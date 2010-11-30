Acer tabletler için Android 3.0'ı bekliyor, 2011 için MeeGo'yu da değerlendiriyor

New York'ta gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte önümüzdeki yıl pazara sunacağı yeni nesil tabletlerini ve 4.8-inç büyüklüğündeki akıllı telefonunu tanıtan Acer, 2011 planlarını açıkladı.Acer tepe yöneticisi Gianfranco Lanci verdiği bir röportajda, tablet bilgisayar pazarı için ertelemeye gitmelerini şöyle açıkladı, "Honeycomb (Android 3.0) çıkana kadar bekleme kararı aldık... Şu anda Gingerbread'e (Android 2.3) sahip olabilirsiniz ama biz, onun doğru çözüm olduğuna ikna olmadık."

Akıllı telefon pazarıyla ilgili de konuşan Lanci, Acer'ın hem Windows Phone 7 hem de Android platformlarını kullanan daha fazla sayıda telefonu pazara sunacağını belirtti. Konuşmasının devamında Lanci, Android ile kıyaslandığında Window Phone 7'nin benzer değer ve deneyim sunduğunu ve bunun bir artı olduğunu ifade etti. Önümüzdeki yılın ikinci yarısı için MeeGo platformunun da gündemlerinde olduğunu söyleyen Lanci, Chrome OS hazır olduğunda netbook'larının olacağını da belirtti. Acer'ın ilgi duyduğu bir diğer önemli alan da 3D görüntüleme teknolojileri. Bu konuya da açıklık getiren Lanci, Acer'ın 3D deneyimini telefon ve tabletlere taşıyacağını söyledi.