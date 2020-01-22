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    Windows 7’nin son güncellemesi duvar kağıdı özelliğini bozdu

    Microsoft’un halen popülerliğini koruyan işletim sistemi Windows 7 için yayınlanan son güncelleştirme kullanıcılar için önemli bir özellikte sorunu da beraberinde getirdi.
    21 sa.
    3,4b
    17
    15
    İşletim Sistemleri
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Windows 7’nin son güncellemesi duvar kağıdı özelliğini bozdu
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un desteğini kesmesine rağmen halen hatırı sayılır kullanıcı kitlesine sahip işletim sistemi Windows 7 için yayınlanan son yama duvar kağıdıyla ilgili bir sorunu da beraberinde getirdi.

    KB4534310 koduna sahip son aylık kalite güncelleştirmesini yükleyen kullanıcılar sistemlerini yeniden başlattıklarında simsiyah bir ekranla karşılaştı. Yine kullanıcılar tarafından son yamadan kaynaklandığı tespit edilen hatanın en azından bir çözümü var.

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    Akıllarda soru işareti bıraktı

    Yine de son yamayla bir sorunun ortaya çıkması Microsoft’un işletim sistemlerine yönelik politikasıyla ilgili akıllarda soru işaretlerini de beraberinde getirmiş durumda. Sorunun çözümüne geçecek olursak, duvar kağıdını ‘’genişlet’’ seçeneği ile kullanan kullanıcıların yaşadığı sorun genişlet yerine başka bir formatın seçilmesi ile ortadan kalkıyor.  

    Windows 7’nin son güncellemesi duvar kağıdı özelliğini bozdu
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    Çözümü

    Diğer taraftan çeşitli görsel düzenleme yazılımlarıyla benzer bir görüntüyü diğer duvar kağıdı seçenekleriyle elde edebilecek kullanıcılar önce doldur modunu seçip ardından masaüstü ikonlarını kaldırdıktan sonra alacakları ekran görüntüsünü ortala seçeneği ile kullandıklarında da istediklerine yakın bir sonuç elde edebilirler.

    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake-S platformuna yönelik H510 yongaseti ortaya çıktı"

    Yine de eğer yazılımsal veya donanımsal açıdan bir zorunluluk söz konusu değilse Windows 8.1-10 gibi güncel sürümleri düşünmekte fayda var.



    https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/final-windows-7-update-breaks-desktop-wallpaper-functionality/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Virinom 19 sa. en beğenilen
    "Yine de eğer yazılımsal veya donanımsal açıdan bir zorunluluk söz konusu değilse Windows 8.1-10 gibi güncel sürümleri düşünmekte fayda var."
    Elimde olsa hemen Windows 7'ye dönerim. Güncel Windows sürümleri kadar diskte IO yapan bir işletim sistemi görmedim. SSD bile yetmiyor. Mübarek 7/24 diski tarıyor resmen.
    "Yine de eğer yazılımsal veya donanımsal açıdan bir zorunluluk söz konusu değilse Windows 8.1-10 gibi güncel sürümleri düşünmekte fayda var." Elimde olsa he...
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    ilkerinanç 21 sa.
    Tamam geçicez Windows 10a.Az dur da..
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    DH Misafiri 1 sa.
    Windows'u kurarken ilk açılışta hızlı ayarları kullan demek yerine keşke adım adım seçenekleri okuyup kendinize uygun olarak gizlilik ayarlarını vs. yapıp abuk sabuk servislerin arkada çalışmasının bir nebze önüne geçebilirsiniz.<br />Ayrıca mağaza vs. gibi uygulamaları kullanmıyorsanız, arayüz gibi kozmetik güncellemeri çok önemsemiyorsanız (ki önemsememeniz sizin lehinize olacaktır çünkü haberleri okuduğumuz kadarıyla artık beta alfa gibi süreçler üstünkörü inceleniyor, son kullanıcı direk denek oluyor) Windows'un LTSC sürümünü kullanmanızda fayda var.
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    ZümrüdüANKA0107 8 sa. yeni yorumcu
    Eski pcde orjinal win7 var hiçbir sorun yok.14 ocaktan önce son kez formatını atmisdim. Silah gibi maşallah pc. Win10 pcden daha iyi kesinlikle.sevemedim bir türlü win10u
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    DH Misafiri 9 sa.
    cidden helal olsun vallaha bundan sonra indireceksem win 7 2019 2018 versiyonlarını indiririm ama indireceksem yani micrasoft yakıştıramadım win10 benim düşük sistemli laptop da çok kasıyor 1.70 ghz hızı var yani 7 de baya iyi geçinip gidiyorduk şimdi bende win 8 deyim 7 geçmeyi düşünüyorum yani banada bir fikir lazım ?
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    Gt95 6 sa. Godolphin
    Toprağı bol olsun
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    celeroni 16 sa.
    windows 7 ömrümüzü 7
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    OverClocK1ng 17 sa.
    MicroFOSS bu. Güven olmaz. Niye güncelliyorlar ki Windows 7 yi...
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    FreeRun 18 sa.
    windows 7 nin beğenmediğim tek özelliği harici diskler uykuya geçmemesi
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    Virinom 19 sa. en beğenilen
    "Yine de eğer yazılımsal veya donanımsal açıdan bir zorunluluk söz konusu değilse Windows 8.1-10 gibi güncel sürümleri düşünmekte fayda var."
    Elimde olsa hemen Windows 7'ye dönerim. Güncel Windows sürümleri kadar diskte IO yapan bir işletim sistemi görmedim. SSD bile yetmiyor. Mübarek 7/24 diski tarıyor resmen.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    tokatli6061 9 sa. Virinom
    Bir haftadır win 10 kurdum kullanayım biraz diye ya sabır deyip idare ediyorum sizin bu yorumu görünce sorayım dedim neredeyse sürekli yanan hdd ışığının sebebi bu dediğiniz olaymı? 2x120 gb ssd var raid 0 ama hdd ışığı hiç durmuyor?
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    Stanislas Xavier 8 sa. Virinom
    Şimdiye kadar beş altı kişi yeni aldığı sabit diskli bilgisayarı getirdi bana bu çok yavaş diye. Öyle bir tarama var ki arka planda bilgisayar tepki dahi vermiyor. İnsanlar üç gün önce aldıkları bilgisayarla internete giremiyorlar. Tam bir çözümünü de bulamadım, biraz daha normale getirebildim disk kullanımını sonra hep ssd önerdim kalıcı çözüm olarak. MS Windows en büyük malware'dir sözü giderek daha gerçek oluyor.
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    CIZIK 19 sa.
    Microsoftun işletim sistemi yanında duvar kagıdı değiştirici program satabilmek için yaptığı ön hazırlık bunlar :)
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    interwap 19 sa.
    Beklenmedik şekilde bozulmalar başladı
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3362 kez okundu.
    12 yorum yazıldı.

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    KB4534310, windows 7 end of support ve
    5 etiket daha windows 7 microsoft İşletim Sistemleri Yazılım Metehan Göktaş
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