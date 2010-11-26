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Acer birkaç yıl içerisinde tablet bilgisayar pazarında lider olmayı edefliyor

8 yıl
7,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion işlemcisini kullanan Windows 7 tabanlı tablet bilgisayarına ek olarak Qualcomm'un Snapdragon ve Nvidia'nın Tegra 2 platformlarını kullanan Android tabletlerini yeni yılda pazara sunmaya hazırlanan Acer, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tablet bilgisayar pazarının lideri olmayı hedefliyor. Netbook segmentindeki agresif yükselişi ile pazar liderliğine oynamayı başaran Tayvan merkezli firma, benzer bir başarıyı tablet pazarında da tekrarlamayı ve "herkese tablet" iddiasıyla çok sayıda modeli kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

Acer tepe yöneticisi Gianfranco Lanci'nin açıklamalarına bakılırsa, Apple ve Samsung gibi güç rakiplere rağmen kendisine yüksek hedefler çizen Acer, ilk tabletlerini piyasaya sürmesinin hemen ardından %10 ila %20 arasında pazar payına ulaşacağını tahmin ediyor. İki-üç yıl içerisinde lider tablet üreticisi olmayı hedefleyen Acer'ın, ilk modelini Şubat ayı içerisinde pazara sunması bekleniyor.


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