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Acer akıllı telefon pazarında agresif büyüme planlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer akıllı telefon pazarında agresif büyüme planlıyor
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Aspire One serisi netbook modelleri ve Timeline serisi ultra-ince yapılı dizüstü bilgisayarlarının elde ettiği yüksek satış başarısıyla Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci üreticisi unvanını ele geçiren Acer, benzer bir başarıyı akıllı telefon pazarında da gerçekleştirmek istiyor. Gelen bilgilere göre 2010 için en az 8 yeni akıllı telefon planlayan firmanın hem Android hem de Windows Mobile tabanlı çözümler üzerinde çalıştığı ancak Android tabanlı model sayısının bir miktar daha fazla olacağı bildiriliyor. Giriş seviyesi için hazırlanan ve ST-Ericsson PNX6719 3G yonga setini kullanan Android modellerini Foxconn International Holdings (FIH) firmasına, yine giriş seviyesi için hazırladığı Windows Mobile modellerini ise Inventec Appliances firmasına ürettirmeyi planlayan Acer, üst sınıfta ise farklı bir politika takip edecek.

Qualcomm'un Snapdragon platformunu temel alan orta ve üst seviye akıllı telefon modellerini kendi içerisinde geliştirmeye devam edecek olan Acer, HTC'nin modelleriyle mücadele edebilmek adına Qualcomm Brew platformunu kullanan ve çok pahalı olmayan modelleri de yine kendi içerisinde geliştiriyor. Daha rekabetçi modellerle operatörlerin dikkattini de çekmek isteyen firma, akıllı telefon operasyonları için araştırma-geliştirme ekibini büyütmeye hazırlanıyor. Şu an için yaklaşık 400-500 çalışana sahip olduğu belirtilen ar-ge bölümünde, sayının yakın zamanda 750'ye çıkartılacağı bildiriliyor.


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sertacaygun 9 yıl
Bu aalar gözde olan, sevdiğim şirketlerden bir tanesi Acer. Güzel işler yapıyorlar.
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sahafiec 9 yıl
bunlar aynen Samsung gibi her işe el atıyor, el attığı işin de hakkını veriyor.
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