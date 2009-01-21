Acer ekonomik kriz nedeniyle 2008 netbook satış hedefinden uzak

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Global ekonomik kriz'in yarattığı talep düşüklüğü firmaların öngördüğü 2008 satış hedeflerine ciddi darbe indirirken, etkileri yılın son çeyreğinde hissedilmeye başlanan kriz, netbook pazarını da vurmuş durumda. Segmentin öncü isimlerinden Asus'un Eee PC ile öngördüğü 5 milyon adetlik satış rakamına ulaşamayacağı daha önce belirtilmişti. Digitimes'ın haberine göre, Aspire One modeliyle Acer da, daha önce açıkladığı üstelik bir kez de güncellediği satış rakamlarını tutturamayacak gibi görünüyor.

Aspire One modelinin satışa sunulması ile birlikte 6.5-7 milyon unite satış gerçekleştirmeyi hedefleyen, kriz sonasında yıl sonu satış beklentisini 4.5-5 milyona çektiği belirtilen firmanın 2008 yılı toplam netbook satışının 4 milyon civarında gerçekleşeceği belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere firma netbook dünyasındaki temcilsi Aspire One, Intel'in Atom platformunu duyurmasını takiben anons etmişti.