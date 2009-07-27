Acer DirectX 10.1 destekli 40nm Nvidia GPU'larını kullanmaya başladı

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Nvidia'nın kısa bir süre önce duyurduğu yeni nesil mobil GPU'larını kullanan ilk firmanın Acer olduğu bildiriliyor. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GeForce 200M serisi mobil grafik işlem yongalarını duyuran Nvidia ayrıca DirectX 10.1 desteği de sunmaya başlamıştı. Firmanın aynı performans seviyesinde daha düşük güç tüketimi hedefiyle hazırladığı 40nm mobil grafik çözümlerinden GeForce GT240M, ilk defa Acer'ın Aspire serisi 5739G kod adlı yeni dizüstü bilgisayar modelinde kullanılduğu belirtiliyor.

Teknik özellikleri açıklanan Acer Aspire 5739G, Intel platformunu kullanıyor ve 2GHz'de çalışan Core 2 Duo P7350 işlemcisinden güç alıyor. 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile donatılan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GeForce GT240M modeline yer veriliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 48x paralel işlem birimine ve tercihe göre 1GB GDDR2/GDDR3 bellek kapasitesiyle gelen mobil grafik çözümü 23 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1210MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan GeForce GT240M'in kullanıldığı Acer Aspire 5739G, 1366x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15-inç ekranla geliyor. 2.8 Kg ağırlığında olduğu belirtilen ve eSATA / HDMI gibi detaylara da yer verilen dizüstü bilgisayar yurt dışında 799 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.