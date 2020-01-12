Acer TravelMate P6 sağlamlığı ve inceliği bir araya getiriyor

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Genelde dayanıklılığı odaklanan dizüstü modellerinde konsept gereği sağlam ve haliyle ağır bileşenler kullanılıyor. Bu nedenle dayanıklılık odaklı sistemler hem kalın hem de ağır oluyor. Acer ise bunu değiştirmek niyetinde.

Acer TravelMate P6 özellikleri ve fiyatı

CES 2020 fuarında tanıtılan Acer TravelMate P6 dizüstü modeli magnezyum alaşımlı gövdesi ile 16.6mm kalınlık ve 1.1Kg ağırlık değerine ulaşıyor. Bu inceliğe rağmen askeri standartlarda darbelere karşı dayanıklılık sertifikası var.

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14 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Acer TravelMate P6 modeli özel menteşesi sayesinde 180 derece açılabiliyor. Sekizinci nesil Intel Core i7 işlemcisinden gücünü alan model 24GB'a kadar DDR4 bellek ve 1TB'a kadar Gen3 x4 PCIe NVMe SSD seçeneği sunuyor. Ayrıca GeForce MX250 harici grafik kartı da mevcut.

ESim modülü sayesinde 4G LTE ağlarına uyum sağlayan model 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj sayesinde 45 dakikada yüzde 50, 2 saatte yüzde 100 dolum sağlanabiliyor. Thunderbolt 3 ve USB Tİp-C gibi bağlantıların yanında TPM 2.0 ve vPro gibi yönetim ve güvenlik teknolojileri mevcut. Güç tuşu içerisine bir de parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Acer TravelMate P6 dizüstü modeli için 1150$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.ubergizmo.com/2020/01/acer-travelmate-p6-p2/

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