Acer Aspire X3200 ile Eee BOX'ı gözüne kestirdi

Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde duyurduğu Eee PC serisi ile maliyet odaklı ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar yani netbook segmentinin yaygınlaşmasında başrolü oynayan Asus, yakaladığı başarıyı masaüstü sistemlere de yayabilmek adına Eee BOX adını verdiği, yine Intel'in Atom platformunu temel alan masaüstü bilgisayar ailesini duyurmuştu.

Global bilgisayar pazarının önde gelen oyuncularından Acer, Aspire One modeliyle Eee PC'ye rakip olduktan sonra duyurusu yapılan Aspire X3200 isimli yeni masaüstü bilgisayarıyla da Eee BOX'a rakip oluyor. Teknik özellikleriyle oldukça iddialı olan Aspire X3200, HTPC sistem arzu eden kullanıcılara da hitap edecek gibi görünüyor.

Asus'dan farklı olarak Acer, masaüstü için hazırladığı kompakt boyutlu yeni bilgisayarında Intel yerine AMD platformunu tercih etti. Zira kullanıcılar sistem ile birlikte AMD'nin dört çekirdekli Phenom işlemcilerini tercih edebiliyor ve sistem belleğini 4GB'a kadar arttırabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Acer Aspire X3200'e yataklık eden anakart üzerinde Nvidia'nın GeForce 8200 yonga seti kullanılıyor. Bu önemli bir detay çünkü kullanılan yonga seti yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen, DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciye de sahip.

Dahili depolama birimi olarak 1TB'lık SATA hard diske de yer verilen sistem çoklu ortam yetenekleriyle de öne çıkabilir. Zira bilgisayar üzerinde hem Blu-ray sürücüsü hem de HDMI konnektörü yer alıyor. Yani dileyen kullanıcılar Aspire X3200, LCD HDTV'lerinin yanında medya oynatıcısı olarak ta kullanabilecekler.

Dolby Home Theater teknolojisiyle uyumlu 6 kanal ses desteğiyle gelen Acer Aspire X3200'de işletim sistemi olaraksa Vista tercih edilmiş. Kullanıcılar Windows Vista Home Premium veya Windows Vista Home Basic işletim sistemini bilgisayarın yanında tercih edebiliyorlar.

Henüz Acer cephesinden resmi açıklama yapılmış olmasa da Aspire X3200'ün İngiltere satış fiyatı 240£ olacak gibi görünüyor.