Acer, Aspire serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model ekledi. Acer'ın Aspire AS5741 olarak adlandırdığı model 2 farklı konfigürasyonla satışa sunulacak. Aspire AS5741'in ilk donanım seçeneklerinde Intel Core i3-330M işlemci, 2GB sistem belleği, 320 GB kapasiteli sabit disk ve DVD yazıcı bulunuyor. Aspire AS5741'in 2. modelinde Intel Core i5-430M işlemci, 4GB sistem belleği, 320 GB sabit disk, DVD yazıcı (opsiyonel Bluray sürücü) bulunuyor. HDMI çıkışı, 1.3 mp dahili kamera gibi bileşenler her 2 modelde de bulunuyor.

Acer, Aspire AS5741'in her 2 modelinde de ekran boyutunu 15.6 inç, çözünürlüğü ise 1366x768 olarak belirledi. Acer'ın Aspire AS5741 serisi bilgisayarların 753$ ve 1076$ fiyat etiketleriyle dizüstü bilgisayar pazarındaki yerini alması bekleniyor.