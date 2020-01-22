Windows 7’nin son güncellemesi duvar kağıdı özelliğini bozdu

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Microsoft’un desteğini kesmesine rağmen halen hatırı sayılır kullanıcı kitlesine sahip işletim sistemi Windows 7 için yayınlanan son yama duvar kağıdıyla ilgili bir sorunu da beraberinde getirdi.

KB4534310 koduna sahip son aylık kalite güncelleştirmesini yükleyen kullanıcılar sistemlerini yeniden başlattıklarında simsiyah bir ekranla karşılaştı. Yine kullanıcılar tarafından son yamadan kaynaklandığı tespit edilen hatanın en azından bir çözümü var.

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Akıllarda soru işareti bıraktı

Yine de son yamayla bir sorunun ortaya çıkması Microsoft’un işletim sistemlerine yönelik politikasıyla ilgili akıllarda soru işaretlerini de beraberinde getirmiş durumda. Sorunun çözümüne geçecek olursak, duvar kağıdını ‘’genişlet’’ seçeneği ile kullanan kullanıcıların yaşadığı sorun genişlet yerine başka bir formatın seçilmesi ile ortadan kalkıyor.

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Çözümü

Diğer taraftan çeşitli görsel düzenleme yazılımlarıyla benzer bir görüntüyü diğer duvar kağıdı seçenekleriyle elde edebilecek kullanıcılar önce doldur modunu seçip ardından masaüstü ikonlarını kaldırdıktan sonra alacakları ekran görüntüsünü ortala seçeneği ile kullandıklarında da istediklerine yakın bir sonuç elde edebilirler.

Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake-S platformuna yönelik H510 yongaseti ortaya çıktı"

Yine de eğer yazılımsal veya donanımsal açıdan bir zorunluluk söz konusu değilse Windows 8.1-10 gibi güncel sürümleri düşünmekte fayda var.

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/final-windows-7-update-breaks-desktop-wallpaper-functionality/

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