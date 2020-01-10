Sennheiser aktif gürültü engellemeyi biraz daha uygun fiyata sunacak

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Ses teknolojilerinin üst seviye isimlerinden Sennheiser, son dönemin öne çıkan aktif gürültü engelleme sistemini biraz daha uygun fiyata sunmayı amaçlıyor. Uygun fiyat deyimi elbette kendi ürünlerine kıyasla.

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Sennheiser HD 450BT özellikleri ve fiyatı

CES 2020 fuarında sahne alan Sennheiser HD 450BT kulak üstü kulaklık modeli Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor ve 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor. USB Tip-C üzerinden hızlı şarj imkanı da var.

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Çift mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapabilen HD 450BT modeli AAC ve AptX teknolojilerine de destek sunuyor. Özel tuşu ile dijital asistanı çağırabilir, mobil uygulama üzerinden sesi ayarlayabilirsiniz. Sennheiser HD 450BT modeli 220$ fiyat etiketine sahip.

Sennheiser HD 350BT kulak üstü kulaklık modeli ise aynı özellikleri sunuyor ancak aktif gürültü engellemeye yer verilmemiş. Sennheiser HD 350BT için 130$ isteniyor ve yine önceki nesle göre yarı fiyatına yakın daha ucuz.

https://www.engadget.com/2020/01/06/sennheiser-hd-350bt-450bt-headphones/

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