Acer 720p çözünürlük desteği sunan yeni netbook modelini gösterdi

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Aspire One serisi ile netbook dünyasının çok satanlar listesinde zirveye oynayan Acer, yeni nesil Atom platformu öncesinde mevcut netbook serisindeki güncellemelerine devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre Aspire One D250 modelinin geliştirilmiş yeni bir versiyonu daha yolda. Mevcut modelden farklı olarak yüksek çözünürlüklü 10.1-inç ekrana sahip olacak yeni versiyonda ayrıca daha fazla bayan sayıda bayan kullanıcıya ulaşmak için yeni bir renk seçeneği olarak Pembe de firmanın ürün gamındaki seçeneklere eklenecek.

Tahmin edilebileceği üzere Intel Atom platformunu temel alan güncellenmiş Aspire One D250, 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alıyor. 1GB sistem belleğine, 160GB kapasiteli sabit diske ve GMA 950 entegre grafik birimine sahip olan sistemde ayrıca kablolu ve kablosuz iletişim için WiFi ve 10/100 ethernet desteği de sunuluyor. 1.33 Kg ağırlığında olan ve 6 hücreli pil ile 5 saat varan çalışma süresi sunabilen Aspire One D250'nin yeni versiyonda ekran çözünürlüğü 1280 x 720 piksele çıkartılarak 720p desteği de kazandırılmış.

İşletim sistemi olarak Windows XP SP3 ile birlikte sunulacak Acer Aspire One D250'nin Eylül ayında 299 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

