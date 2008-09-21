Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Aspire X3200 ile Eee BOX'ı gözüne kestirdi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,3b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde duyurduğu Eee PC serisi ile maliyet odaklı ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar yani netbook segmentinin yaygınlaşmasında başrolü oynayan Asus, yakaladığı başarıyı masaüstü sistemlere de yayabilmek adına Eee BOX adını verdiği, yine Intel'in Atom platformunu temel alan masaüstü bilgisayar ailesini duyurmuştu.

Global bilgisayar pazarının önde gelen oyuncularından Acer, Aspire One modeliyle Eee PC'ye rakip olduktan sonra duyurusu yapılan Aspire X3200 isimli yeni masaüstü bilgisayarıyla da Eee BOX'a rakip oluyor. Teknik özellikleriyle oldukça iddialı olan Aspire X3200, HTPC sistem arzu eden kullanıcılara da hitap edecek gibi görünüyor.

Asus'dan farklı olarak Acer, masaüstü için hazırladığı kompakt boyutlu yeni bilgisayarında Intel yerine AMD platformunu tercih etti. Zira kullanıcılar sistem ile birlikte AMD'nin dört çekirdekli Phenom işlemcilerini tercih edebiliyor ve sistem belleğini 4GB'a kadar arttırabiliyor.

Acer Aspire X3200 ile Eee BOX'ı gözüne kestirdi
Tam Boyutta Gör

Acer Aspire X3200'e yataklık eden anakart üzerinde Nvidia'nın GeForce 8200 yonga seti kullanılıyor. Bu önemli bir detay çünkü kullanılan yonga seti yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen, DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciye de sahip.

Dahili depolama birimi olarak 1TB'lık SATA hard diske de yer verilen sistem çoklu ortam yetenekleriyle de öne çıkabilir. Zira bilgisayar üzerinde hem Blu-ray sürücüsü hem de HDMI konnektörü yer alıyor. Yani dileyen kullanıcılar Aspire X3200, LCD HDTV'lerinin yanında medya oynatıcısı olarak ta kullanabilecekler.

Dolby Home Theater teknolojisiyle uyumlu 6 kanal ses desteğiyle gelen Acer Aspire X3200'de işletim sistemi olaraksa Vista tercih edilmiş. Kullanıcılar Windows Vista Home Premium veya Windows Vista Home Basic işletim sistemini bilgisayarın yanında tercih edebiliyorlar.

Henüz Acer cephesinden resmi açıklama yapılmış olmasa da Aspire X3200'ün İngiltere satış fiyatı 240£ olacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 11 yıl
fiyatı biraz daha uygun olursa süper bir görünüşü olan bir alet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 11 yıl
Bu configurason ile ucuz bi fiyatı olacağını sanmıyorum. EE Box max 300$ a ultra kompakt bir ürün. Ama işte HD Video ya gücü yetmemesi cok dikkat çeken bi urun yapamıyor EE Boxu. Eğer Acer aynı fiyatlara düşük konfigurasyonda olsa compact olarak sunarsa HD desteği ile EE Box un onune geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Mercenaries 2 World in Flames inceleme videosu 11 yıl Monster T2-REX M860TU video inceleme 11 yıl Aerocool Hi Tech 7 kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim