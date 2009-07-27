Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer DirectX 10.1 destekli 40nm Nvidia GPU'larını kullanmaya başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer DirectX 10.1 destekli 40nm Nvidia GPU'larını kullanmaya başladı
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın kısa bir süre önce duyurduğu yeni nesil mobil GPU'larını kullanan ilk firmanın Acer olduğu bildiriliyor. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GeForce 200M serisi mobil grafik işlem yongalarını duyuran Nvidia ayrıca DirectX 10.1 desteği de sunmaya başlamıştı. Firmanın aynı performans seviyesinde daha düşük güç tüketimi hedefiyle hazırladığı 40nm mobil grafik çözümlerinden GeForce GT240M, ilk defa Acer'ın Aspire serisi 5739G kod adlı yeni dizüstü bilgisayar modelinde kullanılduğu belirtiliyor.

Teknik özellikleri açıklanan Acer Aspire 5739G, Intel platformunu kullanıyor ve 2GHz'de çalışan Core 2 Duo P7350 işlemcisinden güç alıyor. 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile donatılan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GeForce GT240M modeline yer veriliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 48x paralel işlem birimine ve tercihe göre 1GB GDDR2/GDDR3 bellek kapasitesiyle gelen mobil grafik çözümü 23 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1210MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan GeForce GT240M'in kullanıldığı Acer Aspire 5739G, 1366x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15-inç ekranla geliyor. 2.8 Kg ağırlığında olduğu belirtilen ve eSATA / HDMI gibi detaylara da yer verilen dizüstü bilgisayar yurt dışında 799 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sendemail 10 yıl
yahu o islemci ne oyle acer ,zahmet buyurup koymasaydın islemci ,bu malıyet mevzuunu merdaneyle hallederdık,yaptıgında iş mi şimdi?Sen şimdi blueray rom koyup ,640*480 cozunurluklu 256 renk ekranlı sıstem cıkarırsın bu zıhnıyetle...aferın sana .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mechatronik 10 yıl
DX11 e az kaldı. Gerçi o çıkınca bu seferde ötv indirimi bitecek. Bekliyorum bakalım acelesi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taner11 10 yıl
Hani dx 10.1 gerksizdi nvidia???????????????????????????????*
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 10 yıl
benım anlamadıgım su.. atı 40 nm konusunda nvıdıa dan daha once kart cıkardı. ancak bı bakıosunuz 40nm kart konusunda nvıdıa mobıl platforma gecmıs bıle ancak aylar once 4770 cıkaran atı hala mobıl pıyasada yok.. 40 nm yı gectım 4800 serısı bıle yok... 4600 ler yenı yenı gelmeye basladı cok nadır de olsa mobıl platforma.. burda sorun atı de mı yoksa pc uretıcılerı bılerek mı atı kartlı notebook yapmıyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 10 yıl
iyiymiş güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Fight Night Round 4 inceleme videosu 10 yıl Donanimhaber'den bol ödüllü yarışma: TutturMARK Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim