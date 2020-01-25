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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acer dayanıklılığıyla iddialı Chromebook 712’yi duyurdu

    Chromebook seçeneklerine eklenen son çözüm dayanıklılığyla öğrencilere hitap ediyor. Chromebook 712’de ayrıca güncel işlemci seçenekleriyle verimlilikten de taviz verilmemiş.
    44 dk.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Acer dayanıklılığıyla iddialı Chromebook 712’yi duyurdu
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    Tayvanlı hazır sistem ve taşınabilir bilgisayar üreticisi Acer, dayanıklılık odaklı yeni Chromebook’uyla öğrencilerin güveninin kazanmayı amaçlıyor. Ayrıca daha pratik kullanım için 3:2 ekran formatında ekrana sahip model taşınabilirlik ve üretkenlik başlıklarında iddialı.

    Teknik özellikler

    10. nesil Core i3-10110U’dan güç alan Chromebook 712’de 4-8 GB’lık RAM seçeneğine ek olarak 32-64 GB’lık eMMC depolama seçeneği sunulmuş. 2 USB 3.1 Gen 1 Type-C portuna 1 adet USB 3.0 Type-A portunun eşlik ettiği modelde 3.5’’ mm ses jack’ı da unutulmamış.

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    Intel’in dual-band Intel Wi-Fi 6 destekli AX201 çözümünün yanı sıra Bluetooth 5.0 ile modern kablosuz bağlantı standartlarıyla donatılan Chromebook’un dikkat çeken başlıklarınan birisi de ekranı. Dikey eksende %18 daha fazla görüş alanı sunan 3:2 orana sahip 1366 x 912 çözünürlüklü 12’’ IPS paneliyle pratikleşen dizüstüde ayrıca 180 derece dönmeye müsaade eden menteşiyle dokunmatik ekranlı seçenekte işlevsillik alanına da yatırım yapılmış.

    Acer dayanıklılığıyla iddialı Chromebook 712’yi duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Güvenlik alanında verilerin Google’ın eşitleme servisleriyle yedeklendiği dizüstü, otomatik olarak güncelleştirilen Chrome OS sayesinde çevrim içi tehditlere karşı güvenlik vadediyor. Ayrıca Family Link app aracılığıyla ebeveynlerin ekran süresini kısıtlayabildiği dizüstü ile aileler çocuklarının Google hesaplarını da yönetebiliyorlar.

    Dayanıklılık

    1080p çözünürlükte kamerası üzerinden HDR kalitede Hangouts görüşmelerine olanak sağlayan dizüstünün can alıcı noktalarından birisi ise dayanıklılığı. Modelin neme karşı korumaya sahip Touchpad’e eşlik eden klavyesi 330 ml’ye kadar sıvıdan tahliye kanalları sayesinde etkilenmiyor.

    Acer dayanıklılığıyla iddialı Chromebook 712’yi duyurdu
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    Üzerine uygulanabilecek 60 kg ağırlığa karşı dayanıklı dizüstü ayrıca 122 cm’ye kadar yükseklikten düşmelerin de şok emici padleri sayesinde üstesinden gelebiliyor. U.S. MIL-STD 810G standartıyla gelen Chromebook ayrıca dizüstüsünü ekranından tutup kaldırmayı seven öğrencilere karşı dayanıklı menteşeleriyle ailelerin içinin rahatlamasını sağlayabilir. Son olarak Acer Chromebook 712’nin önümüzdeki mart ayından itibaren 329 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını ekleyelim.



    https://www.techpowerup.com/263241/acer-launches-high-performance-durable-12-inch-chromebook Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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