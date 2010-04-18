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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Aspire serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model ekledi

Acer, Aspire serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model ekledi. Acer'ın Aspire AS5741 olarak adlandırdığı model 2 farklı konfigürasyonla satışa sunulacak
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Acer, Aspire serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model ekledi. Acer'ın Aspire AS5741 olarak adlandırdığı model 2 farklı konfigürasyonla satışa sunulacak. Aspire AS5741'in ilk donanım seçeneklerinde Intel Core i3-330M işlemci, 2GB sistem belleği, 320 GB kapasiteli sabit disk ve DVD yazıcı bulunuyor. Aspire AS5741'in 2. modelinde Intel Core i5-430M işlemci, 4GB sistem belleği, 320 GB sabit disk, DVD yazıcı (opsiyonel Bluray sürücü) bulunuyor. HDMI çıkışı, 1.3 mp dahili kamera gibi bileşenler her 2 modelde de bulunuyor.

Acer, Aspire AS5741'in her 2 modelinde de ekran boyutunu 15.6 inç, çözünürlüğü ise 1366x768 olarak belirledi. Acer'ın Aspire AS5741 serisi bilgisayarların 753$ ve 1076$ fiyat etiketleriyle dizüstü bilgisayar pazarındaki yerini alması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Arkadsalar yakin zamanda bu modeli alicam fakat almadan önce size sormak istedim.kullanan varmidir.önerirmisiniz acerin bu modeli ?
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sertacaygun 9 yıl
Anasayfdadan yazıyorum, flood olacak ama idare edin : i5 430M işlemcili model zaten halihazırda TR'de var.
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Mechatronik 9 yıl

sertacaygun

Anasayfdadan yazıyorum, flood olacak ama idare edin : i5 430M işlemcili model zaten halihazırda TR'de var.




biraz geç gelen bi haber olmuş doğrusu.
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sertacaygun 9 yıl
vatanbilgisayar.com/...
Türkiye biraz hızlı ilerlemiş, baksanıza... Haberlerde yeni çıkan cihaz daha öncesinden TR'de...
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acbold 9 yıl
2 modelede anlam veremedim.piyasada acer'ın "i" serisi işlemcili aynı özelliklerde ürünleri var.bu 2 üründende daha iyi ve aynı fiyat seviyelerinde.+olarak dx11 kartlı.bu ürünler saçma geldi biraz.
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