için hazırladığı "3DVision" odaklı 120Hz Full HD monitörüyle gündeme gelen firma, B serisi altında hazırladığı 24-inç boyutundaki yeni modelini duyurdu. B243HA kod adını taşıyan ve TN panel kullanan Full HD uyumlu yeni monitörün desteklediği doğal çözünürlük ise tahmin edebileceğiniz üzere 1920 x 1080 piksel. Tepki süresi 2ms, dinamik karşıtlık oranı ise 80,000:1 olarak belirlenen yeni monitörün yüksekliği ayarlanabildiği gibi pivot yeteneği sayesinde 90 derece döndürülebiliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine sahip olan 24-inç boyutundaki Acer B243HA, 249 Avro'luk tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında pazara sunuluyor.


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mgedik06 9 yıl
özellik bakımından zirve noktalarda diyebileceğimiz tam bir performans canavarı göresellik bakımından sade bırakılması bana göre bir eksi değil, bence mönitörde aranması gereken tekşey özellikleridir, full hd veya blue ray bir filme kendinizi kaptırdığınız esnada monitörün sunabildiği performans dışında görselliğini kaç kişi düşünüyor orasıda başka birşey,
ah bide fiyatı tr de 250 avro olsa...
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CoreXXX 9 yıl
çok sade olmuş bence, eskisi gibi değil modelsiz düz monitorler genelde beğenilmiyor, millet estetik istiyor, biraz daha güzel yapılsa acerin monitorleri kalitelidir
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BeFeD 9 yıl
benimse en sevdiğim monitör kasası dell ve ibmler gibi. köşeli ve fazla genişçe olmayan kasalara bayılıyorum ben de...

CoreXXX

çok sade olmuş bence, eskisi gibi değil modelsiz düz monitorler genelde beğenilmiyor, millet estetik istiyor, biraz daha güzel yapılsa acerin monitorleri kalitelidir

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halix 9 yıl
monitorunuzun dvi girisine karisanlar olduktan sonra hatta 22" yeter size diyenler olduktan sonra, tenezul edip urunu iki kati fiyatina satmalarina ragmen urunu turkiyeye getirmeyen dagiticilar, saticilar olduktan sonra anca resimlerine bakiyoruz urunlerin. almak istesen bile su monitoru alamazsin turkiyede zaten :) gelsede turkiyeye bu monitor zaten coktan uretimden kalkmis oluyor.
B serisi guzel bir seri. yuksekligin ayarlanabilir olmasi hos bir ozellik. bunun 27" olani var mesala. Acer B273HU. almaya niyetlemsemde yok malesef.
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.:fat32:. 9 yıl
Satış fiyatının üstünde özelliklerle satışa sunulması tüketici açısından güzel olmuş. Hakkettiği satış fiyatı 100 avro üstü olmalıydı. Rakiplerine karşı tercih edilebilir.
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