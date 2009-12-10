Acer 24-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu: B243HA

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Üçüncü çeyrek performansıyla Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını ele geçiren Acer, ürün gamını yeni bir monir ile genişletmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce oyuncular için hazırladığı "3DVision" odaklı 120Hz Full HD monitörüyle gündeme gelen firma, B serisi altında hazırladığı 24-inç boyutundaki yeni modelini duyurdu. B243HA kod adını taşıyan ve TN panel kullanan Full HD uyumlu yeni monitörün desteklediği doğal çözünürlük ise tahmin edebileceğiniz üzere 1920 x 1080 piksel. Tepki süresi 2ms, dinamik karşıtlık oranı ise 80,000:1 olarak belirlenen yeni monitörün yüksekliği ayarlanabildiği gibi pivot yeteneği sayesinde 90 derece döndürülebiliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine sahip olan 24-inç boyutundaki Acer B243HA, 249 Avro'luk tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında pazara sunuluyor.